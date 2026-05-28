Přeskočit na obsah
Benative
28. 5. Vilém
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Ještě v pondělí tleskal Dobešovi. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Lemieux

ČTK

Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play off NHL Canadiens s Jakubem Dobešem v brance proti Carolině. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na síti X.

Luc Robitaille's Celebrity Shoot Out Benefitting Echoes of Hope
Claude LemieuxFoto: Arthur Mola
Reklama

Montreal draftoval Lemieuxe v roce 1983 a tři roky nato s ním poprvé získal Stanley Cup. Další triumf přidal v roce 1995 v dresu New Jersey, kterému pomohl k premiérovému titulu 13 góly v play off a obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. V další sezoně se radoval ze Stanley Cupu s Coloradem a v roce 2000 slavil další po návratu do New Jersey.

V roce 2003 v NHL skončil po sezoně v Dallasu a krátce nastupoval ve Švýcarsku za Zug. Pak se s hráčskou kariérou rozloučil, ale v roce 2008 se vrátil na led v čínském klubu a následně se objevil ještě v AHL a v NHL v dresu San Jose, než ve 43 letech definitivně ukončil kariéru.

Během 21 sezon v NHL včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pohled na Prahu z tv věže na Strahově. Na snímku Smíchov, Podskalí a Nuselské údolí.
Pohled na Prahu z tv věže na Strahově. Na snímku Smíchov, Podskalí a Nuselské údolí.
Pohled na Prahu z tv věže na Strahově. Na snímku Smíchov, Podskalí a Nuselské údolí.

Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé. Začne platit v září

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán ve čtvrtek po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí či zahrádkářů.

Belgium Europe Summit
Belgium Europe Summit
Belgium Europe Summit

ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama