„Jaký idiot to vymyslel?“ V Rusku přišli s hokejovou inovací, a hned ji zrušili

Zatímco zbytek hokejového světa se v posledních letech drží víceméně jednotných herních pravidel, Rusko, do značné míry izolované kvůli své válce na sousední Ukrajině, jde vlastní cestou. Tamní KHL oproti jiným velkým soutěžím více experimentuje. Letos v létě ale přešlápla.
V české extralize platí pro hraní puku rukou poměrně přísná pravidla, stejná jako v severoamerické NHL nebo na mistrovství světa.
Dvě trestné minuty se udělují za celou řadu prohřešků, například za používání ruky ke zvednutí puku z ledu nebo za jízdu s kotoučem v ruce k získání územní výhody.
Hráč může chytit puk ze vzduchu, ale pak jej musí okamžitě upustit na led.
V Rusku si ale řekli, že budou ještě přísnější. Nejvyšší tamní soutěž KHL v červnu zavedla pravidlo, které hráčům povoluje zastavit puk ze vzduchu rukou jedině v případě, že použijí otevřenou dlaň.
Jinde tolerovaná manipulace, tedy krátké sevření kotouče rukou a následné upuštění na led, se rovná menšímu trestu.
Testování však nedopadlo dobře. Hráči v přípravných zápasech sbírali za chytání puku trestné minuty, protože nedokázali jen tak odbourat letitý návyk, a média psala o tom, že pravidlu se diví i sami rozhodčí.
Hlavou kroutili i mnozí trenéři. „Pravidlo bylo přijato a musíme se jím řídit. Existuje ale rčení, že není nebezpečnějšího člověka, než je hlupák s vlastní iniciativou,“ prohlásil kouč CSKA Moskva Igor Nikitin.
„Má snad IIHF takové pravidlo? Já ho vidím poprvé. Myslím, že s hokejem to nemá moc společného. Hru ani její kvalitu to nijak neovlivní. Je to jen další věc, na kterou si musíme zvykat,“ připojil.
Ještě tvrději vystoupil trenér Magnitogorsku Andrej Razin. „Tohle pravidlo vymyslel někdo, kdo nikdy nehrál hokej. Nechápu to! Puk chytáte reflexivně. Jak ho může obránce na modré čáře chytit otevřenou dlaní? Nechápu. A má vůbec toto pravidlo nějaký smysl? Zrychluje hru? Nechápu ani jeho princip,“ pálil bývalý útočník sborné.
„Jaký idiot to vymyslel? Nevím, jak jinak bych to komentoval,“ pokračoval.
Podle něj je chycení kotouče rukou plnohodnotným prvkem zpracování.
„Není to přece tak, že bychom doteď hráli volejbal. Kanaďané skákající puk normálně chytají rukama, je to zcela legitimní technika,“ poznamenal.
Vlna odporu nakonec přinesla změnu. KHL ustoupila. V nové sezoně, která startuje 5. září, budou ohledně chytání puku rukou platit stejná pravidla jako dřív. Ta už nejsou v rozporu se zbytkem hokejového světa.
Šéf ligy Alexej Morozov bránil pravidlo tím, že na konci minulého ročníku ho podpořilo 14 z 22 klubů.
Během přípravných zápasů však nastal obrat. „Nedávno jsme uspořádali opakované hlasování. Většina klubů už nové pravidlo nepodporuje, a tak doufáme, že se nám podaří obnovit to, které platilo v minulém ročníku. Šéf rozhodčích KHL Alexej Anisimov již připravuje potřebné dokumenty,“ uvedl Morozov.
Hokejová inovace z dílny nejvyšší ruské soutěže tak vydržela jen pár týdnů.
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori
Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.