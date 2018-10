Pořád můžu být pro Kladno přínosem, věří Jágr. Nevylučuje ani start za Oceláře

před 35 minutami

Jaromír Jágr plánoval spojit výlet do Třince s návratem na led v kladenském dresu, jenže stále není po zdravotní stránce na sto procent připravený. Místo zápasů v první lize rozdávala česká hokejová legenda radost mladým hráčům a fanouškům v Třinci.

Třinec - Hokejový útočník a majitel kladenského klubu Jaromír Jágr tráví víkend ve Slezsku a na Moravě. V pátek sledoval extraligový duel Třince proti Plzni, v sobotu navštívil prvoligový zápas Frýdku-Místku s Kladnem a v neděli trénoval s malými Oceláři. Návrat do hry zatím odkládá.

Přestože původně plánoval nedělní akci s veřejným tréninkem pro děti a následnou autogramiádou spojit s účastí v utkáních Kladna. "Chtěl jsem nastoupit v sobotu ve Frýdku-Místku a v pondělí hrajeme s Porubou. Ale ještě se na to necítím," řekl šestačtyřicetiletý Jágr při setkání s novináři.

Zatímco v neděli věnoval Jágr na ledě zhruba 45 minut malým Ocelářům, v sobotu trénoval ve Werk Areně sám. "Sám pořádně nevím, v jaké fázi léčení jsem a kdy se budu moct vrátit. Musím mít jistotu, že se nezraním při trénincích ani zápasech," uvedl olympijský vítěz z Nagana.

Naposled naskočil do zápasů v srpnové přípravě proti Litoměřicím, ale od té doby laboruje se zadními stehenními svaly. "Kladno hraje druhou nejvyšší soutěž, ale je to kvalitní liga. Rozdíl mezi ní a extraligou není zase tak velký," poznamenal majitel 1733 startů v NHL.

"Potřebuji se cítit tak, abych byl připravený nastupovat dlouhodobě. Teď bych možná odehrál zápas a nezranil se, ale není to potřeba," prohlásil Jágr. Šance, že by za Kladnou nastoupil v pondělí proti Porubě nebo ve středu ve Vsetíně, je proto podle útočníka minimální.

Stáří už mě ovlivňuje, přiznal Jágr

V minulé sezoně si Jágr domluvil s třineckými Oceláři střídavé starty v extralize, ale kvůli zranění kolene toho nakonec příliš neodehrál ani v Kladně. Pokud mu to zdraví umožní, nebrání se Jágr navázání další spolupráce s třineckým klubem, ale zatím je to pro něj předčasné.

"Důležité je, jak na tom budu hokejově. Nerad bych šel hrát za tým, kde bych nebyl přínosem a podporou pro mužstvo. Na tuhle otázku je ještě čas. Uvidíme, jak se situace vyvine, co se týče zdraví a vytížení," řekl dvojnásobný mistr světa, jehož pojí s Třincem velmi přátelské vztahy.

Zná se dobře ať už lidmi z vedení třineckého klubu, nebo s generalitou Třineckých železáren, největšího podporovatele Ocelářů. "Propojené je to i s panem Černoškem (majitel agentury Česká sportovní, pozn. red.). Dříve jsme na Moravě hráli zápasy s Jágr Teamem," připomněl Jágr.

Hokejisté druhých tříd a dorostu měli jedinečnou příležitost zatrénovat si s členem Triple Gold Clubu či dvojnásobným vítězem Stanley Cupu. "Pro mě je radost jít si s nimi pohrát a vidět, jak jsou šťastní. Hlavní však bylo, aby to nabilo je samotné," pousmál se kladenský rodák.

"Upřímná radost dětí nakazí každého včetně mě. Hokej miluji, ale stáří vás zkrátka ovlivňuje. Ne každé ráno je posvícení a dní, kdy máte plno energie, už je minimum," přiznal Jágr a vzápětí se rozpovídal o tom, jak těžké je kombinovat hráčskou kariéru s funkcí ve vedení klubu.

"Snažím se o Rytíře starat nejlépe, jak dovedu. Pokud k tomu chci ještě hrát, musím dát hokeji po telefonátech a jednáních ještě aspoň tři hodiny denně. Skloubit to dohromady je pro mě obtížnější než hrát NHL," doznal se útočník, který opustil zámořskou soutěž v minulé sezoně.

Pomoct Kladnu do extraligy? Velká challenge

S Jágrovým jménem navíc nejsou v Česku spojení jen Rytíři. "Přičtou se k tomu akce pro sponzory, fanoušky či charity. Nemám teď natrénováno tolik, abych se takhle přepínal," řekl jeden z čestných hostů tenisové rozlučky Radka Štěpánka, jež se odehrála v Praze ve čtvrtek.

Kvůli zranění Jágr raketu do ruky nevzal. "Původně jsme se měli buď s Petrem Čechem, nebo Pavlem Nedvědem zapojit do hry, ale mě vedle zadního stehenního svalu pobolívá i rameno. Běhat a sprintovat tam po kurtu? To by pro mě asi nebylo ideální," zasmál se Jágr.

Navzdory zdravotním lapáliím a tomu, že v únoru oslaví 47. narozeniny, věří, že ještě na ledě neřekl poslední slovo. "Ukončit kariéru by bylo příliš jednoduché. Snažím se udělat to nejlepší pro náš klub. Věřím, že na ledě budu přínosem a že budeme úspěšní," řekl legendární křídelník.

V minulém ročníku doplatilo Kladno podle Jágra v baráži o extraligu na přílišný respekt vůči soupeřům z vyšší soutěže, v této sezoně by týmu v boji o postup chtěl pomoct i on sám. "Je to taková challenge," uzavřel.

Rytíři se zatím drží na druhém místě tabulky, a tak se Jágr může v klidu připravovat. Až se vrátí na led, spustí na prvoligových stadionech mánii, to si buďte jistí. A vyloučit se nedá ani extraligové řádění.