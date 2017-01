Kanaďané znervózněli. Měli jsme na ně, říká Šoustal. Mrzí ho podcenění soupeřů

před 1 hodinou

Čeští junioři mají po vyřazení ve čtvrtfinále světového šampionátu rozporuplné pocity. Na výkon proti domácí Kanadě jsou pyšní, ale cítí, že šlo udělat víc. Hlavně ve skupině.

Praha – "Pokud budeme hrát s Kanadou desetkrát, možná ji porazíme jednou nebo dvakrát," prohlásil trenér dvacítky Jakub Petr.

Ve čtvrtfinále mistrovství světa to nevyšlo, Češi padli 3:5 a končí. Vzdorovali však mnohem déle, než mnozí čekali. Více ze hry sice neměli, ale houževnatým výkonem drželi favorita na nule celé první dějství. David Kaše navíc v 17. minutě otevřel skóre. Měl štěstí, puk k němu doputoval po odrazu od rozhodčího, stačilo trefit prázdnou bránu.

"Něco takového jsem nikdy neviděl," žasl brankář Connor Ingram.

Outsider každopádně odcházel do šatny s překvapivým vedením 1:0 a část náročného publika v Montrealu začala bučet. "V první třetině jsme trochu panikařili," přiznal útočník Julien Gauthier.

"Je těžké hrát před zaplněnou halou, která očekává, že jednoznačně vyhrajete," vžil se do role protivníka útočník Tomáš Šoustal.

"Kanaďana" Musila vzali Češi do rodiny

Forvard Šimon Stránský viděl za povedenou úvodní periodou dobrou práci trenérského štábu: "Mysleli jsme, že soupeř na nás vletí, ale naše taktika byla dobrá. Čekali jsme na ně, napadali je jen jedním hráčem a potom je chytali ve středním pásmu. Kanaďanům to utíkalo a nevěděli, jak se přes nás dostat, a pak začali být nervózní."

"Blokovali jsme střely a dobře bránili, v tom je náš národní tým nejlepší," doplnil útočník Filip Chlapík. "Každý z nás odvedl úžasnou práci."

Jenže kvalitou oplývali hlavně Kanaďané, což časem připomněli gólovými příspěvky. Poprvé vedli ve 28. minutě, podruhé ve 34. Další vyrovnání Češi nevymysleli, naopak pod tlakem kupili chyby, které nakonec rozhodly o konečném výsledku 3:5.

"Bojovali jsme, ale nestačilo to. Párkrát jsme zaspali na vhazování, to jsou chyby, které se proti takovému soupeři nesmí stávat," mrzelo forvarda Adama Musila, jenž dříve oblékal kanadský dres. "Jsem rád, že jsem za Česko mohl hrát. Kluci mě vzali jako rodinu. Tuhle zkušenost bych za nic nevyměnil."

Šoustal: Možná jsme Švýcary a Dány lehce podcenili

Junioři si podle kouče Petra sáhli na dno sil, přesto cítili, že šlo udělat ještě víc. "Nikdo nemohl čekat, že budeme Kanadu přehrávat, ale byli jsme jí víc než vyrovnaným soupeřem. Kdybychom neudělali chyby, mohlo to být o něčem jiném. Je smutné takhle skončit. Vyřazení je o to trpčí, že jsme na ně měli," přemítal Šoustal.

I tak uznal, že mužstvo na závěr turnaje předvedlo svůj nejlepší výkon. Mrzelo ho, že nepřišel dřív: "Pokud bychom takhle odehráli celý turnaj, hlavně zápasy proti Švýcarům a Dánům, mohlo to být úplně jinak. Možná že tam z naší strany došlo k lehkému podcenění. Mohli jsme jít ve čtvrtfinále na Rusko nebo Slovensko, s nimi by to asi bylo lehčí."

"Škoda, že jsme to nedotáhli do konce," naříkal Stránský. "Jsem ale strašně pyšný na kluky, jak zápas odehráli a odbojovali." Podobně mluvil také kouč Petr. Víc než důstojnou derniéru však zatemňuje fakt, že dvacítka je bez medaile ze světového šampionátu už 12 let.

