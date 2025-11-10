"Je to dost vážné." Český útočník bude dlouho mimo hru, kouč naznačil příčinu potíží

Novinářům to po dnešním tréninku Sabres řekl trenér Lindy Ruff. Kulich naposledy nastoupil 1. listopadu.
"Souvisí to s krevní sraženinou. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to dost vážné," uvedl Ruff.
Vyjádřil víru, že jedenadvacetiletý útočník se vrátí do hry ještě v této sezoně. "Závisí to na tom, jak se věci vyvinou v příštích třech nebo čtyřech týdnech," doplnil kouč Buffala.
Kulich vstoupil do sezony jako první centr týmu, zatím odehrál 12 zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí.
Rodák z Kadaně vynechal poslední tři utkání Sabres a klub jej v minulém týdnu zařadil na listinu zraněných hráčů.
Bývalý mládežnický reprezentant, jenž s národním týmem získal stříbrnou a bronzovou medaili na mistrovství světa juniorů, patří mezi kandidáty na účast na únorové olympiádě.
I zámořská média poukazují na skutečnost, že jeho start v Miláně je vážně ohrožen.