Kanada nepřipustila překvapení, ve čtvrtfinále porazila úřadující mistry světa

Hokejisté Kanady porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku obhájce titulu z USA jasně 4:0.

Connor Brown slaví gól v zápase MS 2026 Kanada - USA.Foto: REUTERS
Kanada oplatila Spojeným státům porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1:2 v prodloužení. O semifinálovém soupeři týmu kouče Mishy Donskova rozhodnou večerní čtvrtfinálové duely.

Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby.

Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.

Mistrovství světa hokejistů - čtvrtfinále:

Kanada - USA 4:0 (1:0 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 19. Celebrini (Scheifele, Mateychuk), 30. Holloway (Scheifele), 59. C. Brown (Whitecloud, R. O'Reilly), 59. Crosby (Cozens). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Schrader (Něm.) - Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc Lindgren (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 7500.

Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Holloway - Vilardi, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.

USA: D. Cooley - Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko - M. Tkachuk, Coronato, O. Moore - I. Howard, Hagens, Steeves - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, D. Nelson, M. Plante - Lafferty. Trenér: Granato.

Jan Švejnar, ekonom

„Šel by do vězení.“ Známý ekonom promluvil o šéfovi ČNB, který rozčiluje Babiše

Premiéru Andreji Babišovi jde na nervy spousta lidí, ovšem guvernér České národní banky Aleš Michl šéfa ANO podle jeho slov „neskutečně rozčiluje“. Předsedu vlády tak zřejmě potěšila čtvrteční slova známého ekonoma Jana Švejnara, který dal najevo, že k Michlovi má rovněž výhrady, byť hodnocení pronesl v nadsázce a s mírným úsměvem.

Nazar Domčak

Lebanon Israel Iran War

