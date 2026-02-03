Kanadou otřásla tragédie, zemřeli tři juniorští hokejisté

Kanadským hokejem otřásla tragická autonehoda, při níž v pondělí cestou na trénink zahynuli tři juniorští hráči.
Střet osobního automobilu s tahačem nepřežili talentovaní hokejisté ve věku 17 a 18 let.
Havárie se stala ve Stavely v provincii Alberta zhruba hodinu cesty od Calgary. Řidič náklaďáku podle médií vyvázl s menším zraněním.
Před pondělním zápasem NHL Flames s Torontem se v hale držela minuta ticha za oběti neštěstí, kterými byli hráči týmu Southern Alberta Mustangs.
Pozůstalým i spoluhráčům vyjádřila soustrast premiérka Alberty Danielle Smithová a také klub, za který osmnáctiletí JJ Wright a Cameron Casorso a sedmnáctiletý Caden Fine nastupovali.
"Neexistují slova, která by dokázala vyjádřit náš zármutek. Tihle mladíci byli víc než jen hokejisté - byli to spoluhráči, synové, bratři, přátelé a milovaní členové rodiny Mustangů. Jsme rodina a dnes naše rodina truchlí," uvedl klub hrající soutěž U.S. Premier Hockey League.
V městské hale jeho představitelé vytvořili pietní místo s vystavenými dresy se jmény hráčů a třemi opřenými hokejkami.
Nehoda vyvolala v Kanadě vzpomínky na tragédii z dubna 2018, při níž se autobus s mládežnickým hokejovým výběrem srazil rovněž s tahačem. Tehdy nehodu nepřežilo 16 lidí a dalších 13 utrpělo zranění.
ŽIVĚVojenská protiakce do 72 hodin. Jak Západ zareaguje, poruší-li Rusko příměří
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. V úterý řekl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. Klempíř v pondělí oznámil, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo kultury.
Jaderná dohoda mezi USA a Rusem ve čtvrtek vyprší. "Jsme připraveni na svět bez omezení," hlásí Moskva
Rusko je připraveno na novou realitu světa, v němž nebudou platit žádná omezení jaderného arzenálu, až tento týden vyprší smlouva Nový START. Ta Rusku a Spojeným státům až dosud stanovovala limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče
Oslnivá, píší ve světě. Český úkaz dál udivuje tenisem, který se často nevidí
Tohle začíná být vážné. Nikola Bartůňková po famózním vystoupení na Australian Open nepřestává zářit. Teprve devatenáctiletá česká tenistka vstoupila působivým způsobem i do domácího turnaje v Ostravě, porazila favorizovanou Rusku a rychle se blíží k elitní stovce světového žebříčku. Její výkon znovu vyvolal v tenisovém světě údiv.