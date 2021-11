14:0, 11:0. To není elitní soutěž, shodují se trenéři juniorů. Ukazují se omyly svazu

Juniorská hokejová extraliga zažívá po dlouhých osmi letech sezonu, na jejímž konci se bude sestupovat. Nikoli od stolu, ale na základě výsledků. Čistka se dotkne rovnou pěti nebo šesti klubů a z dvacítky účastníků bude čtrnáctka. V zápasech je tak znát větší tlak, zároveň se ukazují propastné rozdíly mezi některými týmy.

Ty výsledky bijí do očí a jsou vidět skoro v každém kole. 9:1, 10:3, 11:0, ba dokonce příděl čtrnácti gólů, který Plzeň uštědřila Českým Budějovicím.

Jedná se o důsledek nafukování nejvyšší soutěže hokejových juniorů, jejíž účastnická listina se od roku 2014 pohybovala na počtech mezi šestnácti až čtyřiadvaceti týmy. Po odehrání aktuální sezony se konečně smrskne na čtrnáct. Což je najednou dost drastická změna.

"Zeštíhlení je určitě nutné, ale svaz svými špatnými rozhodnutími v posledních letech dostal kluby a trenéry do situace, která vůbec nemusela nastat," říká trenér třineckých juniorů René Mucha.

Rakouského Salcburku se druhá fáze soutěže, tedy boj první dvanáctky o titul a zbylé sedmičky o záchranu, týkat nebude, avšak hned pět klubů sestoupí přímo. Jen ten na třináctém místě se zachrání a mužstvo ze čtrnácté pozice půjde do baráže proti vítězi druhé nejvyšší ligy.

"Prioritou u většiny týmů se stala záchrana. Mám obavu, že to bude mít špatný vliv především na hráče ročníku 2004, kteří v některých týmech nehrají téměř vůbec, přitom o minulou sezonu přišli kvůli koronaviru," konstatuje Mucha.

Sestupový nůž na krku je také jedním z důvodů, proč hraje dospělou extraligu v této sezoně naprosté minimum juniorů. "Kluby, které chtějí zachránit juniorku, ji nabily vším, co je k mání. Zápasy mají větší náboj, ale někdy je to spíš urputnost a strach neudělat chybu," všímá si.

Rovněž kouč plzeňské dvacítky Petr Vojan považuje zúžení za správné. "Jednoznačně, dlouhodobě to tak v klubu cítíme," reaguje. "Mně ani tolik nepřipadá, že by zápasy měly větší náboj, spíš vnímám, že bez ohledu na věk hrají ti nejlepší. Logicky se vytvořil tlak na výsledky," míní.

Debaklů je však až příliš. "Nechci nikoho podceňovat, ale takové výsledky by v elitní soutěži rozhodně být neměly. Něco jiného je, když se někomu zápas čas od času nepovede, jenže stává se prakticky v každém kole, že to tam někomu napadá," nelíbí se Vojanovi.

Jeho tým je ten, který naděluje. Plzeň po sedmnácti kolech extraligu vede, přičemž v prvních patnácti zápasech neztratila ani bod. Až před současnou přestávkou ji přibrzdily dvě prohry. Nicméně už třikrát nastřílela v jednom utkání osm a více gólů.

V patách mladým indiánům jsou Karlovy Vary a také Mladá Boleslav, na opačném pólu tabulky leží s pěti body Kladno a sedmibodový Chomutov se skóre 37:114. Třikrát dostali Piráti deset gólů, jednou jedenáct.

"Neřekl bych, že jsme odskočení nebo výrazně lepší. Vypadá to tak, že týmy jsou výkonnostně zhruba ve třech skupinách. My patříme ke špičce, několik zápasů proti silným soupeřům jsme zvládli, ale příště to může být zase naopak," hodnotí plzeňský trenér.

"Plzeň má velmi vyrovnaný kádr na všech postech. Všichni útočníci jsou schopni skórovat a výchova obránců tam má své jméno," uznává Mucha, jehož Třinci patří v tabulce sedmá příčka.

Západočeši jsou v českém prostředí dlouhodobě dáváni za vzor práce s mládeží. Mladí hráči mají dostatečný prostor v áčku. "Máme u nás tuto strategii, filozofii… Částečně jsme do toho nuceni. Je to blbé slovo, ale zkrátka je to dané naším rozpočtem," vysvětloval sportovní manažer Plzně a asistent trenérů Tomáš Vlasák.

Nejvíce momentálně září sedmnáctiletý obránce David Jiříček, jenž se v dospělém celku Plzně vypracoval na stabilní pozici, a na příštím draftu NHL by měl dokonce zabojovat o post nejvýše taženého beka. Jiříček je ovšem bílou vránou v českém juniorském hejnu.

"Na ten počet juniorů v dospělé extralize a jejich role je potřeba se dívat trochu s nadhledem. Padá se přímo, další tým jde do baráže. V první lize také padá hodně týmů. Není žádný prostor pro umělé postaršování mezi dospělé. Hrají tam jen ti, co na to opravdu mají," tvrdí Vojan.

"Věřím, že v příští sezoně, kdy nebude z juniorské extraligy sestupovat tolik mužstev, se počet juniorů mezi dospělými zvýší. Avšak obecně je potřeba říct, že ti nejtalentovanější odcházejí do zahraničí. U nás mají mládežnické soutěže hodně mužstev, ale přitom chybí konkurence," zdůrazňuje Mucha omílaný problém posledních let.

Přesto i v dosud nafouknuté juniorské soutěži vidí oba trenéři hokejisty, kteří by se mohli odrazit k zajímavé kariéře. "Šikovní kluci tady jsou, mě zatím nejvíce zaujal Lubomír Kupčo z Karlových Varů," zmiňuje Vojan vedoucího hráče produktivity juniorské extraligy (17 utkání, 14+20).

Mucha souhlasí a přidává další jména: "Dominik Rymon z Varů, Eduard Šalé z Komety, obránce Vladimír Kremláček z Plzně či Adam Měchura z Liberce, s devatenácti brankami nejlepší střelec soutěže."

"Bude pro ně důležité, jak zvládnou přechod do dospělého hokeje. Samozřejmě k tvrdé práci musí mít i porci štěstí," uzavírá Mucha.