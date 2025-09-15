S bráchou Diegem jsme začínali u Camp Nou, líčí Pérez. Extraligu oživuje horká krev

Pérez se narodil v Barceloně španělskému otci Raúlovi a české matce Markétě, která se na Pyrenejský poloostrov vydala studovat španělštinu a pracovat.
Z její hlavy vzešel nápad na jméno Jaromír - po české legendě Jágrovi. To Pérezův bratr-dvojče dostal jméno Diego, údajně zase po fotbalové ikoně Maradonovi.
Pérez má ještě dva další bratry - staršího Šimona a mladšího Eliáše.
"Starší brácha začal hrát v Barceloně hokej, protože máma chtěla tenhle sport zkusit. Tam hrají všichni fotbal, my jsme zkoušeli i basketbal, ale v Česku je národní sport hokej," vysvětluje Pérez.
Hokejová hala, kde dělal na ledě první krůčky, v katalánském velkoměstě přímo sousedí se slavným fotbalovým stánkem Camp Nou. Péreze ale pohltil hokej.
"S Diegem jsme začínali asi ve čtyřech letech. Nechci říct, že to byl tehdy koníček, ale tréninky nebyly tak intenzivní jako v Česku. Trénovali jsme jednou dvakrát týdně, na zápasy se jezdilo i do Francie," vzpomíná.
Když bylo Pérezovi sedm, rodina se z Barcelony přestěhovala do Česka.
"Bylo to kvůli tátově práci a kvůli tomu, že jsme zkrátka chtěli změnu. S hokejem to nemělo nic společného, v té době jsem tomu nepřikládal velký význam, ale samozřejmě mi to s rozvojem pomohlo," říká.
Z Liberce se propracoval do mládežnických reprezentací Česka a byť světové šampionáty do 18 a 20 let ho minuly, v extralize dospělých má na kontě již 86 zápasů. Načíná v ní třetí sezonu.
"Pár lidí možná ještě zaskočí, když vidí španělské příjmení. Já se však hlavně snažím, aby si mě zapamatovali tou hrou. Ostatní je vedlejší," tvrdí Pérez.
Specializované zámořské weby o něm v minulé sezoně psaly s dobrým výhledem pro draft NHL. Při letní dražbě nadějí sice po Pérezovi nikdo nesáhl, ale u Bílých Tygrů má smlouvu až do roku 2028.
"Nějaká šance na draft byla, možná malá. Nic si z toho nedělám, priorita je Liberec, na ten se soustředím," hlásí. "Tady chci plnit roli, kterou mi určí. Hrát tvrdě, chtít vyhrát každý zápas a posouvat se," dodává.
V základní části předešlého ročníku nasbíral šest gólů a 12 asistencí v 35 zápasech, což dělá průměr 0,51 bodu na zápas. Mezi hráči do 20 let šlo o nejlepší výkon v extralize od dob hvězdného Martina Nečase, jenž měl před sedmi lety v Kometě průměr 0,71.
"Vidíte, to jsem ani nevěděl. Je to hezké, ale to už je minulost," reaguje Pérez. O část minulé sezony přišel kvůli zranění zad, na začátku nového ročníku je plný sil. Byť ho odstartoval překvapivě v juniorce Liberce.
"Bylo to pro mě ne ponaučení, ale spíš takové uvědomění, že musím makat víc, že nemám nic jisté. Musím se snažit dávat do všeho, do tréninků i zápasů, sto procent, abych byl celou sezonu platný pro tým," komentuje.
"S trenéry řešíme, abych byl komplexní, dobrý s pukem i bez něj. Nejvíce je třeba pracovat asi na krytí kotouče v útočném pásmu proti těm větším a silnějším obráncům. Jinak dohrávat souboje, být tvrdší, o tom se bavíme pořád," přidává 184 centimetrů vysoký forvard.
Vynechal tedy první kolo extraligy, ale v pátek už byl při domácí výhře Liberce nad silnými Pardubicemi. A v neděli u trpké porážky v Třinci.
Bílí Tygři vedli ve Werk Areně, kde vyhráli za tři body naposledy v únoru 2022, ve třetí třetině 2:1, jenže pak inkasovali dva slepené góly a po trefě Ocelářů do prázdné branky prohráli 2:4.
Při odchodu do šatny Pérez naštvaně mrskl hokejkou. Projevuje se i takhle jeho zčásti španělská krev?
"Odkud jsem a jaké mám geny, to se určitě projevuje docela často. Asi je to nějaký španělský temperament, ale hlavně se snažím být sám sebou," usměje se.
"Porážka v Třinci hodně mrzí, nemůžeme si nechat vzít vedení takovými góly. Ve třetí třetině jsme vedli, drželi se toho, co jsme chtěli. Pak ale soupeř potrestal naše chyby," pokračuje útočník, kterému se v šatně Bílých Tygrů přezdívá Checo.
"To mi kluci přiřadili asi před dvěma lety a od té doby se to drží. Je to podle formulového jezdce Sergia Péreze, který má přezdívku Checo. Mám pocit, že s tím přišel Tomáš Filippi," doplňuje Pérez.
Proti Pardubicím a Třinci hrál na křídle třetího útoku s Adamem Musilem a Slovákem Martinem Faškem-Rudášem. Další zápas čeká Liberec v nahuštěném zářijovém programu už v úterý - Pérez a spol. nastoupí doma proti zatím nulovému Litvínovu.