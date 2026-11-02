Kanada zírá na český megatalent. Absolutní monstrum, diví se expert

V Česku se o Dominikovi Železném mluví už dlouho jako o velkém talentu tuzemského hokeje, teď jeho schopnosti poznávají v zámoří. Teprve patnáctiletý útočník rozjel fenomenálně svůj první větší turnaj v reprezentačním dresu - Češi díky jeho hattricku porazili Kanadu na jejím ledě 6:4.
World Hockey Challenge je každoročním podnikem v kategorii do 17 let, na kterém se mladí evropští hráči poprvé v kariéře potkávají s těmi zámořskými.
Češi vstoupili do turnaje v ontarijském Oakville v neděli večer výhrou proti Kanadě White, jednomu ze dvou domácích výběrů.
Přestože po první třetině prohrávali 0:2, ve druhé nastříleli soupeři pět branek a na konci utkání se mohli po obratu radovat z vítězství 6:4.
Železný se v prostředním dějství blýskl hattrickem během jedenácti minut. Stal se hvězdou zápasu navzdory tomu, že coby nejmladší hráč celého turnaje oslavil letos v červenci teprve patnácté narozeniny.
„To byl ale turnajový debut!“ napsal ve svém hodnocení Steven Ellis, respektovaný kanadský novinář specializující se na mladé talenty. Železný ho svým výkonem nadchl.
„Díky tomu, že se opakovaně ocital ve správný čas na správném místě, byl hlavním tahounem české ofenzivy. Při vyvíjení tlaku na soupeře je to absolutní monstrum, ale zároveň je spolehlivý při obranné činnosti,“ referoval Ellis na webu Daily Faceoff.
Železný se prosadil ranou bez přípravy, brilantním bekhendovým blafákem ze samostatného úniku a střelou z mezikruží.
„Hrál dobře už v přípravě před turnajem, teď svůj výkon ještě vyšperkoval. Dokážu si představit, že na konci akce bude patřit k nejproduktivnějším hráčům,“ predikoval Ellis.
Železného označil za velkou naději směrem k draftu NHL, ten však čeká na libereckého útočníka až v roce 2029.
V Česku bylo zkraje aktuální sezony tématem jeho ostaršení. Železný dostal od hokejového svazu výjimku, přeskočil dvě věkové kategorie a za Bílé Tygry naskakuje v juniorské extralize. Potkává tam i o pět let starší hráče.
„V jeho rozvoji je to velice důležitý krok,“ hodnotil před pár týdny v rozhovoru pro Aktuálně.cz trenér Jaromír Pytlík, do jehož akademie Železný odmala jezdil.
„Byl u nás dvě a půl sezony. V první měl kolem 200 bodů, ve druhé dokonce 380, to jsem snad nikdy neviděl. Byl opravdu výjimečný,“ popisoval.
Železný mu svým projevem připomíná hvězdu Colorada a světového šampiona Martina Nečase, s nímž Pytlík kdysi také úzce spolupracoval.
Na první pohled je hlavním znakem jeho hry obrovská šikovnost na puku, v českých mládežnických soutěžích nastřílel podle Pytlíka už zhruba dvacet tzv. michiganů - gólů, při kterých hráč nabere puk za bránou na čepel a ze vzduchu ho zamete do růžku.
„Ale když k nám přišel, všichni o něm říkali, že je namachrovaný. Nehrál dozadu, byl na křídle a chtěl, aby mu všichni nahrávali, chtěl dávat jen góly. My jsme ho předělali na centra, naučili jsme ho hrát dobře dozadu,“ vzpomínal trenér.
Tato jeho slova o rodákovi z rakouského Hollabrunnu, který s hokejem začínal ve Znojmě, ve svém hodnocení ostatně potvrdil kanadský žurnalista Ellis.
„Železo dal tři góly a měl výborný zápas, Novotňák (brankář Matyáš Novotný) nás podržel v důležitých momentech. Jsme rádi, že jsme vkročili do turnaje úspěšně a se třemi body,“ pochvaloval si v Oakville asistent trenéra české sedmnáctky Lukáš Krajíček.
„Kluci se ve druhé třetině neuvěřitelně semkli. Odehráli nejlepší třetinu roku, dali pět gólů. Měli jsme obrovský tlak, Kanaďany jsme v podstatě k ničemu nepustili a zápas jsme si tam vyhráli,“ shrnul.
Už dnes od 21:30 nastoupí Češi ke druhému utkání, které je pro ně zároveň posledním ve skupině. Pokud v něm Švédsko porazí, zajistí si první místo a postoupí přímo do semifinále.
Druhý a třetí tým tříčlenné skupiny musí absolvovat čtvrtfinále. Ve druhé skupině World Hockey Challenge jsou mužstva Kanada Red, USA a Finsko.
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