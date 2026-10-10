"Jsem nadšený z obrany." Dostál po výbuchu v Edmontonu jistil triumf Kačerů

Lukáš Dostál pomohl hokejistům Anaheimu patnácti zákroky k výhře 5:1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezoně NHL.
Ve zbývajících třech zápasech pátečního programu zasáhl do hry z Čechů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New York Rangers ve Washingtonu 1:3.
Dostál, který v minulém utkání inkasoval pětkrát během jedné třetiny a byl střídán, tentokrát držel čisté konto až do 51. minuty.
Překonal jej pouze z úniku Kyle Connor střelou na vyrážečku. Kanonýr Jets snížil na 1:3 a se šesti trefami se dělí s Evanem Bouchardem z Edmontonu o post nejlepšího střelce sezony.
„Oba týmy hrály velmi dobře ve středním pásmu, a proto nebylo tolik střel,“ vysvětlil Dostál, proč statistici napočítali v utkání jen 33 střel (16:17) „Bylo naším plánem, abychom k nim rychle přistupovali a nedali jim prostor. Hráli jsme v obraně výborně, jsem z toho nadšený,“ doplnil český gólman.
O tříbrankový náskok Anaheimu se postarali Judd Caulfield, Tim Washe a Sam Colangelo. Na trefu Connora odpověděli Mikael Granlund a Nikita Nesterenko.
„Jsou vysocí, pohybliví, rychlí. Nechcete hrát pátý zápas v osmém dni proti takovému týmu,“ uvedl trenér Winnipegu Scott Arniel. Jeho svěřenci poprvé v sezoně nebodovali. „Jejich první dvě lajny jsme ubránili, ale čtvrtá rozhodla (Caulfield, Washe a Malott),“ dodal.
Rangers dostal v 11. minutě do vedení Alexis Lafreniere. Domácí otočili ve druhé třetině. Prosadili se Timothy Liljegren a Boone Jenner, který v létě opustil po třinácti sezonách Columbus a v novém působišti dal první gól. Výhru zpečetil při risku hostí bez brankáře Tom Wilson.
Chmelař odehrál ve čtvrtém útoku necelých deset minut a na ledě byl zrovna u rozdílové branky soupeře.
Rangers se zranil ve druhé třetině za stavu 1:1 gólman Igor Šesťorkin, jenž v úvodním zápase sezony skóroval přes celé hřiště. Ruský gólman ve snaze rychle se vrátit do branky narazil nešťastně nohou do pravé tyčky a led opustil s dopomocí.
„Patří k nejlepším gólmanům na světě, možná je úplně nejlepší. Byla to obrovská ztráta,“ uvedl trenér Rangers Mike Sullivan, který už postrádá zraněnou dvojku Joonase Korpisala.
„Dává nám šanci vyhrát každý zápas. Bylo nepříjemné vidět, že nemůže pokračovat. I bez něj jsme bojovali, měli jsme ve třetí třetině několik šancí, abychom vyrovnali, ale nepovedlo se,“ dodal útočník Mika Zibanejad.
NHL:
Detroit - Seattle 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Branky: 10. Arvidsson, 24. Wallinder, 56. Brandsegg-Nygard - 25. a 28. F. Gaudreau, 15. Catton, 27. Samoskevich, 35. B. Myers, 52. Dunn. Střely na branku: 40:24. Diváci: 17.603. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau, 2. B. Myers, 3. Catton (všichni Seattle).
Washington - NY Rangers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Branky: 27. Liljegren, 38. Jenner, 60. Wilson - 11. Lafreniere. Střely na branku: 27:22. Diváci: 17.992. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Jenner, 3. Liljegren (všichni Washington).
Columbus - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)
Branky: 11. Severson, 32. Olivier, rozhodující sam. nájezd K. Johnson - 35. Rust, 44. Malkin. Střely na branku: 45:22. Diváci: 17.057. Hvězdy zápasu: 1. Severson, 2. K. Johnson (oba Columbus), 3. Murašov (Pititsburgh).
Winnipeg - Anaheim 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Branky: 51. Connor - 15. Caulfield, 26. Washe, 45: Colangelo, 55. Granlund, 60. Nesterenko. Střely na branku: 16:17. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól ze 16 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 13.693. Hvězdy zápasu: 1. Caulfield, 2. Washe, 3. Malott (všichni Anaheim).