Chci mít hlavu na špalku a pomoct jako lídr, říká Bednář. V Edenu plánuje i exhibici

Nula bodů z posledních sedmi zápasů a až třináctá pozice v tabulce hokejové první ligy. Slavia zabředla do krize a do zbraně povolala Jaroslava Bednáře. Klubová legenda už sice Pražanům nepomůže na ledě, ale nově pracuje jako sportovní manažer a bere si plnou zodpovědnost za výsledky týmu. Zároveň chystá exhibiční utkání a mimo hokej maká na stavbě.

Jaké byly první dva týdny v pozici sportovního manažera?

Naplno se pracuje, komunikuje se s trenéry a musíme dělat všechno pro to, aby se špatné výsledky přeměnily v dobré. Je to hlavně o hráčích. Pokud nebudou pracovat tak, jak si představujeme, a nebudou mít v sobě jasnou vidinu úspěchu Slavie, přijdou výměny. To je logické, tak funguje běžný hokejový život.

Vás vedení nepřemlouvalo, abyste ještě jednou nazul brusle?

Samozřejmě, taková komunikace proběhla. Já jsem ale po minulé sezoně jasně řekl, že je můj konec definitivní a už není cesty zpátky. Ani na chvilinku jsem o tom nepřemýšlel.

Ale na jeden zápas se přece jen chystáte, viďte? Před Vánoci vyjedete k exhibičnímu zápasu a spolu s Markem Tomicou se v Edenu rozloučíte s kariérami.

Ano, moc se na to těším. Připravujeme tu akci na sobotu 18. prosince, bude to veliký zápas s mnoha velikými jmény, hokejovými i fotbalovými. Podařilo se domluvit hvězdné hráče, lidé se mohou těšit na mraky překvapení a zábavnou show. Věříme, že i situace s opatřeními nám dovolí tuhle exhibici uspořádat.

Loučení Bednáře a Tomici Sobota 18. prosince, 15:00, zimní stadion Eden. Bývalý útočníci Jaroslav Bednář a Marek Tomica, kteří se sešívanými vyhráli extraligu v roce 2008 (Tomica i v roce 2003), budou hrát v exhibici při loučení s kariérami po boku někdejších spoluhráčů ze Slavie. Proti nim nastoupí mužstvo hokejových a fotbalových legend. Na koho se diváci mohou těšit? Mezi pozvanými jsou třeba Roman Červenka, Petr Nedvěd, Martin Ručinský, Michal Sup, Viktor Ujčík, Tomáš Vlasák a také fotbalisté Vladimír Šmicer, Horst Siegl, Patrik Berger či Jiří Novotný.

Před třemi lety se podobně loučil Pavel Kolařík a byla to moc povedená akce. Za Slavii jste v exhibici proti Spartě nastoupil i vy.

Byla to výborná akce, Pavel to měl moc hezké. Ale věříme, že ta naše bude ještě o chloupek lepší. (úsměv)

Zpátky k současnosti. Do funkce sportovního manažera jste nastoupil v těžké situaci, v dlouhé sérii porážek. Váhal jste, jestli do toho jít?

Tu nabídku jsem přijal, ale zároveň jsem si - na rozdíl od Hradce, kde jsem dělal manažera před třemi lety - stanovil jasné podmínky, které bych chtěl, aby moje práce obnášela. Zatím mi bylo vyhověno. Doufám, že nezklamu a bude to ku prospěchu.

V čem je ta změna oproti působení v Hradci Králové?

Chci mít stoprocentní zodpovědnost za stavbu kádru a výsledky týmu. Všechno po konzultaci s trenéry a vedením klubu, ale stavba mužstva půjde hlavně přese mě. To se v Hradci nedělo. Ve Slavii chci mít já tu hlavu na špalku. Mám svou vizi a celý hokejový život mi sedělo, když jsem měl pozici lídra. Nechci být schovaný někde vzadu, chci mít hlavní slovo.

Proč se Slavii po výborném rozjezdu v první lize, kdy vyhrála pět ze šesti zápasů, přestalo dařit a teď navršila už sedm porážek v řadě?

Hrajeme hrozně špatně do obrany, vůbec nedržíme modrou čáru. Navíc máme strašně moc vyloučených, to nás hodně trápí. Výsledky jsou špatné a my musíme intenzivně pracovat na tom, abychom to změnili. Pozice v tabulce vůbec neodpovídá ambicím klubu.

Považujete návrat do extraligy za velký a dlouholetý cíl Slavie? Byť se o tom hůře mluví ve chvíli, kdy jste v tabulce třináctí.

Je to přání každého slávisty. Uvidíme, jak to půjde do budoucna, ale v aktuální sezoně postup určitě není na programu. Nicméně stále nám zbývá dostatek času na to, abychom se v tabulce posunuli do vyšších pater, kam Slavia patří.

V květnu jste po ukončení kariéry říkal, že jste se zapojil do projektu v realitách a zároveň jste na stavbě pomáhal i jako dělník. Jak vás tato změna po dlouhých letech u hokeje bavila?

Maximálně mě to naplňovalo. Netušil jsem, do čeho jdu, ale chytlo mě to. S kamarádem jsme rozjeli malinkou stavbu a teď už jsme ve fázi, kdy je barák pod střechou. Budeme finišovat a na jaře bude snad hotovo. Rozjíždíme další projekty a moc mě to baví.

Takže pořád platí, že když je možnost, zapojíte se i manuálně?

Stoprocentně. U fyzické práce přijde člověk na jiné myšlenky. Na čerstvém vzduchu a v prostředí mezi kamarády si navíc užijeme srandu, odreaguju se od hokeje. Tak jsem to měl rád i jako hráč.