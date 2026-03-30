„Jsme vocasové!" Zloba Hadamczika i krutých 122 minut. Spartu zase děsí její prokletí

Game 7, speciální zápas, který v sérii play off za stavu 3:3 rozhoduje. Není z něj úniku. Hokejisté pražské Sparty mají v těchto utkáních až neuvěřitelnou bilanci 0:7, s níž dnes odpoledne vstoupí do sedmého čtvrtfinále v Plzni. Pokusí se zlomit letité prokletí.
Šňůru načal Hadamczik
Poprvé prohrála Sparta zápas číslo sedm v semifinále 2004 proti Slavii. Tehdy stál na její střídačce trenér Alois Hadamczik.
Sparťané vedli v sérii 3:1 a pár sekund před koncem pátého utkání mohl vystřelit finále Martin Chabada. Místo odkryté brány však zblízka trefil tyčku.
Slávisté se vrátili do hry a v sedmé bitvě v Holešovicích rozhodl smolný vlastní gól Michala Broše. Svěřenci Vladimíra Růžičky vyhráli 3:0 a Hadamczik ve Spartě skončil.
„Jsem samozřejmě zklamaný, také z toho, že naši zkušení hráči nezvládli přesilovku pět na tři, protože to ještě byla cesta, jak zápas otočit,“ zlobil se trenér.
Marné bitvy s oceláři
Dále neuspěli sparťané za stavu 3:3 ve čtvrtfinále 2010 proti Vítkovicím, ani ve stejné fázi play off o tři roky později proti Třinci.
Při prohře 1:3 v Ostravě je vedl Miloš Holaň a tentokrát na soupeřově střídačce byl Hadamczik.
V roce 2013 kousal tvrdou porážku 0:5 v Třinci kouč Josef Jandač. Jeho tým neměl tehdy v sedmém zápase proti Slezanům s fantomem Martinem Růžičkou v životní formě šanci.
2:0 po 89 sekundách
Mnohem bolestnější je pro Spartu vzpomínka na sedmé semifinále 2014 - v Holešovicích proti brněnské Kometě.
Jandačův soubor měl v zádech suverénně vyhranou základní část, na startu play off spláchl Vítkovice a šel po titulu. Dokonce už po 89 sekundách klíčové bitvy s Brnem vedl 2:0.
Jenže ani to Spartě postup nepřineslo. Později vedla ještě 3:1, nakonec s Kometou padla 4:5.
„Nechápu, jak jsme takhle rozjeté utkání mohli prohrát,“ kroutil hlavou kapitán Tomáš Rolinek a ze sedmých zápasů play off se na Spartě v tu chvíli stával už solidní komplex.
Mohli být první v historii
V covidovém ročníku 2020/21 mohla být Sparta historicky prvním týmem, který v sérii extraligy otočí stav 0:3.
Proti Liberci se dotáhla na 3:3, rozhodující bitvu měla doma v O2 aréně, ale pod vedením Jandače a Miloslava Hořavy ji prohrála 1:2.
„Celou sezonu hrajeme skvěle, pak přijde play off a my si to začneme komplikovat jako vocasové,“ vztekal se obránce Adam Polášek. „Liberec z nás udělal blbce,“ dodal.
Sparta přitom i tehdy s koučem Jandačem vyhrála základní část.
Epický obrat završen
V roce 2024 už k obratu z 0:3 došlo. Na úkor Sparty.
Pražané s trenérem Pavlem Grossem stáli v semifinále proti Třinci na straně poražených v dost možná nejlepší sérii extraligových dějin.
V zápase číslo šest přišli venku o postup dvě desetiny sekundy před koncem třetí třetiny gólem Daniela Voženílka zpoza brány. V sedmém utkání v Praze ztratila Sparta svůj náskok znovu až v 60. minutě.
V prodloužení potom mužstva sehrála vlastně další utkání, neboť rozhodnutí na 2:3 přišlo až v čase 121:46. Sparťané své šance nedali, finále zařídil třinecký Miloš Roman.
Jako den a noc. Vysvětlení není
Poslední dílek tristní bilance zapsala Sparta vloni, opět v semifinále.
Parádním výkonem v šestém utkání v Brně vrátila sérii domů a před klíčovou „game 7“ měla být tentokrát v psychické výhodě. Ta však vydržela Grossovu týmu možná pět minut.
„Pak se síla Sparty totálně rozplynula, jako den a noc,“ nechápal Pavel Richter, klubová legenda. „Nenašel se nikdo, kdo by zvedl prapor. Sparta v tom zápase zdechla. Nevím, co se stalo, vysvětlení není,“ krčil rameny.
Kometa vyhrála relativně v poklidu 3:1 a slavila postup do finále.
Kdo zlomí prokletí?
Je jasné, že dnes v Plzni jeden z dvojice své prokletí sedmých zápasů zlomí. Tedy buď Sparta, nebo Jandač.
Zatímco Pražané mají bilanci 0:7, současný plzeňský trenér 0:4. Vedle tří ztracených sedmých utkání na střídačce Sparty prohrál „game 7“ také jako trenér Českých Budějovic v semifinále 2008 proti Karlovým Varům.
Statistický favorit
Pohledem čistě na statistiky sedmých zápasů je favoritem Plzeň. Na rozdíl od Sparty patří totiž historicky mezi extraligové experty na tyto klíčové duely.
Vyhrála jich šest ze sedmi případů, vícekrát to zvládl jen Třinec (devětkrát) a Slavia (osmkrát).
Nejslavnější plzeňskou „game 7“ je ta finálová z roku 2013, kdy Martin Straka v prodloužení proti Zlínu vystřelil indiánům titul. Naposled vyhrála Plzeň sedmý zápas ve čtvrtfinále 2019 proti Olomouci.
Dnešní bitva o všechno proti Spartě startuje v 17:30 a deník Aktuálně.cz nabídne z utkání online přenos.
