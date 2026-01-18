Juniorky neměly proti Kanadě nárok a zkusí obhájit bronz. Senzaci způsobily Maďarky

České hokejistky utrpěly v semifinále mistrovství světa do 18 let debakl 1:8 s favorizovanou domácí Kanadou a čeká je stejně jako vloni zápas o bronz. Utkají se v něm dnes od 20:30 SEČ se Švédskem, které ještě o gól větším rozdílem podlehlo výběru USA (1:9).
Oba zámořské celky se utkají v noci na pondělí v repríze loňského finále. Američanky usilují o desátý titul, Kanaďankám by úspěšná obhajoba vynesla devátou trofej.
Svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského se proti domácímu týmu prosadily pouze v úvodu závěrečné třetiny, kdy Lucie Šindelářová svým třetím gólem na turnaji snížila ve vlastním oslabení na 1:3.
Kanaďanky se předtím prosadily třikrát během úvodních šesti minut zápasu a inkasovaný gól jako kdyby je probral.
V následující čtyřminutovce třemi góly ukončily dlouhou neprůstřelnost brankářky Veroniky Ortové, která po nepovedeném úvodu nahradila Lili Chmelařovou, a odmítly možnou dramatickou koncovku.
Utkání se Švédkami bude reprízou zápasu o bronz z loňského šampionátu ve Finsku. Český tým tehdy zvítězil po obratu 2:1.
Elitní skupinu MS nečekaně opouští Finsko, které v sobotu podlehlo v zápase o udržení Maďarsku 5:7.
Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Sydney (Kanada):
Semifinále:
Kanada - Česko 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)
Branky: 3. a 45. McCulloughová, 6. a 60. Piggottová, 42. a 43. Milaniová, 5. Aubinová, 50. Ismaelová - 41. Šindelářová.
USA - Švédsko 9:1 (2:0, 5:0, 2:1)
O udržení:
Maďarsko - Finsko 7:5 (2:2, 2:1, 3:2).
