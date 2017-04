Jihlava a Pardubice vévodí po třech čtvrtinách baráži o extraligu

před 1 hodinou

Jihlava i Pardubice zvládly nedělní zápasy extraligové baráže o extraligu na výbornou a drží tak první dvě postupová místa.

Praha - Hokejisté Jihlavy a Pardubic mají nejlepší výchozí pozici pro zbývající čtvrtinu baráže o extraligu. Oběma celkům pomohla důležitá vítězství v dnešním 9. kole. Dukla porazila vysoko 5:1 České Budějovice, Dynamo v souboji dvou týmů, jež dosud hrály nejvyšší soutěž, předčilo Karlovy Vary na jejich ledě 5:3.

Jihlava vyhrála první třetinu 2:0. Jihočechy, s nimiž do baráže postoupila z první ligy, zdolala i v sedmém vzájemném souboji sezony, poprvé však více než jednobrankovým rozdílem. Dvěma góly přispěl k výhře obránce Petr Šidlík.

"Připsali jsme si nejvýraznější vítězství v celé baráži. Jsem rád, že nám to tam konečně napadalo, protože v minulých zápasech doma jsme také měli šance na skórování, ale nedokázali jsme je proměnit. Myslím si, že jsme dnes za vítězstvím šli, proto se k nám štěstí přiklonilo právem," prohlásil Šidlík.

"Podle mě jednoznačně rozhodla první třetina, kdy domácí šli do vedení. My jsme v ní neodvedli standard agresivity jako domácí. On toho se to odvíjelo. Za stavu 0:2 jsme se opticky snažili hrát, ale domácí pozorně bránili. A takové branky, jako vstřelili oni, jsme my dát nedokázali," zhodnotil utkání kouč hostů Antonín Stavjaňa.

Pardubičtí se díky dnešnímu úspěchu vzdálili Energii v tabulce o tři body. Východočeši mají dvoubodové manko na vedoucí Jihlavu, Motor je o bod zpět. Dvěma góly se na výhře Dynama podílel kapitán Tomáš Rolinek. Západočeši jsou tři kola před koncem baráže poslední.

"Pohled na tabulku je jasný. Věděli jsme, že když prohrajeme, tak jdeme skoro ze hry. Bylo to důležité a těžké utkání. A je super, že jsme vyhráli za tři body," radoval se Rolinek. "Sezona ale ještě nekončí. Každé utkání je strašně těžké. Jsem šťastní, ale v úterý pokračujeme," doplnil sedmatřicetiletý mistr světa z roku 2010.

9. kolo baráže o hokejovou extraligu:

HC Dukla Jihlava - Motor České Budějovice 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 12. Půža (J. Skořepa), 18. R. Hubáček (Důras), 41. Šidlík (Čachotský, A. Zeman), 51. Šidlík (J. Skořepa), 54. A. Zeman (F. Seman) - 52. F. Vlček (Mucha, M. Heřman). Rozhodčí: Čech, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. Diváci: 6500 (vyprodáno).

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Flek, 11. Gríger (O. Beránek), 32. Vachovec (M. Rohan, Sičák) - 1. Rolinek (D. Tomášek), 28. Ovčačík (Trončinský, M. Bárta), 35. J. Sýkora (D. Tomášek), 36. P. Sýkora (Nahodil), 50. Rolinek z trest. střílení. Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 2:8, navíc Skuhravý 10 min., Harant 10 min. a do konce utkání - Trončinský 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3724.

autor: ČTK | před 1 hodinou