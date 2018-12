Hlinka na sklonku kariéry. Odmítl nabídky z extraligy, ale končit ještě nechce

před 1 hodinou

Hokejový veterán Jaroslav Hlinka je v polovině aktuální sezony bez angažmá, přesto nechystá rozlučku s kariérou. Stále trénuje, aby byl připravený na případnou poslední štaci.

Naposledy hrál Hlinka za Spartu, s níž dobyl čtyři mistrovské tituly. Je jejím historicky nejproduktivnějším hráčem. Na jaře ji ale opouštěl v tichosti, bez fanfár. Během nevydařeného ročníku navíc dočasně vypadl z kádru, aby "si vyčistil hlavu a nabral formu".

Nakonec sezonu zakončil s pouhými dvěma góly (a 18 body) ve 44 zápasech. Logicky přemýšlel o konci kariéry.

V létě však stejně jako každý rok začal trénovat, což mu vydrželo doteď. Tělu pravidelně dává zabrat, párkrát do týdne chodí se starou gardou na led do pražských Letňan. "Udržuju se pro sebe, protože mě to baví a jsem na to zvyklý," podotýká. "Nečekám u telefonu, až někdo zavolá s nabídkou."

Možná už žádná nepřijde. Zručnému centrovi je 42 let, víc než komukoliv, kdo momentálně nastupuje v profesionálních českých soutěžích. "Na spolupráci, která by mi dávala smysl, to teď moc nevypadá," uznává Hlinka.

V minulých měsících měl podle svých slov nabídky z extraligy, ale po úvahách žádnou nepřijal. K tomu koketoval s prvoligovým Kladnem.

S hraním v nižší soutěži by neměl problém. Podmínkou je, aby štace nebyla příliš daleko od Prahy. To kvůli dětem, s nimiž chce forvard trávit co nejvíc času. Do zahraničí, kde dřív okusil Švýcarsko, Švédsko i NHL, už by neodjížděl.

"Nejdůležitější je, aby mě lákalo někam jít a abych věděl, že tomu týmu můžu pomoct. V takovém případě by chuť byla. Určitě si někam nepůjdu jen tak zahrát," vykládá Hlinka.

Zároveň líčí, jak těžké je dřít bez spoluhráčů: "Posledních dvacet let jsem touto dobou byl v zápasovém rytmu. Tohle je pro mě úplně něco jiného. Ale vím, kolik mi je let. Tahle doba musela někdy nastat. A nastala teď."

Divákům se Hlinka naposledy představil ke konci října, kdy naskočil do rozlučkového klání slávisty Pavla Kolaříka.