5. 1. Dalimil
Hokej

Kanaďan vrazil do skály, jinému se vymstilo gesto. A znovu zněl Antošův vítězný smích

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Ze soubojů hokejových juniorů Česka a Kanady vyklíčila v posledních letech pořádná rivalita. Její další díl napsalo noční semifinále mistrovství světa v Minnesotě, které po strhujícím průběhu a výhře 6:4 ovládli Češi. Podívejte se na sestřih zápasu a vybrané reakce ze sociální sítě X.

Kanada vedla 102 sekund

V 16. minutě sice otevřel skóre semifinále Tij Iginla, ale Češi po 102 sekundách odpověděli gólem Maxmiliana Currana. Pak už Kanadu do vedení nepustili. Podívejte se na sestřih dramatického utkání.

Mráz ve Francie - vinice
Česko čekají ledové dny, na Kvildě bylo přes 30 pod nulou. Na víkend se ale oteplí

V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.

Petr Zelenka v poutech u Vrchního soudu v Praze, 11. června 2008. Soud tento den potvrdil doživotní trest za sedm vražd a deset pokusů o vraždu pacientů
Heparinový vrah, který šokoval celé Česko. Jak Petr Zelenka zabíjel na ARO

Psal se rok 2006 a v Havlíčkově Brodě pacienti na ARO náhle masivně krváceli a umírali. Po čase primář odhalil vzorec, který vedl k vedoucímu směny Petru Zelenkovi – zdravotníkovi, jenž zneužil heparin jako smrtící zbraň. Co ho pohánělo a jak dlouho mohl vraždit v systému, který si ničeho nevšiml? V lednu 2008 s ním začal soudní proces.

Putin odpovídá
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci

Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.

