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Sport

Jsou ochotni nás přijmout, píší v Rusku. Jedna velmoc se prý k bojkotu nepřidá

Sport
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Když na hokejové mistrovství světa přijede Rusko, my s ním hrát nebudeme. Proti návratu sborné na světovou scénu se ve světle aktuálního soudního rozhodnutí postavila celá řada zemí včetně Česka. Jedna velmoc ale tento sentiment zřejmě nesdílí.

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Ruští hokejisté na MS 2019Foto: Milan Kammermayer
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Jde o Spojené státy, které mají v hokejovém světě stále větší váhu. Mimo jiné vyhrály letošní olympijský turnaj mužů v Miláně.

„Americká strana nevidí žádné zásadní problémy s účastí ruských hokejistů v mezinárodních soutěžích,“ informuje ruská stanice Matč TV.

„Podle našich informací vyjádřili zástupci americké strany během diskusí o možném návratu ruských národních týmů na mezinárodní turnaje ochotu přijmout ruské hokejisty,“ doplňuje.

USA v této sezoně hostí světový šampionát osmnáctek. Konat se bude na přelomu dubna a května v Minnesotě.

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Oficiálně se zástupci amerického hokeje k aktuálnímu dění kolem ruské reprezentace nevyjádřili.

Už tím se vymykají. V jiných národních svazech jde o velké téma. Do té míry, že se zformoval blok reprezentací, které by případný duel proti Rusku bojkotovaly. Vytvořilo ho Finsko, k němuž se vedle Česka postupně přidaly zbylé severské státy, ale třeba i Lotyšsko či Rakousko.

Německo, organizátor květnového MS 2027, oznámilo, že by se v případě účasti Ruska mohlo rovnou vzdát pořadatelství.

Ohradila se i Kanada, která už na přelomu roku hostí světový šampionát juniorů. Podle premiéra Marka Carneyho sbornou na turnaj nepustí. Byť v praxi to může být složité.

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Jen pár zemí tento blok narušilo. Ruský návrat vyloženě kvituje Bělorusko, proti se v tuto chvíli nestaví Slovensko či tradičně neutrální Švýcarsko. Z nejtěžších vah zatím mlčí jen Spojené státy.

Paniku v mezinárodním hokeji rozpoutalo ke konci minulého týdne rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) o okamžitém návratu sborné. Podle soudu nemá hokejová federace IIHF právo držet Rusy mimo turnaje na základě oficiálně udávaných bezpečnostních důvodů.

IIHF od pondělí jedná v Curychu o dalším postupu. Skončit by se mělo ve čtvrtek.

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