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Sport

Jedna z nejšílenějších sérií v celém sportu, žasnou v zámoří. Jágr opět rezonuje

Sport

V aktuální finálové sérii hokejové NHL se z Čechů neskloňuje jen jméno Tomáše Hertla, jenž bojuje za Vegas. Rezonuje také Jaromír Jágr a jeho neskutečná série, která ne a ne skončit.

NHL Pittsburgh Jaromír Jágr
Jaromír Jágr v dresu PittsburghuFoto: Reuters
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Čtyřiapadesátiletý Jágr odehrál v minulé sezoně za kladenské Rytíře jen šest zápasů a poté naznačil definitivní konec kariéry.

Jeho série v severoamerické NHL ale dál trvá. Od roku 1980 platí, že finále Stanley Cupu hraje alespoň jeden hráč, který s Jágrem nastupoval.

Šňůru začal kanadský forvard a šestinásobný vítěz Stanleyova poháru Bryan Trottier. S českou osmašedesátkou působil na počátku její kariéry v Pittsburghu. Společně slavili ligový triumf v letech 1991 a 1992.

V unikátní statistice se objevují i další slavná jména - Mark Messier, Mario Lemieux, Brendan Shanahan, Henrik Lundqvist… Z Čechů Jiří Hrdina nebo Pavel Kubina.

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K přetržení série došlo v roce 2022, ale jen zdánlivě. V tehdejším finále mezi Coloradem a Tampou totiž na straně poraženého klubu ze státu Florida naskočil Ondřej Palát. Ten sice s Jágrem v NHL nehrál, ale nastupovali spolu za český národní tým na olympijských hrách v Soči 2014.

Z reprezentace, konkrétně z mistrovství světa 2014 v Minsku, navíc Jágr zná i Pavla Francouze, který k prvenství Colorada přispěl jako brankářská dvojka.

Ve stávajícím finále mezi Carolinou a Vegas jsou Jágrovi bývalí parťáci opět na každé straně.

Za Carolinu hraje forvard Mark Jankowski, jenž v NHL poprvé skóroval právě po nahrávce české legendy, Vegas má obránce Rasmuse Anderssona. S oběma Jágr hrál při své krátké štaci v Calgary.

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„Jedna z nejšílenějších sérií v celém sportu se prodloužila o další rok,“ komentoval na síti X Jágrovu anomálii web Gino Hard. Tématu se věnoval třeba i kanadský časopis The Hockey News nebo americká stanice ESPN.

Navíc je docela dobře možné, že Jágrova šňůra bude pokračovat i za rok. Aktuálně má na soupisce alespoň jednoho bývalého spoluhráče české hvězdy většina klubů NHL, konkrétně 20 z 32.

Poprvé se ale může stát, že Jágr u toho nebude jako aktivní hokejista. Kariéru sice stále neukončil, ale naznačil to důrazněji než kdykoliv předtím.

„V mém věku už mi nedává smysl trénovat, připravovat se a obětovat tolik času v životě hokeji, když pak na ledě odehraju maximálně něco kolem 12 minut za zápas. A k tomu všemu je tu ještě cestování a vše ostatní. V mém věku už mi to za to nestojí," prohlásil po sezoně jeden z nejlepších hokejistů historie.

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