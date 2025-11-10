Lední hokej

"Je to dost vážné." Český útočník bude dlouho mimo hru, kouč naznačil příčinu potíží

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině "dlouhou dobu" chybět v sestavě Buffala v NHL a je tím pádem vážně ohrožen i jeho případný start na únorových olympijských hrách v Itálii.
Jiří Kulich
Jiří Kulich | Foto: Reuters

Novinářům to po dnešním tréninku Sabres řekl trenér Lindy Ruff. Kulich naposledy nastoupil 1. listopadu.

"Souvisí to s krevní sraženinou. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to dost vážné," uvedl Ruff.

Vyjádřil víru, že jedenadvacetiletý útočník se vrátí do hry ještě v této sezoně. "Závisí to na tom, jak se věci vyvinou v příštích třech nebo čtyřech týdnech," doplnil kouč Buffala.

Kulich vstoupil do sezony jako první centr týmu, zatím odehrál 12 zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí.

Rodák z Kadaně vynechal poslední tři utkání Sabres a klub jej v minulém týdnu zařadil na listinu zraněných hráčů.

Bývalý mládežnický reprezentant, jenž s národním týmem získal stříbrnou a bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů, patří mezi kandidáty na účast na únorové olympiádě.

I zámořská média poukazují na skutečnost, že jeho start v Miláně je vážně ohrožen.

 
Mohlo by vás zajímat

Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Český hokejový hrdina Svoboda prodává vítězný prsten. Cena už se zdvojnásobila

Není to žádný Dopita, chválí ho v NHL. Český adept pro OH ale upadl do problémů

Není to žádný Dopita, chválí ho v NHL. Český adept pro OH ale upadl do problémů

Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

Nečas a Hronek bodovali proti sobě. Nevšední zápis českého brankáře výhru nepřinesl

"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům

"Není smutnějšího příběhu." Velký ruský talent kupí krachy, doma už čelí posměškům
hokej sport Obsah Jiří Kulich NHL Česká hokejová reprezentace Zimní olympiáda 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo

Právě se děje

před 20 minutami
Štěstí si lze koupit i za peníze. Záleží ale na tom, jak je utratíte, říká expert
Zahraničí

Štěstí si lze koupit i za peníze. Záleží ale na tom, jak je utratíte, říká expert

Rozhovor s profesorem Christianem Bjørnskovem z Aarhuské univerzity, jedním z nejuznávanějších odborníků na výzkum štěstí a společenské důvěry.
Aktualizováno před 1 hodinou
Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let
Zahraničí

ŽIVĚ
Češka bojovala v ukrajinské armádě, Rusové ji v nepřítomnosti odsoudili na 13 let

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Aktuálně Pro Byznys

Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie

Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
48:02
před 1 hodinou
Co čeká Ukrajinu? Víkendové útoky naznačily temný scénář
0:40
Zahraničí

Co čeká Ukrajinu? Víkendové útoky naznačily temný scénář

To, co se děje na Ukrajině nyní, ještě není opravdová strategická válka ve vzduchu. To je teprve začátek.
před 1 hodinou
BBC v ohni. Zmanipulovaný Trumpův projev i šíření lží Hamásu spustily obří skandál
Zahraničí

BBC v ohni. Zmanipulovaný Trumpův projev i šíření lží Hamásu spustily obří skandál

BBC je v krizi kvůli zmanipulovanému Trumpovu projevu i ideově zaujatému zpravodajství. Veřejnoprávní televize čelí ostré kritice médií i politiků.
před 2 hodinami
"Je to dost vážné." Český útočník bude dlouho mimo hru, kouč naznačil příčinu potíží
Hokej

"Je to dost vážné." Český útočník bude dlouho mimo hru, kouč naznačil příčinu potíží

Vážně ohrožen je i případný start Jiřího Kulicha na únorových olympijských hrách v Itálii.
před 3 hodinami
Unikátní bilance táhne vzhůru další klenot českého tenisu. Zpozorněl i hvězdný Rus
Tenis

Unikátní bilance táhne vzhůru další klenot českého tenisu. Zpozorněl i hvězdný Rus

Dalibor Svrčina podtrhl parádní sezonu tuzemského mužského tenisu a potvrdil pověst velkého talentu, která ho provází od 15 let.
Další zprávy