Kdo zastaví Nečase? Český fantom řádí dál

Český hokejista Martin Nečas přispěl v pondělním zápase NHL třemi body za gól a dvě asistence k vítězství Colorada nad Los Angeles 4:2.
Nejproduktivnější český reprezentant na olympijských hrách v Miláně Nečas zapsal i ve čtvrtém utkání po restartu NHL minimálně dva body, tentokrát se ve statistikách objevil třikrát.
Poprvé v 5. minutě, když rychlé přečíslení Colorada vyřešil přihrávkou na skórujícího Nathana MacKinnona.
Druhou asistenci si rodák z Nového Města na Moravě připsal krátce po polovině úvodní třetiny u branky kapitána Avalanche Gabriela Landeskoga.
Kings se na dostřel jednoho gólu dotáhli před koncem první dvacetiminutovky poté, co přesilovku využil obránce Brandt Clarke.
Srovnáno bylo v čase 28:32, kdy se do listiny střelců hned ve svém prvním utkání v NHL zapsal jednadvacetiletý Kanaďan Angus Booth.
V závěrečné části rozhodl o vítězství Colorada obránce Devon Toews po asistenci MacKinnona.
Na konečných 4:2 zpečetil výsledek dvě sekundy před závěrečnou sirénou do prázdné klece Nečas a aktuálně má na kontě už 71 bodů, což ho vrátilo do nejlepší desítky produktivity soutěže.
Na nejlepšího Čecha Davida Pastrňáka z Bostonu momentálně ztrácí jeden bod.
Brankář Daniel Vladař pomohl Philadelphii 29 zákroky k výhře nad Torontem 3:2 po samostatných nájezdech. Vítězství oslavil podevatenácté v sezoně.
Osmadvacetiletý Vladař, který byl na ZOH dvojkou národního týmu, inkasoval v duelu proti Maple Leafs poprvé v 16. minutě, kdy ho z levého kruhu překonal Dakota Joshua.
Hokejisté Philadelphie však ještě do konce prvního dějství srovnali skóre, v početní převaze se o to postaral Christian Dvorak.
V závěru utkání sice klub z Pensylvánie poslal do vedení Noah Cates, ale v čase 57:30 si během přesilovky vynutil prodloužení svou dvacátou trefou v sezoně Švéd William Nylander.
Právě Nylander pak byl jediným hráčem Toronta, který v první sérii nájezdů pokořil Vladaře.
Poté už se radovala jen Philadelphia, Matvej Mičkov a autor vítězného nájezdu Trevor Zegras.
Toronto prohrálo počtvrté v řadě a podesáté z posledních třinácti duelů, Flyers bodovali v šestém zápase ze sedmi.
Hokejisté Vancouveru zažili večer, na který budou chtít co nejdříve zapomenout, jelikož doma prohráli s Dallasem vysoko 1:6.
Canucks se zmohli jen na čtrnáct oproti 37 střeleckým pokusům Stars. Úspěch Dallasu řídil dvěma góly Lian Bichsel.
Do třetího zápasu Stars za sebou nenastoupil Radek Faksa, který na olympijském turnaji utrpěl zranění,
Obránce Filip Hronek odehrál za Canucks přes jednadvacet minut a zblokoval dvě střely, David Kämpf strávil na ledě více než třináct minut.
Dallas zvítězil podeváté v řadě, což je nejdelší šňůra v historii klubu, a v Západní konferenci NHL je druhý za Coloradem.
Výsledky NHL:
Los Angeles - Colorado 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Branky: 18. B. Clarke, 29. Booth - 5. MacKinnon (Nečas), 11. Landeskog (Nečas), 56. D. Toews, 60. Nečas. Střely na branku: 21:39. Diváci: 15.492. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg (Los Angeles), 2. MacKinnon, 3. D. Toews (oba Colorado).
NY Rangers - Columbus 4:5 v prodl. (0:2, 0:2, 4:0 - 0:1)
Branky: 41. a 56 Perreault, 41. Gavrikov, 53. Borgen - 16. a 62. Marčenko, 6. Fantilli, 24. Monahan, 32. Olivier. Střely na branku: 31:28. Diváci: 16.790. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko (Columbus), 2. Perreault (NY Rangers), 3. Coyle (Columbus).
Toronto - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)
Branky: 16. Joshua, 58. Nylander - 19. Dvorak, 55. Cates, rozhodující sam. nájezd Zegras. Střely na branku: 31:25. Vladař odchytal za Philadelphii 65 minut, z 31 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 18.255. Hvězdy zápasu: 1. Cates (Philadelphia), 2. Nylander (Toronto), 3. Zegras (Philadelphia).
Vancouver - Dallas 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Branky: 8. E. Kane - 29. a 56. Bichsel, 18. Erne, 30. J. Robertson, 42. Duchene, 46. Blackwell. Střely na branku: 14:37. Diváci: 18.222. Hvězdy zápasu: 1. Bichsel, 2. J. Robertson, 3. Duchene (všichni Dallas).
Seattle - Carolina 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky: 24. Kakko, 29. Meyers - 39. Ehlers. Střely na branku: 15:36. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Daccord, 2. Larsson, 3. Kakko (všichni Seattle).
Nashville - Detroit 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Branky: 18. F. Forsberg, 28. Marchessault - 5. Finnie, 30. Raymond, 37. A. Johansson, 60. DeBrincat. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17.300. Hvězdy zápasu: 1. Kasper (Detroit), 2. Saros (Nashville), 3. A. Johansson (Detroit).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
58
38
4
16
209:153
80
2.
Buffalo
60
35
6
19
206:181
76
3.
Detroit
61
35
6
20
182:183
76
4.
Montreal
59
33
9
17
208:193
75
5.
Boston
59
33
5
21
200:187
71
6.
Ottawa
59
29
8
22
197:188
66
7.
Toronto
61
27
10
24
195:211
64
8.
Florida
60
30
3
27
185:200
63
Metropolitní divize:
1.
Carolina
60
38
6
16
208:171
82
2.
Pittsburgh
59
31
13
15
203:173
75
3.
NY Islanders
61
35
5
21
182:172
75
4.
Washington
62
31
7
24
197:186
69
5.
Columbus
59
30
8
21
189:189
68
6.
Philadelphia
60
28
11
21
177:188
67
7.
New Jersey
60
29
2
29
151:182
60
8.
NY Rangers
60
23
8
29
160:190
54
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
59
40
9
10
225:148
89
2.
Dallas
60
37
9
14
206:164
83
3.
Minnesota
61
35
10
16
204:179
80
4.
Utah
60
31
4
25
190:167
66
5.
Nashville
60
27
8
25
177:207
62
6.
Winnipeg
59
23
10
26
168:184
56
7.
Chicago
60
23
9
28
161:192
55
8.
St. Louis
60
22
9
29
156:208
53
Pacifická divize:
1.
Vegas
60
28
14
18
199:191
70
2.
Anaheim
59
33
3
23
199:206
69
3.
Seattle
60
29
9
22
171:176
67
4.
Edmonton
61
29
8
24
215:206
66
5.
San Jose
58
29
4
25
179:202
62
6.
Los Angeles
60
24
14
22
155:179
62
7.
Calgary
59
24
7
28
148:175
55
8.
Vancouver
60
18
7
35
153:224
43