„Je vyřízený.“ Hvězdný Čech čelí v zámoří potupné předpovědi

Na základě úctyhodné kariéry má pořád status hvězdy. Ve skutečnosti ale český útočník Ondřej Palát padá v hokejové NHL stále hlouběji. Před nadcházející sezonou slyší tvrdá slova.
Spekulovalo se, že ho Islanders z posledního roku smlouvy vyplatí. V hlavním termínu ve druhé polovině června tak ale neučinili a neodhodlali se ani při pozdější krátké příležitosti, naskytnuté podle zvláštních pravidel díky podpisu smlouvy s Alexem Jefferiesem, který mířil k arbitráži.
Palát tak bude pod platovým stropem newyorského klubu ještě rok zabírat celých šest milionů dolarů.
Vyplacením českého forvarda by generální manažer týmu Mathieu Darche snížil tuto částku na 2,7 milionu. Trestem by ale bylo zablokovaných 1,65 milionu v přespříštím ročníku.
Darche by tím navíc přiznal vlastní chybu. V minulé sezoně totiž podnikl výměnu, při které Paláta spolu s nižšími volbami draftu přivedl z New Jersey. Opačným směrem putoval Maxim Cyplakov, podobně se trápící útočník, ale mladší a levnější.
Darche znal českého křídelníka z Tampy, jako tehdejší ředitel hokejových operací klubu z něj byl nadšený.
V manažerském křesle Islanders věřil, že obnovená spolupráce zafunguje. Ale nestalo se.
Ač Palát odstartoval slušně, nakonec napodobil zmar z New Jersey. Ve 28 zápasech za newyorský tým došel k nevýraznému zápisu 1+4. S Čechem na ledě při hře pět na pět dosáhli Islanders na záporné skóre 13:18.
„V prvních 15 nebo 20 utkáních přitom dostával dost času na ledě, často na úrovni hráče první lajny. Hrál i přesilovky. On ale ani tak nebyl produktivní,“ kritizoval nedávno Paláta moderátor podcastu Locked On Islanders a hokejový historik Gil Martin.
„Podívejte, Ondřej Palát byl velmi dobrým hráčem. Má prsteny za výhry ve Stanley Cupu, kde se rozhodně nevezl. Teď je mu však 35 let. Doufám, že mě vyvede z omylu, ale vypadá to, že je vyřízený,“ přidal.
Český veterán to schytává i z dalších stran. Třeba online deník The Athletic loni vyčíslil jeho tržní hodnotu na 1,4 milionu dolarů. Nyní je to ještě méně: 1,1 milionu.
To absolutně neodpovídá šestimilionové smluvní gáži, a tak renomovaný web ohodnotil kontrakt známkou D+, jednou z nejhorších u Islanders. Šance, že se Palát ještě vyplatí, je podle statistického modelu přesně nula procent. Loni byla o desetinu vyšší.
Mnozí teď zkušeného útočníka vidí už jen jako hráče do počtu, a to ještě před zářijovým přípravným kempem.
„Bude bojovat o místo ve čtvrté lajně,“ předpověděl Russell Macias z magazínu The Hockey News. „A vzhledem k tomu, kolik možností mají Islanders na této pozici, by se mohl stát užitečným třináctým útočníkem.“
Tedy náhradníkem, který část zápasů sleduje z tribuny. On, který je dřívějška zvyklý na místo v prvních dvou útocích...
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