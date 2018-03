Jde to i bez Jágra. Kladno veze z Budějovic dvě výhry, Slavia naopak podruhé padla

před 1 hodinou

Kladno zvítězilo v českých Budějovicích 2:3 v prodloužení, Slavia prohrála v Karlových Varech 0:4. Jaromír Jágr ve středu opět nastoupil jen na několik sekund a zbytek zápasu sledoval ze střídačky. Aby mohl hrát v baráži, potřebuje naskočit ještě do tří zápasů, Kladnu ale k postupu stačí dva.

Praha - Karlovy Vary porazily Slavii 4:0 a v semifinále první hokejové ligy vedou 2:0 na zápasy. Rovněž Kladno navýšilo stav série na 2:0 díky výhře v Českých Budějovicích 3:2 v prodloužení. Šestačtyřicetiletý majitel Středočechů Jaromír Jágr znovu naskočil do hry jen krátce a připsal si dvanáctý z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži.

V Karlových Varech se zdálo, že první třetina skončí bez branek, ale proti byl slovinský obránce domácích Matič Podlipnik, jehož trefa ve 20. minutě v přesilové hře se nakonec ukázala jako rozhodující. V prostřední části přidala Energie další dvě branky. Na 3:0 zvýšil v dvojnásobné početní výhodně sedmým gólem v play off útočník Jakub Flek, který v úvodním dějství kvůli nesportovnímu chování obdržel desetiminutový osobní trest. Výhru zpečetil v poslední třetině útočník Ondřej Beránek druhou brankou večera.

Karlovy Vary zvládly i šestý duel v letošních vyřazovacích bojích. Ve třech z nich gólman Filip Novotný vychytal čisté konto.

Na jihu Čech vidělo obecenstvo ve zcela zaplněné Budvar aréně první branku už po 18 sekundách hry, kdy domácí Miloslav Čermák otevřel skóre. Srovnání obstaral hostující Daniel Kružík na konci první třetiny v přesilovce. Na další trefu si příznivci Motoru museli počkat do 46. minuty, v níž zadák Zdeněk Čáp po skrumáži před brankou podle televizních záběrů dotlačil puk do sítě "placírkou". Rozhodčí posoudili situaci jako regulérní i přes nespokojenost Jágra, který se za nimi vydal protestovat ze střídačky.

Domácí pomalu směřovali za srovnáním série, ale švédský útočník Linus Svedlund v 59. minutě poslal souboj do nastaveného času. Motor si do prodloužení přenesl ze závěru třetí třetiny početní výhodu, kterou ale nezužitkoval a vzápětí za to pykal. Jihočeši se kvůli příliš mnoha hráčům nechali vyloučit a nabídnutou přesilovku využil centr Jan Kloz. Celkem hráči Českých Budějovic obdrželi 65 trestných minut. Bek Filip Novák byl v závěru první třetiny vyloučen do konce utkání.

Série na čtyři vítězství budou pokračovat v sobotu.

Semifinále play off první hokejové ligy - 2. zápasy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Slavia Praha 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 28. a 54. O. Beránek, 20. Podlipnik, 32. Flek. Rozhodčí: Petružálek, Sýkora - Kokrment, Šimán. Vyloučení: 2:8, navíc Flek (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 3705. Stav série: 2:0.

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 1. Čermák, 46. Čáp - 19. Kružík, 59. Svedlund, 64. Kloz. Rozhodčí: Dědek, Obadal - Lukš, Gančařčík. Vyloučení: 10:10, navíc Novák 5 min. a do konce utkání, Kučný a Kutlák (všichni Č. Budějovice) 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6421. Stav série: 0:2.