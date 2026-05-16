„Je mi to jedno.“ Český debutant upřímně o potenciální hvězdné posile z NHL

Gólman Josef Kořenář zažil zvláštní premiéru na hokejovém mistrovství světa. Proti Dánsku měl nejdřív tak málo práce, že v bráně snad ani nebyl zapotřebí. Pak se ale musel blýsknout a k výhře 4:1 nakonec přispěl velkou měrou. I když ale přesvědčil, místo mezi tyčemi možná bude muset přenechat někomu jinému.
Fribourg (od našeho zpravodaje) - Nic v české nominaci na mistrovství nevyvolalo tolik diskuzí jako brankoviště. Padaly názory, že měl jet Dominik Frodl, případně Roman Will. A doplňoval to údiv, že reprezentace nesehnala ani jednoho z tolika českých gólmanů v zámořské NHL.
Na úvod šampionátu však Kořenář z pražské Sparty ukázal, že modrý půlkruh nemusí být českou slabinou.
„Podal výborný výkon. Hlavně ve druhé třetině nás podržel, měl tam výborné zákroky,“ pochvaloval si trenér reprezentace Radim Rulík, který jinak v rámci týmového ducha nerad mluví o individualitách.
Kořenář si přitom dlouho musel připadat zbytečně. V úvodní dvacetiminutovce sledoval, jak Češi buší do bezradného soupeře. Měl jediný zákrok, navíc po nikterak nebezpečné střele.
„První třetinu jsem si chytání ani nezkusil, až od druhé,“ usmíval se po utkání.
O to těžší to ale měl. Dánové byli rázem vyrovnaným soupeřem, na střely prostřední dějství dokonce vyhráli 11:7. Nejedna situace zaváněla gólem. Kořenář však tlak ustál.
Inkasoval až pár minut před koncem, kdy soupeř při hře v šesti vymyslel kombinaci do prázdné brány.
O čisté konto Kořenář přišel, o výhru v premiéře na MS ale ne.
Před utkáním na něj dolehla tíha okamžiku, neboť v minulosti plnil na květnovém turnaji akorát roli trojky. „Bylo by ale trochu divné, kdybych nebyl nervózní. Cítil jsem to. Jakmile ale zápas začal, snažil jsem se soustředit na hru. Dopadlo to dobře,“ těšilo 28letého gólmana.
Start na úvod šampionátu naznačuje, že trenérský štáb věří Kořenářovi přeci jen o něco více než Dominiku Pavlátovi a Petru Kváčovi. Že právě on by mohl být jedničkou v rozhodujících kláních.
Ze současné trojice se jeví nejsilněji třeba i bývalému reprezentačnímu trenérovi brankářů Petru Jarošovi.
Je ovšem možné, že Kořenář – stejně jako jeho aktuální kolegové – bude muset ustoupit slovutné posile, Lukáši Dostálovi. Nejlépe placený český brankář v NHL ztroskotal s Anaheimem ve druhém kole play off a reprezentace o něj jeví zájem.
Momentálně se čeká na výsledek výstupní prohlídky, jasno by mělo být o víkendu.
Zatímco ale mnozí čeští fanoušci drží zaťaté pěsti, Kořenář tomu velkou pozornost nevěnuje. „S prominutím, je mi to jedno. Jsme tady teď s kluky ve třech a neovlivníme, jestli někdo přijede,“ řekl jen.
Není veřejně známo, že by Dostál chytal se zraněním. Také ale musí mít chuť reprezentovat, prodloužit si už tak dlouhou sezonu.
Jedničkou byl už na únorové olympiádě a celou dobu v Anaheimu, s nímž překvapivě postoupil do vyřazovacích bojů. Zařadil se tak mezi nejvytíženější gólmany ročníku. Nedařilo se mu ovšem podle představ.
Reprezentaci se teoreticky nabízí ještě - v této sezoně úspěšnější - Jakub Dobeš, ale ten je jedno vítězství od finále konference. Montreal vede sérii proti Buffalu 3:2 na zápasy.
