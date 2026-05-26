„Katastrofický scénář se naplňuje." Slováci řeší uniklé video i Crosbyho rýpanec

Přestože Slovensko rozjelo hokejové mistrovství světa čtyřmi výhrami, které obvykle na postup do čtvrtfinále stačí, teď je po porážkách od Česka a Kanady v zamotané skupině B ve složité situaci. V odpoledním duelu proti Švédsku musí získat alespoň bod.
„Katastrofický scénář pro Slovensko se naplňuje. Česko to schytalo od rozjetého Norska,“ psal v pondělí večer na svých webových stránkách slovenský deník Šport.
Výsledek 1:4 z českého pohledu totiž Slovákům vzal šanci, že by v tabulce mohli zůstat před Nory, i kdyby proti Švédsku prohráli v základní hrací době.
Tento scénář padl, polední severské derby Norska s Dánskem nemusí Slováky zajímat. Do čtvrtfinále je posune minimálně bod proti Švédům, ti postoupí jedině se třemi.
„Kluci vědí, že mají kvalitu. Určitě chceme být sebevědomí a nechat na ledě všechno. Stále máme všechno ve vlastních rukách,“ poznamenal trenér Slováků Vladimír Országh.
Zatímco některým jeho svěřencům se po nedělní porážce 1:5 od Kanady nezdál metr rozhodčích, Országh se na sudí rozhodně vymlouvat nechtěl.
„Myslím, že pískali, co měli. My bychom se prioritně měli soustředit sami na sebe. To, co rozhodčí odpíská, nedokážeme ovlivnit,“ vzkázal trenér.
Jeho jméno se dostalo na přetřes i v souvislosti s uniklým videem ze slovenské šatny těsně před sobotním federálním derby proti Česku.
Országh na něm burcoval slovenské hokejisty a přidal jednu radu: „Kontrolujte si svoje hokejky, když budete v souboji. (Lukáš) Sedlák a další to velmi rádi trošku přifilmují, pozor na to.“
„Něčeho už jsme svým způsobem dosáhli, ale s tím se nemůžeme spokojit ani náhodou. My chceme udělat další krokem směrem, kde chceme být. Oni musí, my chceme. Tak ku**a pojďme si pro to,“ zakončil Országh motivační promluvu.
To, že jeho řeč unikla na veřejnost, pobouřilo slovenský hokejový svaz. Takové video považuje za citlivé.
„Před každým zápasem MS vstupuje do šatny reprezentačního týmu kamera produkční společnosti oficiálního televizního vysílatele, která zaznamenává proslov hlavního trenéra před střetnutím,“ vysvětloval v prohlášení slovenský svaz.
„Ze strany organizátora MS a marketingové společnosti Infront jsme měli garantované, že z nahrávky budou odstraněny všechny citlivé části týkající se taktiky, herní strategie a interních informací určených výhradně hráčům a realizačnímu týmu,“ dodal.
Infront se pak trenérovi omluvil, nicméně Slováci pro zbytek turnaje oficiálními vysílateli přístup do kabiny zakázali.
V neděli uniklo ze šatny při utkání Slováků jiné video, tentokrát z kabiny soupeře. Kanaďané hráli se Slovenskem po dvou třetinách nerozhodně 1:1 a lídr Sidney Crosby spoluhráče uklidňoval.
„Musíme zůstat trpěliví, zachovat klid. Vždyť víte, že jsou ku**a hrozní,“ řekla jedna z největších hokejových legend (zřejmě) na adresu Slováků.
Crosbyho slova evidentně zabrala, jelikož hned na začátku třetí části rozhodli Kanaďané slepenými góly a nakonec vyhráli jasně 5:1.
Že tak hrozní nejsou, to mohou Slováci s nejmladším týmem na turnaji dokázat dnes odpoledne. Jejich klíčová bitva se Švédy startuje v 16:20.
