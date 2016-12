Junioři vyděsili fanoušky přípravou, v zámoří jim nevěří. Zkraje MS jdou na obhájce titulu

před 4 hodinami

Startuje světový šampionát juniorů v Kanadě. Čeští hokejisté do něj dnes vstoupí proti Finům, obhájcům titulu, kteří však postrádají největší esa. Utkání začíná ve 23:00 českého času a vysílá ho stanice ČT sport.

Praha – Jedenáctkrát v řadě nepronikli do semifinále mistrovství světa, teď mají další šanci. Úspěch však podle prognóz visí hodně vysoko. Kanadský magazín The Hockey News odhadl šanci českých juniorů na titul kurzem 25:1.

Češi zatím nedělají moc pro to, aby zámořské experty umlčeli. Mají za sebou hodně nepovedenou přípravu. Když bylo jasné, že před turnajem dvakrát vyzvou Kanadu a jednou Spojené státy, nikdo nečekal zázraky. Jenže tři porážky se strašidelným skóre 0:17 zpražily i zanícené pesimisty.

Pro srovnání – v přípravě před minulým mistrovstvím uhrál český tým velmi solidní výsledek proti Dánsku (5:0) a krok držel také s Kanadou (0:1).

Tentokrát musel snášet debakly. Na druhou stranu se sluší zmínit pár polehčujících okolností. Před prvním kláním s domácími Kanaďany měli mladíci čas jen na pár tréninků, poté jim chybělo hned několik opor. Místo nich dostali příležitost hráči na hraně sestavy. Mužstvu nepomohl ani brzký odlet libereckého Dominika Lakatoše, jenž si poranil klíční kost.

Cílem je čtvrtfinále, pak se uvidí

Není divu, že trenér Jakub Petr nesrší po kempu optimismem. "V první řadě musíme postoupit do čtvrtfinále. To je povinnost. O dalších cílech se můžeme bavit později. Nechceme být neskromní, půjdeme do toho s pokorou a respektem," uvedl zdrženlivě pro hokej.cz.

Čili žádný útok na dlouho nepoznané semifinále. Muž, který před necelými třemi roky vybojoval s osmnáctkou senzační stříbro, vede dvacítku druhým rokem. Loni předvedl solidní jízdu skupinou, v níž málem porazil Rusy a Finy, jenže pak přišlo nepovedené čtvrtfinále proti USA (0:7). Třetina současného kádru výprask pamatuje, zbytek okusí bedlivě sledovaný turnaj poprvé.

V montrealské skupině Češi postupně potkají Finsko, Švýcarsko, Dánsko a Švédsko. Potřebují vystoupat co nejvýš, aby ve čtvrtfinále narazili na přijatelného protivníka. Zatímco proti Kanadě a Spojeným státům, favoritům torontské skupiny, pravidelně selhávají, Rusko potrápit dokážou. Ještě lepší zkušenosti mají se Slovenskem.

Nedostupný Zacha? Ostatní mají větší ztráty

Až dnes junioři vyzvou Finy, obhájce titulu, můžou mít navzdory bídné přípravě hlavy nahoře. Díky slušné bilanci. Letošní poměřování se severskou mocností sice začali mizerně (0:7), ale časem našli recept na výhry (2:4, 4:2, 3:2).

Úvodní duel šampionátu odchytá Jakub Škarek, jeden z hrdinů zlatého Hlinkova memoriálu. S kapitánským céčkem vyjede na led obránce Filip Hronek. Defenzivě by měl velet také Jakub Zbořil. Posledními škrty trochu překvapivě neprošel Libor Hájek, 37. muž posledního draftu.

Navzdory ztrátě Lakatoše nevypadá špatně ani útok. Martin Nečas a uzdravený David Kaše dostávají dost prostoru v extralize, jiní září za mořem. Kromě Filipa Chlapíka a Michaela Špačka stojí za zmínku hromotluk Adam Musil, vnuk Jaroslava Holíka, který dřív reprezentoval Kanadu.

Brzy bude jasno, zda z NHL dorazí Pavel Zacha, ovšem jestliže New Jersey oproti začátku jednání zásadně nezměnilo názor, český tým má smůlu. Stejně jako Finsko, kterému nepomůže Patrik Laine, Sebastian Aho ani Jesse Puljujärvi. Ještě větší ztráty mají zámořské velmoci.

Turnaj tedy nenabídne hvězdy kalibru Connora McDavida, o to víc bude rozhodovat celková kvalita kádrů. A v tomto směru mají Češi rezervy.

