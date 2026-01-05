Strašně vzácné, říká kouč o skvělých Češích. Kanadu porazili její vlastní zbraní

Kouč české hokejové dvacítky Patrik Augusta nešetřil po senzační výhře 6:4 nad Kanadou v semifinále MS chválou. "Hráči hráli od první do poslední minuty fantasticky. Šli si za tím,“ vyzdvihl charakter a odhodlání českých mladíků.
V úterý budou čeští junioři usilovat ve finále proti Švédsku o zlato. „Mužstvo bylo nachystané už před zápasem, cítil jsem z něj obrovskou energii,“ líčil Augusta na webu hokej.cz.
„Hrozně mi to připomnělo loňské čtvrtfinále s Kanadou. Akorát byli kluci ještě hlasitější a ještě víc nachystaní," porovnával kouč.
Jeho tým sehrál s dvacetinásobnými vítězi dosavadních 49 šampionátů opět otevřenou partii a dělal jim od začátku velké problémy aktivním napadáním.
"S nimi nejde bránit, s nimi musíte hrát jejich hokej. Vůbec to nebylo o tom, že bychom se zatáhli, zalezli a mysleli si, že to ukopeme. To neukopeme,“ prohlásil Augusta.
„Bylo to vidět na přesilovce, že útok Kanady je prostě neskutečný. Museli jsme je porazit jejich vlastními zbraněmi," přiblížil odvážnou taktiku.
Kanaďané vstřelili dva ze čtyř gólů v přesilových hrách a jakožto nejlepší tým turnaj v početních výhodách si vylepšili úspěšnost na 50 procent: dali deset branek z 20 možností.
"Samozřejmě jsme upozorňovali na to, abychom rozhodčím nedávali šanci to písknout. Ale je to juniorský hokej, viděli jste tam pár taktických chyb. Špatně jsme vystřídali, oni zase špatně zahráli buly. To k mládežnickému hokeji patří, ale jsem hrdý na to, jak se s tím kluci popasovali," chválil Augusta.
V 39. minutě za stavu 2:2 po opakovaném trestném střílení Kanady, které Michael Hage neproměnil, debatoval se švédským sudím Alexanderem Österbergem, jenž duel rozhodoval s Američanem Roccem Stachowiakem.
"Měl jsem tam jeden takový polokonflikt. Říkal mi, že jsem na něj křičel. S tím souhlasím, neměl bych. Ale potřeboval jsem se trošku postavit za naše mužstvo. Z jejich strany tam podle mě byly dvě věci neodpískané, ale nechci se k tomu vyjadřovat," vysvětloval Augusta.
Na výkon sudích si nechtěl stěžovat. "Rozhodčí to nemají jednoduché a zápas určitě neovlivnili. Prostě jsem cítil, že potřebuju trošku pomoct mužstvu v tom smyslu, abych to z něj stáhl, protože i hráči začali být aktivní a vokální. Potřeboval jsem, aby se začali víc věnovat hře a nechali to na mně," podotkl Augusta.
V průběhu utkání krotil emoce. "Nikdy není konec, dokud nezahouká siréna. Ještě jsme nabádali hráče, aby měli chladné hlavy, abychom se nenechali k ničemu vyprovokovat, protože nás čeká další utkání," prohlásil Augusta.
Svými prvními brankami na turnaji přispěli k úspěchu Maxmilian Curran, Adam Titlbach a Adam Benák. Autor vítězné branky Tomáš Poletín a Vojtěch Čihař, který skóroval dvakrát, se na pozicích nejlepších českých střelců na turnaji vyrovnali obránci Adamu Jiříčkovi. Gólman Michal Oršulák přispěl 20 úspěšnými zákroky.
"Dnes hráči od gólmana, přes třináctého útočníka až po kluky na tribuně vytvořili tým. Je to strašně vzácné. Vím, že to na MS možná říkám pokaždé, ale není to každodenní věc,“ vyzdvihl Augusta.
„Myslím si, že tahle parta ušla obrovsky dlouhou cestu k tomu, aby se tím týmem stala. Věřím, že to zítra znovu ukáže," prohlásil kouč.
Českou hokejovou dvacítku každopádně přivede potřetí za sebou k medaili, z předchozích dvou šampionátů má bronzy.
Na zlato z MS čeští junioři čekají od roku 2001, kdy v Moskvě obhájili triumf ze Skelleftey.
Před třemi lety v Halifaxu, ještě pod současným trenérem reprezentačního "áčka" Radimem Rulíkem, ve finále podlehli Kanadě 2:3 v prodloužení.
