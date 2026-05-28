Kanada nepřipustila překvapení, ve čtvrtfinále porazila úřadující mistry světa

Hokejisté Kanady porazili ve čtvrtfinále světového šampionátu ve Švýcarsku obhájce titulu z USA jasně 4:0.
Kanada oplatila Spojeným státům porážku z finále únorových olympijských her v Miláně 1:2 v prodloužení. O semifinálovém soupeři týmu kouče Mishy Donskova rozhodnou večerní čtvrtfinálové duely.
Kanadu dostal v 19. minutě do vedení v přesilové hře kapitán Macklin Celebrini, v polovině utkání zvýšil Dylan Holloway a v závěru při power play skórovali do prázdné branky Connor Brown a Sidney Crosby.
Gólman Jet Greaves udržel ve svém šestém vystoupení na světovém šampionátu poprvé čisté konto.
Aktualizujeme…
Mistrovství světa hokejistů - čtvrtfinále:
Kanada - USA 4:0 (1:0 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 19. Celebrini (Scheifele, Mateychuk), 30. Holloway (Scheifele), 59. C. Brown (Whitecloud, R. O'Reilly), 59. Crosby (Cozens). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Schrader (Něm.) - Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 4:4, navíc Lindgren (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 7500.
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Holloway - Vilardi, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.
USA: D. Cooley - Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko - M. Tkachuk, Coronato, O. Moore - I. Howard, Hagens, Steeves - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, D. Nelson, M. Plante - Lafferty. Trenér: Granato.
Česka už se boj o medaile týkat nebude. Projděte si výsledky a pavouka MS
Projděte si program a výsledky šampionátu, soupisku Čechů a další čísla.
Šance na obrat skončila na tyčích. Češi se loučí s mistrovstvím ve čtvrtfinále
Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1:4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0:3, jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek.
