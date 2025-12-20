"Je v tom nejlepší z celého týmu." Český obr se díky nové roli může stát boháčem

Kdybyste si měli tipnout, kdo z českých hokejistů rozdal v této sezoně zámořské NHL nejvíc bodyčeků, možná by vás napadl tvrďák z obrany Radko Gudas. A skutečnost? Suverénně vládne obrovitý útočník Adam Klapka. Calgary ho ale tlačí i do jiné, důležitější role.
Celkem Klapka uštědřil soupeřům 116 hitů, což mu bez problému stačí na elitní desítku soutěže.
Z Čechů se dostal přes stovku jako jediný a s téměř 21 bodyčeky za hodinu hry hledá konkurenci těžko. Z pravidelně nastupujících českých hráčů je v tomto přepočtu druhý Gudas s 13 hity.
Kromě toho Klapka zblokuje hodně střel a nemá problém se porvat. Zkrátka ideální dříč do čtvrté lajny.
V průměru hraje necelých deset minut za zápas, což této roli odpovídá. Při bližším pohledu je ale zajímavé, že někdy stráví na ledě pouhých sedm minut, ale jindy klidně dvakrát tolik.
V Calgary totiž vnímají Klapkův potenciál, v odchovanci pražské Slavie a částečně Liberce vidí víc než jen snadno nahraditelného pracanta.
Zkoušejí ho využívat i jako specialistu do předbrankového prostoru. Takový se hodí v přesilovce nebo třeba v závěru nepříznivě se vyvíjejícího zápasu, kdy je třeba zvýšit tlak do brány.
„Při vrhání se do brankoviště odvádí dobrou práci,“ chválil před časem Klapku trenér Calgary Ryan Huska.
„Na to, jak velký chlap to je, má opravdu šikovné ruce. Pokud dojde k odrazu kotouče, dokáže se po něm natáhnout prakticky kamkoliv,“ pokračoval. „Ví, co je v těchto situacích jeho úkolem. Stačí, aby svou velkou postavu dostal před bránu a působil problémy. Je v tom nejlepší z celého našeho týmu.“
Na bolestivou práci mezi soupeřovými obránci má Klapka potřebné parametry. Váží přes metrák a s 203 centimetry je nejvyšším Čechem v historii NHL.
Dorážky, clonění, ale i teče Klapka poctivě trénuje. Tím pomáhá také brankářům Calgary Dustinu Wolfovi a Devinu Cooleymu.
„Miluju to,“ komentoval Cooley pro deník Calgary Herald Čechovu přítomnost před bránou v týmových trénincích.
„Pokud si dokážete najít puk skrz něj, tak to dokážete u kohokoliv v lize. Kdykoliv trénujeme clony nebo teče, tak doufám, že tam stojí on, protože pak je to opravdu těžké,“ vysvětloval.
Wolf mu dal za pravdu. „Je to velký, opravdu velký hráč, což nám ztěžuje práci,“ spustil o Klapkovi. „Hlavně při ranním rozbruslení, kdy na konci nacvičuje teče. Je v tom dobrý, efektivní. Doufám, že se to projeví v zápasech, protože má mohutnou postavu a nevidíte přes něj.“
„Pokud umíte dobře tečovat puky, vyděláte v téhle lize spoustu peněz,“ dodal Wolf.
Do čísel se Klapkův potenciál zatím moc nepromítl. Ve 34 kláních stávající sezony zaznamenal 25letý český křídelník skromnou statistiku 2+4.
Huska mu ale nadále věří a sám hráč přijal roli předbrankového specialisty za svou. „Zbožňuju ji. Vím, že tady nebudu stát na kruhu, abych střílel nebo tvořil hru. Týmu ale mohu pomoct tím, že prostě budu stát v brankovišti. Tak to teď je,“ prohlásil Klapka.
V zámoří působí čtvrtým rokem a neustále dělá pokroky. Nejdřív jako hráč farmy do NHL jen nakukoval, teď ji hraje pravidelně.
Běží mu první rok dvouleté smlouvy na celkem 2,5 milionu dolarů, která mu vzhledem k jednocestnosti garantuje stejný příjem i v případě odeslání do nižší AHL. A když mu půjde tečování puků, do budoucna si ještě výrazně přilepší.
