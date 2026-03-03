Přeskočit na obsah
3. 3. Kamil
Sport

Kdo zastaví Nečase? Český fantom řádí dál

Akce Martina Nečase v utkání s Los Angeles

Sport,ČTK

Český hokejista Martin Nečas přispěl v pondělním zápase NHL třemi body za gól a dvě asistence k vítězství Colorada nad Los Angeles 4:2.

Nejproduktivnější český reprezentant na olympijských hrách v Miláně Nečas zapsal i ve čtvrtém utkání po restartu NHL minimálně dva body, tentokrát se ve statistikách objevil třikrát.

Poprvé v 5. minutě, když rychlé přečíslení Colorada vyřešil přihrávkou na skórujícího Nathana MacKinnona.

Druhou asistenci si rodák z Nového Města na Moravě připsal krátce po polovině úvodní třetiny u branky kapitána Avalanche Gabriela Landeskoga.

Kings se na dostřel jednoho gólu dotáhli před koncem první dvacetiminutovky poté, co přesilovku využil obránce Brandt Clarke.

Srovnáno bylo v čase 28:32, kdy se do listiny střelců hned ve svém prvním utkání v NHL zapsal jednadvacetiletý Kanaďan Angus Booth.

V závěrečné části rozhodl o vítězství Colorada obránce Devon Toews po asistenci MacKinnona.

Na konečných 4:2 zpečetil výsledek dvě sekundy před závěrečnou sirénou do prázdné klece Nečas a aktuálně má na kontě už 71 bodů, což ho vrátilo do nejlepší desítky produktivity soutěže.

Na nejlepšího Čecha Davida Pastrňáka z Bostonu momentálně ztrácí jeden bod.

Brankář Daniel Vladař pomohl Philadelphii 29 zákroky k výhře nad Torontem 3:2 po samostatných nájezdech. Vítězství oslavil podevatenácté v sezoně.

Osmadvacetiletý Vladař, který byl na ZOH dvojkou národního týmu, inkasoval v duelu proti Maple Leafs poprvé v 16. minutě, kdy ho z levého kruhu překonal Dakota Joshua.

Hokejisté Philadelphie však ještě do konce prvního dějství srovnali skóre, v početní převaze se o to postaral Christian Dvorak.

V závěru utkání sice klub z Pensylvánie poslal do vedení Noah Cates, ale v čase 57:30 si během přesilovky vynutil prodloužení svou dvacátou trefou v sezoně Švéd William Nylander.

Právě Nylander pak byl jediným hráčem Toronta, který v první sérii nájezdů pokořil Vladaře.

Poté už se radovala jen Philadelphia, Matvej Mičkov a autor vítězného nájezdu Trevor Zegras.

Toronto prohrálo počtvrté v řadě a podesáté z posledních třinácti duelů, Flyers bodovali v šestém zápase ze sedmi.

Hokejisté Vancouveru zažili večer, na který budou chtít co nejdříve zapomenout, jelikož doma prohráli s Dallasem vysoko 1:6.

Canucks se zmohli jen na čtrnáct oproti 37 střeleckým pokusům Stars. Úspěch Dallasu řídil dvěma góly Lian Bichsel.

Do třetího zápasu Stars za sebou nenastoupil Radek Faksa, který na olympijském turnaji utrpěl zranění,

Obránce Filip Hronek odehrál za Canucks přes jednadvacet minut a zblokoval dvě střely, David Kämpf strávil na ledě více než třináct minut.

Dallas zvítězil podeváté v řadě, což je nejdelší šňůra v historii klubu, a v Západní konferenci NHL je druhý za Coloradem.

Výsledky NHL:

Los Angeles - Colorado 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Branky: 18. B. Clarke, 29. Booth - 5. MacKinnon (Nečas), 11. Landeskog (Nečas), 56. D. Toews, 60. Nečas. Střely na branku: 21:39. Diváci: 15.492. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg (Los Angeles), 2. MacKinnon, 3. D. Toews (oba Colorado).

NY Rangers - Columbus 4:5 v prodl. (0:2, 0:2, 4:0 - 0:1)

Branky: 41. a 56 Perreault, 41. Gavrikov, 53. Borgen - 16. a 62. Marčenko, 6. Fantilli, 24. Monahan, 32. Olivier. Střely na branku: 31:28. Diváci: 16.790. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko (Columbus), 2. Perreault (NY Rangers), 3. Coyle (Columbus).

Toronto - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 16. Joshua, 58. Nylander - 19. Dvorak, 55. Cates, rozhodující sam. nájezd Zegras. Střely na branku: 31:25. Vladař odchytal za Philadelphii 65 minut, z 31 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 18.255. Hvězdy zápasu: 1. Cates (Philadelphia), 2. Nylander (Toronto), 3. Zegras (Philadelphia).

Vancouver - Dallas 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Branky: 8. E. Kane - 29. a 56. Bichsel, 18. Erne, 30. J. Robertson, 42. Duchene, 46. Blackwell. Střely na branku: 14:37. Diváci: 18.222. Hvězdy zápasu: 1. Bichsel, 2. J. Robertson, 3. Duchene (všichni Dallas).

Seattle - Carolina 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky: 24. Kakko, 29. Meyers - 39. Ehlers. Střely na branku: 15:36. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Daccord, 2. Larsson, 3. Kakko (všichni Seattle).

Nashville - Detroit 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky: 18. F. Forsberg, 28. Marchessault - 5. Finnie, 30. Raymond, 37. A. Johansson, 60. DeBrincat. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17.300. Hvězdy zápasu: 1. Kasper (Detroit), 2. Saros (Nashville), 3. A. Johansson (Detroit).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

58

38

4

16

209:153

80

2.

Buffalo

60

35

6

19

206:181

76

3.

Detroit

61

35

6

20

182:183

76

4.

Montreal

59

33

9

17

208:193

75

5.

Boston

59

33

5

21

200:187

71

6.

Ottawa

59

29

8

22

197:188

66

7.

Toronto

61

27

10

24

195:211

64

8.

Florida

60

30

3

27

185:200

63

Metropolitní divize:

1.

Carolina

60

38

6

16

208:171

82

2.

Pittsburgh

59

31

13

15

203:173

75

3.

NY Islanders

61

35

5

21

182:172

75

4.

Washington

62

31

7

24

197:186

69

5.

Columbus

59

30

8

21

189:189

68

6.

Philadelphia

60

28

11

21

177:188

67

7.

New Jersey

60

29

2

29

151:182

60

8.

NY Rangers

60

23

8

29

160:190

54

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

59

40

9

10

225:148

89

2.

Dallas

60

37

9

14

206:164

83

3.

Minnesota

61

35

10

16

204:179

80

4.

Utah

60

31

4

25

190:167

66

5.

Nashville

60

27

8

25

177:207

62

6.

Winnipeg

59

23

10

26

168:184

56

7.

Chicago

60

23

9

28

161:192

55

8.

St. Louis

60

22

9

29

156:208

53

Pacifická divize:

1.

Vegas

60

28

14

18

199:191

70

2.

Anaheim

59

33

3

23

199:206

69

3.

Seattle

60

29

9

22

171:176

67

4.

Edmonton

61

29

8

24

215:206

66

5.

San Jose

58

29

4

25

179:202

62

6.

Los Angeles

60

24

14

22

155:179

62

7.

Calgary

59

24

7

28

148:175

55

8.

Vancouver

60

18

7

35

153:224

43

