Jordán už nebude hrát za Kazaň

před 14 minutami

Michal Jordán končí v ruské Kazani. Za ruský klub odehrál včetně play off 36 zápasů, ve kterých nasbíral devět bodů za tři branky a šest asistencí.

Kazaň - Hokejový obránce Michal Jordán nebude pokračovat v angažmá v Kazani. Šestadvacetiletý český reprezentant se s klubem Kontinentální ligy dohodl na ukončení smlouvy. Ak Bars o tom informovali na svém oficiálním webu.

Zlínský odchovanec přišel do Kazaně v říjnu loňského roku poté, co se nedomluvil na další smlouvě v NHL. Za ruský klub odehrál včetně play off 36 zápasů, ve kterých nasbíral devět bodů za tři branky a šest asistencí.

V KHL by měl Jordán zůstat. "Michal chce zůstat v Kontinentální lize, objevily se jiné nabídky. Po ukončení spolupráce s Kazaní má pro KHL pozici nechráněného volného hráče, velmi brzy bude všechno doraženo a Michal bude mít oficiálně nové působiště," uvedl hráčův zástupce Robert Spálenka pro web hokej.cz.