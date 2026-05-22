Kanada přehrála Slovince a má jisté čtvrtfinále. Němci rozstříleli Maďary

Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a po vítězství 3:1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Fribourgu vede zámořský celek se ziskem 14 bodů, jedinou ztrátu zaznamenal při vítězství nad Norskem v prodloužení.
Kanaďané dnes dali v každé třetině po gólu, v závěru snížil obránce Rožle Bohinc. Slovinci po senzačním vítězství nad Českem v prodloužení a porážce se Slovenskem po nájezdech potřetí na turnaji nebodovali.
V brance slovinského týmu dostal příležitost místo českého rodáka Lukáše Horáka devětadvacetiletý Žan Us a od prvních minut musel čelit soustavnému tlaku favorita. Za první třetinu zlikvidoval 11 střel a za záda pustil pouze přesně k tyči umístěný pokus Mateychuka.
Tlak Kanaďanů po první přestávce opadl, přispěly k tomu i chyby, které nabídly Slovincům gólové šance Drozgovi a Saboličovi. Až ve 34. minutě zúročili Kanaďané mírnou převahu druhou brankou poté, co se z otočky prosadil Cozens. Další příležitosti včetně přesilovkové kanonády Us pokryl.
Ani ve třetí třetině viditelně nedali Kanaďané do hry maximální nasazení, k výsledkové pohodě jim stačil gól třináctého útočníka Finnieho ve 47. minutě. Slovinci v závěru hru vyrovnali a dočkali se i čestného úspěchu.
Němci ještě žijí
Němci porazili v Curychu Maďarsko 6:2, připsali si první výhru na turnaji a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Se čtyřmi body se posunuli na páté místo tabulky skupiny A. Hattrickem zazářil obránce Leon Gawanke, tři asistence si připsal Marc Michaelis. Maďaři nenavázali na úterní vítězství nad Velkou Británií 5:0 a jsou se třemi body šestí.
Maďaři se sice ubránili při vyloučení Benceho Horvátha, ale v čase 8:43 už Němci otevřeli skóre zásluhou Mika. V dalším oslabení už maďarský tým inkasoval. Při Szongothově trestu zvýšil 25 sekund před koncem první třetiny Gawanke, který zamířil z levého kruhu k protější tyči.
V závěru druhé části přidali Němci další dva góly. V čase 39:10 si Lukas Reichel vyměnil puk s Tiffelsem, jemuž najel zpoza branky, a u pravé tyče snadno skóroval. Jedenáct sekund před druhou pauzou se prosadil z dorážky Dove-McFalls po Michaelisově příležitosti.
Po 96 sekundách závěrečné části se po kombinaci s Kastnerem zapsal podruhé v utkání mezi střelce Gawanke. Ve 45. minutě sebral Grubauerovi čisté konto Sárpátki, který brankáře překvapil střelou od pravého mantinelu. V polovině třetí třetiny sice za Maďary skóroval z dorážky z levého kruhu Szongoth, ale sudí po kontrole u videa gól neuznali kvůli Erdélyho nedovolenému bránění Grubaueovi.
Na druhé straně naopak dovršil hattrick Gawanke. Po spolupráci s Wissmannem se trefil z levého kruhu z úhlu. V 58. minutě ještě zkorigoval výsledek Hári.
Skupina B (Fribourg):
Kanada - Slovinsko 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. Mateychuk (Minten, Finnie), 34. Cozens (Nurse, Crosby), 47. Finnie (Rielly, Brown) - 59. Bohinč (Goličič). Rozhodčí: Kaukokari (Fin), Kohlmüller (Něm.) - Jonsson (Švéd.), Niittyla (Fin.). Vyloučení: 1:1. Bez využití: Diváci: 6209.
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Vilardi, Thomas, Scheifele - Holloway, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.
Slovinsko: Us - Gregorc, Perčič, Magovac, Crnovič, Goličič, Čosič, Bohinč, Beričič - Mahkovec, Török, Sabolič - Tičar, Sitar, Kuralt - Langus, Drozg, Maver - Simšič, Sodja, Jezovšek. Trenér: Terglav.
Skupina A (Curych):
Německo - Maďarsko 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 9. Mik (Kastner, Wiederer), 20. Gawanke (Loibl, Michaelis), 40. L. Reichel (Tiffels, Samanski), 40. Dove-McFalls (Michaelis, Ehl), 42. Gawanke (Kastner, Loibl), 50. Gawanke (Wissmann, Michaelis) - 45. Sárpátki (K. Nagy, Garát), 58. Hári (Nemes, Kiss). Rozhodčí: Bloyer, MacFarlane (oba USA) - Beresford (Brit.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 7925.
Německo: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke - Tiffels, Samanski, L. Reichel - Tuomie, Kahun, Loibl - Ehl, Michaelis, Dove-McFalls - Kastner, Wiederer, Krämmer - Eder. Trenér: Kreis.
Maďarsko: Bálizs - M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss - Terbócs, Sebök, B. Horváth - Sárpátki, Szongoth, Erdély - Sofron, Hári, Papp - Vincze, K. Nagy, Nemes - Ravasz. Trenér: Majoross.
