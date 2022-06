Kibicování nepomáhá, míní Šlégr. Krizi chce řešit jako Švédové, vadí mu Dědkovy kroky

Někdejší obránce Jiří Šlégr kandiduje na post prezidenta Českého svazu ledního hokeje s podporou Jaromíra Jágra a Martina Straky. Podle bookmakerů platí za druhého největšího favorita po Aloisi Hadamczikovi. Šlégr má za sebou poslaneckou minulost, doma v Litvínově pracoval jako manažer i trenér a šest let působil také ve výkonném výboru svazu.

Jak se před volbami cítíte? Dlouho dopředu jste byli podle sázkových kanceláří s Aloisem Hadamczikem vypsáni jako dva největší favorité.

Cítím se velice dobře, plný sil a odhodlání spojovat český hokej. Celému hokejovému prostředí jsem nasdílel svůj program, podle mě je fér, aby nejen delegáti konference, ale všichni okolo hokeje znali moje priority. Ať volba dopadne jakkoliv, ustojím to. Lojzy Hadamczika jsem si vždy vážil, stejně jako si vážím ostatních kandidátů. Jen mě mrzí, že se Lojza stal kandidátem pana (Petra) Dědka z Pardubic, který svými posledními kroky hokejové prostředí spíše rozděluje.

Majitel pardubického klubu Petr Dědek měl původně kandidovat do výkonného výboru svazu, ale nakonec se kandidatury zřekl a podal proti svazu trestní oznámení.

Podat trestní oznámení v podstatě na celé vedení svazu dva dny před

konferencí nelze považovat za nic jiného než za účelovou kriminalizaci. Takové kroky se mi nelíbí, protože ve finále poškozují celý český hokej. Ve svém programu uvádím, že v případě zvolení provedu jak finanční, tak personální audit. To je za mě konstruktivní přístup.

Jedním z vašich hlavních cílů je sjednotit hokejové prostředí. Jak toho chcete dosáhnout?

Musíme od základu změnit komunikaci. Jsem připraven jako případný nový šéf svazu jezdit do krajů. Chci mluvit s lidmi napříč prostředím, naslouchat jim a hlavně pomoci s propagací jejich práce. Nový prezident se musí aktivně zapojit do práce s kluby na všech úrovních. Další věcí je, že každý, kdo má názor, říká do médií, jak se všechno dělá špatně. Tohle musí jednoznačně skončit. Podobnou krizí si procházeli ve Švédsku na přelomu tisíciletí. Svolali široké hokejové fórum, vše si vyříkali, definovali směr a pustili se do práce. To samé chci udělat i u nás. Do této debaty chci zapojit nejen kluby a svaz, ale také skauty, agenty a klidně i novináře. Musíme se dohodnout na cestě, po níž půjdeme, a tu si odpracovat. Věčné kibicování nás nikdy nikam neposune.

Nepřipadá vám však kritika vzhledem k výsledkům oprávněná?

Konstruktivní kritika samozřejmě není špatně. Ale jak jsem naznačil, jsou tu lidé, kteří řeší své problémy tím, že rozesílají trestní oznámení. To jsou praktiky, které nikam nevedou. Vadí mi to, protože do toho zatahují lidi, jako jsou Jaromír Jágr nebo Petr Bříza, jichž si vážím. Pokud zvítězím, nebude to znamenat, že pouze názor Jiřího Šlégra je jediný správný. Rád si vyslechnu všechny a rád budu spolupracovat na tom, abychom věci měnili k lepšímu. To je teď klíčová role šéfa svazu, protože jinak to s hokejem půjde z kopce.

Co vnímáte jako aktuálně největší problém českého hokeje?

Určitě je to ta nejednota a rozhádanost celého prostředí. Současně ale čelíme obrovské energetické krizi. Takže v době, kdy bychom měli táhnout za jeden provaz, se hádáme. To je věc, kterou bych chtěl začít urychleně řešit, protože kluby teď potřebují, aby pro ně svaz byl partnerem, ne nepřítelem.

Kde byste jako šéf svazu sháněl potřebné finance, abyste klubům pomohl krizi přežít?

Je třeba vnímat, že řada hokejových stadionů je v majetku měst, obcí nebo dalších veřejných institucí. Kluby budou muset vyjednávat s municipalitami, s kraji, ostatně i s vládou a jednotlivými ministry. Bez pomoci státu se rozhodně neobejdeme, protože je zcela jasné, že provoz stadionů je energeticky náročný. Musíme proto spolu se státem hledat cestu, jak situaci přežít. Pokud by mělo dojít k omezování provozu stadionů, byla by to pro náš národní sport smrtelná rána. Zejména po covidu.

Co tedy nabízíte?

Nabízím všem klubům, že budu stát za nimi a pomůžu jim s vyjednáváním s politiky. Současně jsem připraven hledat úspory i v provozu svazu. Nemůžeme pouze stát s nataženou rukou. Vedle toho musíme organizačně zvládnout domácí mistrovství světa 2024, protože to může být další zdroj peněz. A v neposlední řadě bych chtěl otevřít debatu o změně školského zákona a návratu k hokejovým třídám v rámci sportovních škol. Trenéři jsou totiž částečně i učitelé. Není to jen o hokeji, ale o komplexní výchově dětí. My jsme na tomto systému vyrostli a stala se z nás "zlatá generace". Možnost dostat naše trenéry do škol by otevřela možnost k dalším cestám financování jejich platů.

Dalším velkým problémem je právě chřadnoucí výchova mládeže. Souhlasíte, že rozšiřováním soutěží v posledních letech svaz zabil konkurenční prostředí? Jak moc v českém hokeji chybí?

Obecně to tak platí. Tam, kde je konkurence, tam je i motivace růst a překonávat limity. Ale například u juniorské soutěže jsme konkurenci v rámci střednědobého plánu do nejvyšší soutěže vrátili. Zároveň jsme zavedli systém bonifikace pro kluby za výchovu talentované mládeže. Takže jsem přesvědčen, že v tomto ohledu už se pracuje na změnách ku prospěchu věci. Ostatně v tomto směru mi dal v televizní debatě za pravdu i Alois Hadamczik.

Čím ještě dále přispět k tomu, aby v Česku vyrůstali hráči světového formátu, o nichž mluvíte ve vašem předvolebním videu?

Vzpomeňme si na Nagano. Díky tomuto úspěchu jsme zaznamenali obrovský zájem o hokej. Samozřejmě potřebujeme další úspěchy, další vzory, jako byli Jaromír Jágr nebo Dominik Hašek. Dnes do té velikosti doufejme roste David Pastrňák. A s těmito osobnostmi se musí také pracovat. Chtěl bych, abychom v tomto směru maximálně využili MS v Praze a Ostravě. Chci také více pracovat s hráči z NHL, kteří mohou v rámci svých letních příprav v Česku pomoci s propagací hokeje. Pak jsou zde také systémové věci práce s mládeží. Musíme si konečně stanovit směr a tím se dlouhodobě vydat. Tady je z mého pohledu role svazu naprosto klíčová.

Proč kandidujete na post prezidenta svazu až nyní? Proč jste dříve nešel do volebního souboje s Tomášem Králem?

Zde je odpověď naprosto jednoduchá. Působení v roli prezidenta a generálního ředitele v mém mateřském klubu v Litvínově mě naprosto vytěžovalo. A pokud bych v této pozici byl i dnes, o kandidatuře do čela svazu bych znovu neuvažoval. Když se pro něco rozhodnu, chci to dělat na sto procent. Nedovedu si představit, že bych současně řídil profesionální ligový klub a vedle toho hokejový svaz. Nehledě na to, že bych to považoval za střet zájmů.

Předvolební video Jiřího Šlégra s podporou od Jaromíra Jágra: