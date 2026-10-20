Jsi připraven jít do války? slyšel v Rusku. Hvězdný Američan po úprku líčí, co se dělo

Kevin Hayes, který v zámořské NHL odehrál stovky zápasů a patřil k předním útočníkům, se před touto sezonou rozhodl, že si prodlouží kariéru v Rusku. Vydržel tam ale jen pět zápasů, než s hokejem ve 34 letech sekl. Nyní o své zkušenosti otevřeně promluvil.
Původně si Hayes, jemuž zrovna skončila smlouva v Pittsburghu, myslel, že zůstane v NHL. Doufal v nové angažmá skrz zkušební kontrakt v přípravném kempu některého z týmů. Nakonec však přijal nabídku z ruské Kazaně.
„Chtěl jsem jít do Ruska, abych si to užil. Věděl jsem, že se blíží konec kariéry, ale chtěl jsem ještě jeden rok hokeje, užít si ho s rodinou,“ líčil Američan v populárním podcastu Spittin' Chiclets.
Mělo to co dělat s tím, že hráčovou manželkou je Ruska. Před rokem a půl se jim narodil syn.
Hayes tak poprvé na klubové úrovni zakotvil mimo Severní Ameriku. S tím, že manželka s dítětem se k němu připojí za měsíc či dva a on to mezitím zvládne sám.
Jenže nezvládl. Trápil se i na ledě. Hned v prvním zápase se mu zhoršilo již pochroumané tříslo a celkově nepotvrzoval hvězdnou auru.
„Nemyslel jsem si, že budu dominovat, tyhle roky už mám dávno za sebou. Měl jsem ale za to, že týmu pomůžu vyhrávat. Během těch pěti zápasů jsem ale nebyl vůbec platný,“ vrátil se k neúspěšnému rozjezdu, během kterého nedal dohromady ani jeden kanadský bod.
„A jelikož tam nebyla moje žena se synem, to plánované užívání si nikdy nepřišlo,“ pokračoval. „Takže sedím na střídačce, říkám si, že na ledě jsem k ničemu a že to celé nefunguje. Došel jsem k tomu, že být tátou je důležitější, než si tímhle procházet.“
Hayes tak s tím, že odletí zpátky za rodinou, ukončil hráčskou kariéru, čímž oželel většinu roční výplaty. Překvapivý krok, který mu v klubu nejdřív rozmlouvali, oficiálně vysvětloval nedostatečnou výkonností.
To ovšem není celá pravda.
Amerického forvarda zviklaly rovněž nepříjemnosti spojené s tím, že Rusko válčí se sousední Ukrajinou. Tu v roce 2022 napadlo a zabírá část jejího území. Také však čelí odvetným akcím na vlastním území.
„V Rusku teď kvůli válce létá víc dronů než kdykoliv předtím,“ podotkl hokejista.
„Tak třeba: letíme do Soči, já se vzbudím a najednou stojíme v Dagestánu. Trčeli jsme tam pár hodin, než bylo ve vzduchu bezpečno,“ prozradil.
Při této zastávce si z něj spoluhráči, z drtivé většiny Rusové, dělali legraci. „Jsi připraven jít do války?“ slyšel třeba.
„Na to jsem klukům odpovídal, že na tohle jsem teď moc úzkostný,“ přiblížil Hayes. „Nikdy jsem neměl panické záchvaty, ale v Rusku jsem měl za dva týdny hned tři,“ doplnil.
Jeden prožil poté, co mu americký spoluhráč Mitch Miller ukázal zprávu od jiného hokejisty KHL. „Psal o tom, jak je tam nebezpečno. Že už dva dny spí v bunkru,“ odhalil Hayes.
To v Kazani, hlavním městě Tatarstánu, nezažil. Ukrajinské drony nicméně létají i tam. „Kazaň je vlastně velmi hezké město. Stalo se mi ale, že jsem během spánku najednou slyšel sirény,“ přidal bývalý útočník Rangers, Philadelphie nebo Pittsburghu.
V KHL nyní hraje výrazně méně cizinců než před válkou, může za to však evropský exodus. Počet Severoameričanů zůstává podobný, do aktuální sezony jich naskočilo víc než osm desítek.
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