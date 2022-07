Malý fašista a kašpar, spílají Rusové Haškovi. Rozezlil je slovy o Jaškinovi

Přestup českého hokejového křídelníka Dmitrije Jaškina do Petrohradu vyvolal v Rusku velkou odezvu. Hlavně kvůli slovům legendárního Dominika Haška, který by Čechům zakázal ve východní zemi pracovat.

Jaškin dal před rokem vale moskevskému Dynamu, aby konečně prorazil v severoamerické NHL. S Arizonou podepsal roční kontrakt na 3,2 milionu dolarů (asi 78 milionů korun).

Dopadl ale katastrofálně. Odehrál jen 12 zápasů, v nichž získal jediný bod za asistenci. O zbytek ročníku přišel kvůli ošklivému zranění kolene.

Kdyby chtěl, mohl v NHL zůstat a zkusit to znovu, ale za podstatně horších finančních podmínek. Proto se raději upsal Petrohradu, prominentnímu ruskému klubu, jemuž ze střídačky velí kouč Roman Rotenberg, syn oligarchy Borise Rotenberga. Poutá tím značnou pozornost, neboť hokej nikdy nehrál a s trénováním má mizivé zkušenosti.

Podle deníku Sport-Express si Jaškin za rok Petrohradu vydělá 60 milionů rublů, což je zhruba 25 milionů korun, tedy třetina výdělku z Arizony. S bonusy však může inkasovat přes 100 milionů rublů.

Je už třetím Čechem, který do KHL zamířil po ruské invazi na Ukrajinu. Navázal na forvarda Rudolfa Červeného a obránce Libora Šuláka, u něhož je ale třeba dodat, že kontrakt s Vladivostokem prodloužil už v lednu před válkou.

Podle hráčova agenta Gleba Čisťakova je Jaškin šťastný, že se do ruské soutěže vrací.

V české společnosti však zpráva vyvolala řadu negativních ohlasů. "Mrzí mě to moc. Práce českého občana v Rusku je podporou ruského režimu," napsala třeba brankářská legenda Hašek s odkazem na válečné tažení Vladimira Putina.

"Neviním však toho kluka ani jeho agenta, ale vládu a český parlament, že doposud nepřijal zákon, který toto zakazuje," dodal bývalý gólman.

Sankce kvůli válce nenavrhl poprvé. Dříve po NHL chtěl, aby pozastavila kontrakty všem ruským hokejistům, nebo horoval za zrušení říjnového zápasu v Praze mezi Nashvillem a San Jose, pokud by se v něm měli objevit Rusové.

Kvůli tomu se v Rusku stal častým terčem nevybíravé kritiky. Vyslechl si, že je "obyčejný nacista" nebo že "pravděpodobně trpí následky otřesu mozku".

Bez reakce nezůstalo ani hodnocení Jaškinova přestupu.

"Co na to říct, Hašek je prostě mimo. Možná trpí následky covidu," citovala ruská státní agentura RIA Novosti bývalého hokejistu a sovětského reprezentanta Alexandra Koževnikova. "Z nějakého důvodu náhle mění své životní postoje. Dřív se rád setkával s Rusy, hrál tady a vše bylo v pohodě. Teď se Hašek změnil. Je to malý fašista, nemocný člověk."

České legendě se vedle jednotlivců věnoval i web Championat, který jí stejně jako Koževnikov připomněl roční angažmá ve Spartaku Moskva na konci kariéry.

"Je to hrozný pokrytec a otevřený rusofob. Už ne hokejová legenda, ale kašpar ponořený do politiky," stojí v komentáři, kde stejně jako v jiných ruských textech na toto téma chybí zmínka o válce. Když už je konflikt připomenutý, tak jen jako "speciální operace".