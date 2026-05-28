Ještě v pondělí tleskal Dobešovi. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Lemieux

Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl Lemieux pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale Montrealu před třetím zápasem semifinále play off NHL Canadiens s Jakubem Dobešem v brance proti Carolině. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na síti X.
Montreal draftoval Lemieuxe v roce 1983 a tři roky nato s ním poprvé získal Stanley Cup. Další triumf přidal v roce 1995 v dresu New Jersey, kterému pomohl k premiérovému titulu 13 góly v play off a obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. V další sezoně se radoval ze Stanley Cupu s Coloradem a v roce 2000 slavil další po návratu do New Jersey.
V roce 2003 v NHL skončil po sezoně v Dallasu a krátce nastupoval ve Švýcarsku za Zug. Pak se s hráčskou kariérou rozloučil, ale v roce 2008 se vrátil na led v čínském klubu a následně se objevil ještě v AHL a v NHL v dresu San Jose, než ve 43 letech definitivně ukončil kariéru.
Během 21 sezon v NHL včetně play off odehrál 1449 zápasů, v nichž dal 459 gólů a připsal si 485 asistencí. Po konci kariéry pracoval jako hráčský agent. V NHL hráli i jeho bratr Jocelyn a syn Brendan.
Soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího obviněného v kauze útoku na zbrojovku
Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizince, který je obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Na síti X o tom informovala policie. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už celkem osm lidí. Soud podle policie přijal všechny tři důvody vazebního stíhání.
Praha má nový územní plán, schválili ho zastupitelé. Začne platit v září
Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán ve čtvrtek po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé. Proti schválení na jednání protestovali zástupci veřejnosti z řad místních spolků, zastupitelů některých městských částí či zahrádkářů.
Komentář: Rulík končí s nejhorší šňůrou. Čechům dlouhodobě chybí klíčová vlastnost
Trenér Radim Rulík přišel k české hokejové reprezentaci po průlomovém úspěchu s juniory. U „áčka" pak začal zlatem na nezapomenutelném mistrovství světa v Praze. Jenže na dalších akcích si bilanci pošramotil a končí nejhorší šňůrou v historii.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
Za křiku alláhu akbar pobodal muž tři lidi na švýcarském nádraží. Úřady útok označily za terorismus
Útočník ve čtvrtek na vlakovém nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi, stav některých zraněných je vážný. Policie uvedla, že pravděpodobného pachatele zadržela, jde o 31letého muže se švýcarsko-tureckým občanstvím. Motiv činu není znám. List Blick napsal, že podle svědků vykřikoval „alláhu akbar“ (arabsky bůh je veliký).