Je to strašidelné. Hrozí, že NHL hráče na olympiádu neuvolní, bojí se Tatar

Strávil 15 let v NHL a teď vyhlíží velkou poctu. Jako kapitán by měl vést slovenskou hokejovou reprezentaci na olympijské hry. Tomáš Tatar má ale velké obavy, zda pořadatelé v Miláně přípravy her stihnou.
Na začátku prosince ty obrázky obletěly svět. Hokejová hala v Miláně, která by měla hostit i hráče NHL v bojích pod pěti kruhy, ještě ani zdaleka nepřipomínala dějiště sportovního svátku.
Olympijské hry přitom začnou už za necelých šest týdnů. Obavy z toho, jak to bude v Itálii vypadat, mají i slovenští hokejisté.
„Nevypadá to vůbec dobře. Je to strašidelné, když si vezmeme v jaké fázi měli už teď být. Jsem přesvědčený, že NHL má páky na to, aby šéfové zakročili,“ řekl pro STVR Tomáš Tatar, který by měl slovenské reprezentaci dělat kapitána.
Podle něj reálně hrozí, že nakonec nejlepší hráči světa do Milána nedorazí.
„Hráči z NHL chtějí hrát na olympiádě, ale musí existovat nějaká záruka, že věci na místě budou fungovat,“ dodal Tatar.
Sám strávil za mořem 15 let, v posledních sezonách ale už na ledě spíše paběrkoval. Od letošní sezony ale hraje ve švýcarském Zugu, kde je lídrem týmu a toho bude zřejmě dělat i pod pěti kruhy.
„Byl to záměr jí hrát do Evropy a zase se užívat hokej. Jsem teď hodně vytěžovaný a to se mi líbí,“ uvedl pětatřicetiletý útočník.
