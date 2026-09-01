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Sport

Jeho „nejděsivější cesta v NHL“ je jen pro otrlé. Ikonický stadion půjde k zemi

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Když Calgary Flames dali do prodeje vstupenky na nadcházející sezonu, zápas 10. dubna proti Vancouveru se vyprodal během několika málo minut. Nejspíš totiž půjde o poslední zápas NHL v Saddledomu, jedné z nejikoničtějších hokejových hal na světě.

Calgary New NHL Arena
Vedle Saddledomu v kanadském Calgary už roste nová aréna.Foto: Larry MacDougal – ČTK / AP
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Další klání by mohla přibýt leda v play off, ale s tím ve zbídačeném Calgary počítá málokdo.

Od přespříští sezony se Flames přestěhují o ulici vedle, kde do té doby vyroste moderní hala Scotia Place. Ta bude - spolu s Prahou a Edmontonem - hostit také Světový pohár 2028.

Saddledome, ikonický stadion se střechou ve tvaru koňského sedla, čeká demolice.

Nyní je v podstatě nejstarší halou v NHL. Oficiálně sice drží třetí příčku za Climate Pledge Arenou v Seattlu a Madison Square Garden v New Yorku, ale na rozdíl od těchto stánků neprošel totální rekonstrukcí.

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Otevřel na podzim 1983, aby byl o necelých pět let později perlou zimní olympiády v Calgary 1988.

Flames po přestěhování z Atlanty do Calgary strávili v ikonické hale skoro celou svou existenci. V roce 1989 slavili svůj jediný Stanley Cup.

„The Dome“ prožil i poslední gól Jaromíra Jágra v NHL. Legendární český útočník se na závěr zámořské kariéry upsal Calgary a v listopadu 2017 zakončil v domácím klání přečíslení dva na jednoho. O pár týdnů později už se stěhoval do mateřského Kladna.

Saddledome má hlavně v posledních letech, poté, co v lize vyrostly další nové arény, rozporuplnou pověst.

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Je sice architektonicky zajímavý a i díky mrazivému albertskému podnebí nabízí kvalitní led, ale v zázemí pro hráče či fanoušky už značně pokulhává. Přeci jen stojí 43 let.

Netypický je i pro novináře, a to kvůli speciální lávce visící desítky metrů nad ledem a spojující mediální sektor s komentátorskými budkami na opačné straně haly.

Lávka je známá je i jako „nejděsivější cesta v NHL“.

„Myslím, že v posledních 20 nebo 25 letech jsem po ní nešel,“ přiznal online deníku The Athletic televizní komentátor John Shorthouse.

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Než aby na své stanoviště kráčel zkratkou těsně pod střechou haly a koukal na propast pod sebou, raději volí podstatně delší cestu zahrnující i veřejný výtah plný fanoušků.

„Vždyť tam chodíte po překližce. Jak dlouho tam ta překližka vůbec je?“ komentoval lávku jiný komentátor Gord Miller.

Kuriózní zkratka se při přesunech starou halou může hodit i funkcionářům, ale využívají ji jen ti otrlí. „Znám jednoho slavného generální manažera, který volí jízdu veřejným výtahem. Radši rozdává autogramy a fotí se s fanoušky, než aby chodil po té lávce,“ přidal Miller.

„Nejděsivější cesta v NHL“ však brzy bude minulostí. Stejně jako celý Saddledome.

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„Změní to část identity, která ke Calgary neodmyslitelně patří. Nová hala odstartuje novou éru, ale Saddledome je jedním z dlouholetých symbolů města. Bez něj to tady bude o dost jiné,“ posteskl si televizní komentátor zápasů Flames Jon Abbott.

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