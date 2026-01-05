Kanaďan vrazil do skály, jinému se vymstilo gesto. A znovu zněl Antošův vítězný smích

Ze soubojů hokejových juniorů Česka a Kanady vyklíčila v posledních letech pořádná rivalita. Její další díl napsalo noční semifinále mistrovství světa v Minnesotě, které po strhujícím průběhu a výhře 6:4 ovládli Češi. Podívejte se na sestřih zápasu a vybrané reakce ze sociální sítě X.
Kanada vedla 102 sekund
V 16. minutě sice otevřel skóre semifinále Tij Iginla, ale Češi po 102 sekundách odpověděli gólem Maxmiliana Currana. Pak už Kanadu do vedení nepustili. Podívejte se na sestřih dramatického utkání.
Česká šňůra pokračuje
Opět se ukázalo, že Češi jsou pro Kanadu v play off juniorských MS osudovým soupeřem. Před třemi lety sice "Javorové listy“ přehrály Čechy ve finále doma v Halifaxu 3:2 v prodloužení, od té doby však sčítají hořké porážky.
Čtvrtfinále 2024 v Göteborgu? 3:2 pro Česko, vítězný gól v čase 59:49.
Čtvrtfinále 2025 v Ottawě? 4:3 pro Česko, vítězný gól v čase 59:20.
Semifinále 2026 v St. Paul? 6:4 pro Česko, vítězný gól v čase 58:46.
Posměšky se vymstily
Oba soupeři se potkali na MS v Minnesotě i ve skupině a zápas provázely velké emoce. Kanaďané provokovali už na rozbruslení, Češi je pak popíchli gólovými oslavami směřovanými na jejich střídačku.
Vše podtrhl v čase 59:00 po gólu na 7:5 kanadský kapitán Porter Martone, když u české střídačky posměšně plácl Adama Novotného přes zadek. V semifinále se mu posměšky vymstily.
"Přijeli jsme vyhrát zlato,“ vyprávěl Martone sklesle po vyřazení.
Pláč v pondělí ráno
Kdo z českých fanoušků chtěl sledovat semifinále s Kanadou živě, musel si nařídit budík už na 2:30. Tak jako bývalý ligový fotbalista Zdeněk Folprecht…
Nejen jeho čeká náročné pondělí, ale začal ho se slzami štěstí.
Titlbach a Tittelbach
Útočník Adam Titlbach musí na turnaji o své místo v sestavě tvrdě bojovat. V semifinále nastoupil ve třetí formaci a odvděčil se parádní trefou na 2:1 zkraje druhé třetiny.
Podobnost se slavným televizním komentátorem Václavem Tittelbachem je zde pouze ve výslovnosti příjmení.
Jako náraz do skály
Tady byli Kanaďané ještě na koni. V první třetině vedli a Brady Martin se chystal v útočné třetině tvrdě dohrát Matyáše Mana.
Obránce z Ostravy byl však na střet skvěle připraven a Kanaďana odrazil, trefil ho čistě zřejmě do klíční kosti. Martin se pak na střídačce svíjel v bolestech a semifinále pro něj skončilo předčasně.
Šťastné rozuzlení
Zápas se lámal v posledních minutách. Češi pět minut před koncem vedli 4:3, ale v přesilovce čtyři na tři zahodili několik šancí. Proto přišel v čase 57:46 trest, když kanadské vyrovnání zařídil Martone.
Psychickou výhodu měli rázem Kanaďané, jenže… V 59. minutě rozjel útočnou akci Adam Benák, Curran kličkou vyřadil ze hry obránce a od brusle Tomáše Poletína se puk odrazil za čáru.
"Češi zastavili kanadské momentum s pozdním vedoucím gólem,“ povzdechl si na sociální síti X oficiální účet kanadské televize TSN.
Procítěná hymna
"Je dobře, že čeští hráči se živí hokejem, nikoli zpěvem, protože tam by to tak slavné nebylo,“ glosoval moderátor Jiří Hölzel ve studiu České televize českou hymnu v podání vítězného mužstva.
Po oslavách postupu se budou svěřenci Patrika Augusty snažit o to, aby si příště hymnu užili i se zlatou odměnou.
