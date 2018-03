Jedenáct gólů i Marchandova show. Bruins i díky třem asistencím Pastrňáka porazili Red Wings

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Boston v napínavém zápase NHL porazil Detroit 6:5 v prodloužení. U třech gólů asistoval David Pastrňák, na druhé straně se prosadil Martin Frk.

New York - Hokejový útočník David Pastrňák pomohl v úterním utkání NHL Bostonu třemi asistencemi k výhře 6:5 v prodloužení nad Detroitem. Za poražené skóroval Martin Frk. Hlavním hrdinou zápasu se ale stal Brad Marchand, který vítěznou trefou zkompletoval hattrick a na další dvě branky ještě přihrál.

Podívejte se na jeden z gólů Marchanda

Holy moly, what a goal by Brad Marchand 😍 pic.twitter.com/wMtO4j0q8I — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) March 7, 2018

Pastrňák vylepšil své statistiky na 23 gólů a 38 asistencí a překonal své maximum v počtu nasbíraných přihrávek za sezonu (36). Havířovský rodák byl nejdříve na přelomu první a druhé třetiny součástí přesilovkových kombinací, po kterých Boston odskočil z 2:2 na 4:2. Třetí bod si český útočník připsal při gólu na 5:3, když jeho střelu dorazil Marchand.

"V přesilových hrách jsme nebyli tak statičtí jak v minulých zápasech. Dobře jsme se pohybovali a to nám otevíralo prostor pro přihrávky. A Brad i Pasta to s pukem umí a dokážou něco vymyslet," uvedl obránce Torey Krug, který v utkání posbíral čtyři body (2+2).

Detroit ani jednou nevedl, ale dokázal smazat dvoubrankové ztráty 0:2 a 3:5. Ve druhém případě zásluhou Frka, jehož střela z mezikruží se otřela o chrániče bránícího Davida Krejčího a skončila v brance. Český útočník tím poslal zápas do prodloužení, které v čase 60:34 rozhodl Marchand.

"Mám skvělé spoluhráče. Góly a body pak přicházejí snadněji," řekl Marchand, který rozhodl v dresu Bostonu prodloužení pojedenácté a překonal tím klubový rekord. První dvě branky vstřelil za asistence Pastrňáka, kterého po zápase těšilo, že se týmu daří v prodloužení - vyhrál poslední čtyři.

"Hrajeme v něm v poslední době dobře. Ale je jasné, že to takhle nepůjde pořád. V prodloužení jde o to, abyste využili šanci, kterou dostanete po chybě soupeře. To nám teď jde," řekl český útočník, jehož první asistence v zápase byla zároveň stou v soutěži.

Trefa Martina Frka

MARTIN FRK TIES IT UP AT 5 FOR THE WINGS! WOW! pic.twitter.com/7ZFlHecDCw — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) March 7, 2018

V úterním programu NHL padly ještě dva hattricky. Patrick Laine byl jediným střelcem v Madison Square Garden, kde zařídil Winnipegu výhru 3:0 nad New York Rangers. Devatenáctiletý Fin je třetím hráčem v historii soutěže, který prožil čtyři třígólové večery ještě před dvacetinami. Dale Hawerchuk a Jimmy Carson nasázeli pět hattricků.

"Je to asi štěstí. Nevím," řekl Laine. "Je to tajemství, nechci, aby to každý věděl," pousmál se finský mladík. Na kontě má v této sezoně 38 tref a na vedouho Alexandra Ovečkina, který s Washingtonem prohrál na ledě Anaheimu 0:4, ztrácí už jenom dva zásahy.

Poprvé v kariéře vstřelil tři branky v jednom utkání Nick Bjugstad a díky jeho trefám získala Florida na ledě Tampy Bay bod za prohru 4:5 v prodloužení. U první branky Lightning zaznamenal přihrávku Andrej Šustr, jehož střelu dorazil Yanni Gourde.

Tampa Bay se udržela v čele o bod před Nashvillem, který doma porazil Dallas 2:0 a připsal si devátou výhru za sebou. Gólman Pekka Rinne díky 26 zásahům udržel sedmé čisté konto v sezoně. Prověřit ho nemohl ani jeden z českých útočníků ve službách Dallasu Radek Faksa a Martin Hanzal, kteří do utkání nenaskočili kvůli zranění.

Výsledky NHL:

Boston - Detroit 6:5 v prodl. (3:2, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 24., 34. a 61. Marchand (na první dvě Pastrňák), 1. a 14. Krug (na druhou Pastrňák), 1. DeBrusk - 33. a 36. Mantha, 3. Nielsen, 8. Green, 50. Frk. Střely na branku: 37:35. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand (Boston), 2. Mantha (Detroit), 3. Krug (Boston).

New Jersey - Montreal 6:4 (4:0, 2:2, 0:2)

Branky: 19. a 20. Zajac, 9. Noesen, 17. Coleman, 32. Maroon, 37. B. Boyle - 40. a 55. De La Rose, 31. Gallagher, 60. Froese. Střely na branku: 33:33. Diváci: 14.586. Hvězdy zápasu: 1. Zajac, 2. T. Hall, 3. Butcher (všichni New Jersey).

NY Rangers - Winnipeg 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 20., 32. a 60. Laine. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Mason, 3. Stastny (všichni Winnipeg).

Columbus - Vegas 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 1. Panarin, 29. Werenski, 30. Cole, 58. Dubois - 22. Haula. Střely na branku: 21:38. Diváci: 17.402. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Panarin, 3. Dubois (všichni Columbus).

Tampa Bay - Florida 5:4 v prodl. (2:1, 2:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 11. a 22. Gourde (na první Šustr), 13. J. T. Miller, 37. Killorn, 63. Point - 19., 34. a 41. Bjugstad, 46. Trocheck. Střely na branku: 33:49. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Gourde (Tampa Bay), 2. Bjugstad (Florida), 3. Point (Tampa Bay).

Nashville - Dallas 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 46. Hartman, 60. Bonino. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.342. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Hartman, 3. Fisher (všichni Nashville).

Minnesota - Carolina 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Branky: 5. a 24. E. Staal, 21. Niederreiter, 23. Parise, 24. Winnik, 55. Cullen - 50. Di Giuseppe, 59. D. Ryan. Střely na branku: 31:31. Diváci: 19.017. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. E. Staal, 3. Winnik (všichni Minnesota).

Chicago - Colorado 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 6. Gustafsson, 61. Toews - 37. MacKinnon. Střely na branku: 27:34. Diváci: 21.508. Hvězdy zápasu: 1. Toews, 2. Berube, 3. Gustafsson (všichni Chicago).

Anaheim - Washington 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 2. Henrique, 14. H. Lindholm, 26. Rakell, 59. N. Ritchie. Střely na branku: 18:36. Diváci: 15.910. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Manson, 3. Rakell (všichni Anaheim).