Hokej je pro pořádné chlapy, tvrdí trenér Jäger. Za vulgární výstup dostal vyhazov

Hokejová veřejnost probírá v posledních dnech proslov Martina Stloukala, trenéra dorostenců Techniky Brno, který v nahrávce uniklé z kabiny na hráče nahlas křičí a nešetří vulgaritami. Tuto situaci důvěrně zná také Michal Jäger, jenž byl před šesti lety nechtěnou hvězdou videa juniorů z Klášterce nad Ohří.

Zatímco Stloukal tepe na nahrávce z konce května, jež pronikla do éteru minulý týden, do dorostenců ve věku patnácti nebo šestnácti let, Jäger pražil před šesti lety starší juniory.

Vadila mu jejich disciplína, morálka a chování "mistrů světa", přestože v Klášterci nad Ohří hráli jen druhou nejvyšší juniorskou soutěž. "Ty vole, co si myslíte, že jste? Že jste nadlidi?" burácel Jäger.

A na videu, které tajně natočil jeho syn Michal, nešetřil ostrými výrazy. "Vaše morálka je na blití, chodíte chlemtat celý víkend! Někteří si k tomu dáte ještě krabičku cigaret," rozvášnil se kouč v roce 2014. Video se brzy stalo virálním a rozjela se nečekaně velká kauza.

Jäger u juniorského týmu sám rezignoval, ale důrazný proslov ho stál také místo u dospělého kláštereckého mužstva, což bral jako ránu pod pás. Přitom se zdálo, že i většina hokejové veřejnosti se stavěla na jeho stranu a spíše kritizovala jednání juniorů.

Zato dorosteneckého trenéra Stloukala vedení brněnského klubu podrželo a rozhodlo v pondělí o jeho pokračování. Bývalého kouče Znojma či Klagenfurtu rozčílilo, v jak špatné kondici našel hráče po koronavirové pauze. Vyčítal jim například nedostatek zodpovědnosti, kterou přenáší na své matky, nebo způsob stravování. Je potřeba podotknout, že velmi svérázně.

"Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch; nebo něco takovýho. Nebo pizzu! No to ani náhodou," zdůrazňoval Stloukal a pro někoho se pohyboval až na hraně rasismu, byť sám označil některá prohlášení za nadsázku.

"Jestli ten hokej nechcete hrát, nenuťte ty rodiče, aby to platili, a neserte mě, abych já tady vydával energii. Nemám na to náladu ani čas," přidal.

Jäger se za svého kolegu postavil. "Neslyšel jsem nic, co by vybočovalo nad rámec komunikace hokejové kabiny. Podle mě, a dovolím si tvrdit, že i podle většiny lidí od hokeje napříč republikou, mluvil pan trenér jako z hokejové bible," míní 47letý kouč, jenž aktuálně pracuje pro Cheb.

"Za mě to bylo trefné a je v tom slyšet, že mu záleží na hráčích i celém klubu. Chce mít mančaft dobře připravený," chápe Jäger. A že nejde pro silně expresivní výraz daleko? "Hokej je hra pro pořádné chlapy," dodává trenér, který se po většinu kariéry pohybuje v druhé lize.

Liberecký obránce Ronald Knot trenéra Stloukala zkritizoval:

2/2 mladých klucích jsem potkal dost. Kluků, kteří kvůli nim skončili s hokejem, ještě víc. Pojď hrát hokej promo jak prase 👍 — Ronald Knot (@RonaldKnot) June 13, 2020

Výstupy Jägera i Stloukala společnost názorově rozdělují. Jedni mohou sprásknout ruce nad tím, jak tvrdě a vulgárně trenéři jednají a jak špatný příklad dávají mladým sportovcům, které by měli spoluvychovávat.

Druzí opáčí, že takové je zkrátka prostředí mužských sportovních kolektivů a že něco jiného je hokejová šatna a obyčejný život. Každý týden by na povrch mohlo vyplavat několik takových nahrávek.

"Divili byste se, jak mezi sebou mluví už děti, o dorostencích nemluvě. My je to rozhodně neučíme, ale je důležité vědět, k jaké věkové kategorii promlouváte. Jiné je to s dětmi nebo s dorostenci, já jsem tam měl zletilé juniory, a jiné je to s muži," vysvětluje Jäger.

Navíc podotýká, že podobné důrazné "výplachy" nejsou běžnou součástí fungování týmu. "Přichází v situacích, kdy chybí celková morálka a kdy už to jinak nejde. Když nepomůžou osobní pohovory, přichází fáze dvě, čili kartáč. A pokud nepomůže ani to, nastane třetí fáze, vyhazov," říká.

Proti Stloukalovi se ozvalo několik hlasů, které kritizují, že se snaží vydobýt si respekt za pomoci strachu. "To bych neřekl. Jen jim ukázal směr, kterým se mají vydat pro zlepšení své výkonnosti. A řekl jim to jasně: Kdo to nechce respektovat, ať nehraje," pokračuje Jäger.

On i Stloukal svorně tvrdí, že důrazná promluva v šatně zabrala. Trenér Brna si pochvaluje, s jakou pílí se dorostenci vrhli do přípravy, Jäger svým apelem před šesti lety zastavil nepříznivou výsledkovou sérii Klášterce. "Začalo to fungovat. Stojím si za svým tvrzením a nezměním ho," hlásí.

Stloukalovi doporučilo vedení Techniky, aby změnil slovník, ale ve funkci ho ponechalo. Jäger musel z Klášterce odejít. "S hokejem jsem skončit nechtěl, nicméně i s odstupem času mě mrzí, jak se vedení zachovalo," přiznává kouč, jenž vedle Chebu dále vedl mladší dorost Chomutova a dospělé výběry Sokolova a Řisut.

"Za těch šest let jsem trénoval mnoho malých i velkých hokejistů a těší mě, že jsem se nikdy osobně nesetkal s negativními reakcemi vzhledem k tomu videu. V podstatě buď poslouchám vtipné narážky, nebo se o tom seriózně pobavíme," uzavírá Jäger.

Výstup Michala Jägera z roku 2014 s juniory v Klášterci nad Ohří: