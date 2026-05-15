Když nevyjde první zápas, přijde panika, tuší Slováci. Po úspěchu je straší i sestup

Slováci si v letošním roce dosud užívali hokejovou euforii. Na olympiádě ozdobené návratem hráčů z NHL hráli o medaili, domácí šampionát hráčů do 18 let pro ně skončil stříbrem.Před mistrovstvím světa dospělých, které dnes ve Švýcarsku startuje, jsou však velmi obezřetní.
Je obvyklé, že se národní týmy v olympijském roce před MS potýkají s velkým počtem omluvenek. Své o tom vědí i Češi.
U Slováků je však situace extrémní. Napočítali, že trenér Vladimír Országh si musel z různých důvodů ze svých potenciálních plánů vyškrtnout více než tři desítky hráčů.
Pro zemi, jež má přece jen výrazně menší základnu hokejistů než světové velmoci, je to pořádný zásah.
„Taková je realita. Je to olympijská sezona, kluci toho mají dost, a proto jsme s takovým počtem počítali,“ konstatoval Országh smířlivě.
To bývalý útočník Juraj Mikúš, vicemistr světa z roku 2012, dal v podcastu Trefné střílení od slovenského deníku Šport najevo trochu zklamání.
„Je to extrém, nečekal jsem až takový počet. V reprezentaci došlo k obměně, za posledních pět let dostala šanci spousta mladých hráčů a myslel jsem, že těch mistrovství potáhnou více,“ řekl.
Zámořské i evropské omluvenky vyústily v to, že se Slováci ve Švýcarsku představí pouze s pěti hokejisty, kteří v únoru na olympiádě v Miláně vybojovali senzační čtvrté místo.
Jsou jimi brankáři Samuel Hlavaj a Adam Gajan, obránce Patrik Koch a útočníci Martin Pospíšil s Oliverem Okuliarem.
S věkovým průměrem 25,04 roku mají Slováci na začátku turnaje vůbec nejmladší výběr ze všech. To je ale situace, na kterou jsou z posledních let zvyklí.
„Rádi bychom se dostali do čtvrtfinále, to by mělo být cílem každý rok, ale uvědomujeme si, že to nebude automatické,“ vyhlásil Országh.
„Tento tým je mladý, bude potřebovat podporu z domova. Z naší strany to vnímáme jako investici do budoucna, šanci dostávají hráči, kteří by ji za jiných okolností nedostali. Bude velmi důležité, abychom zvládli první dva duely,“ doplnil trenér.
Slováci rozjedou svou skupinu ve Fribourgu v sobotu proti Norsku. Pak narazí postupně na Italy, Slovince, Dány, Čechy, Kanaďany a Švédy.
Papírově slabší soupeři je tedy čekají v první polovině programu a výhry nad nimi by mohly zajistit kýžené čtvrtfinále. Zároveň si Slováci uvědomují zrádnost takového rozlosování.
„Nemusí vyjít první zápas a bude panika,“ pokrčil rameny Mikúš. „Ale není třeba panikařit předem,“ dodal jedním dechem.
Nicméně možnost, že by oslabení Slováci mohli mít ve Fribourgu starosti se záchranou, nevyloučil. „Stát se může všechno,“ prohlásil.
Právě on sám zažil v národním týmu vedle stříbrného tažení v roce 2012 také hrozící průšvih o čtyři roky dříve na MS v Kanadě - tam hráli Slováci skupinu o udržení.
Jenže zatímco v tehdejším hracím systému je k bitvám o záchranu srazily porážky s Němci a Finy, při aktuálním rozložení skupin vypadá scénář, že by před Slovenskem skončily Itálie i Slovinsko, jako divoké sci-fi.
„Vlajkové návleky by měly být na zpětných zrcátkách aut po dobu celého MS. Lidé by je neměli sundávat, ani kdybychom náhodou potřebovali kalkulačky,“ zasmál se Mikúš.
Zatímco na posledních dvou olympiádách skončili Slováci třetí a čtvrtí, na světovém šampionátu prošli do semifinále naposled před 14 lety. Ve čtvrtfinále byli od té doby čtyřikrát.
Nominace Slovenska
Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL),
obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL),
útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftrea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL).
