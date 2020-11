Extraliga obden? Hráči jsou jako ryby ve vodě, říká Petr. Hronek je vzor pro mladé

Po hokejovém lockdownu se extraliga rozjela ve zběsilém tempu a fanouškům nabízí zápasové menu každý druhý den. Dlouholetý trenér Vítkovic a současný kouč reprezentační osmnáctky Jakub Petr zhuštěný program kvituje a nebránil by se jeho zachování. V rozhovoru mluví také o posilách z NHL a mladících v extralize.

Jak se vám líbí restart hokejové extraligy a nálož zápasů, které se teď hrají každý druhý den?

Musím přiznat, že z extraligy jsem toho za poslední dobu tolik neviděl. Jsou tam lehce nerovné podmínky, některé týmy byly před restartem na ledě, jiné ne. Některé výsledky proto beru trochu s rezervou, než se všichni dostanou do správného rytmu. Ale nahuštěný program je skvělý pro fanoušky i hráče. Není to nic, co by se nedalo zvládnout.

Byl by takový rytmus zápasů ku prospěchu i v běžné sezoně? Volali po tom v minulém ročníku Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec či Milan Gulaš.

Já jsem rozhodně pro, tvrdil jsem to už v dobách, kdy jsem pracoval pro Vítkovice. Zavedl bych i tripy, aby mužstva nejezdila křížem krážem přes celou republiku, rozpis by se měl řešit geograficky. A hráči sami tvrdí, že raději hrají, než trénují, takže teď se musí cítit jako ryby ve vodě.

Dá se vůbec ve volném dni mezi zápasy smysluplně trénovat?

Nevidím teď pod pokličky extraligových týmů, ale podle mě se to tak moc neliší. I v normální sezoně se vám třeba sejdou tři zápasy v pěti dnech, nedá se najít úplnou šablonu. Tréninky se v takovém případě zkracují, více času se tráví u videa a na poradě, uplatňuje se hodně individuální přístup a práce se rozkládá více na celý realizační tým, alespoň z mé zkušenosti.

Jak se vám líbí výkony Filipa Hronka, který má v extralize deset bodů po devíti zápasech a na reprezentačním Karjala Cupu byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje?

Celkově udělal obrovský pokrok. Já jsem ho naposled potkal na dvacítkách na přelomu let 2016 a 2017, může to být jeden z klíčových hráčů v NHL, nejen mezi obránci. Už v juniorských kategoriích se nebál hrát s pukem, tak jak po tom všichni voláme. Přenesl si to do dospělosti. Ale musím říct, že na Karjale se mi hodně líbil projev celého týmu. Byla radost se na to dívat.

Byť to nakonec na vítězství nestačilo.

Ano, ale v tom zápase s Ruskem už byla jiná sestava a třeba mě vůbec nepřekvapilo, jak Rusové hráli. Mají v mládeži obrovskou kvalitu, neřekl bych ani před turnajem, že to degradují. Myslím, že dost lidí změnilo názor.

Ještě zpět k Hronkovi. Vyprosil si start na Karjale, v neděli hrál proti Rusku a v pondělí už v extralize. Je na něm znát obrovská chuť, že?

Je to jasné. Jeho Detroit nehrál play off NHL a před Filipem a ostatními kluky se otevřela obrovská pauza. Zajímalo mě, jak to budou kluci řešit a nepřekvapuje mě, jakou mají chuť. Je skvělé, že Filip je v tomto vzorem pro mladé, nic neřeší, jen chce hrát. Filip dokazuje, že ho hokej baví, že ho dělá naplno. V tom pondělním zápase ve Vítkovicích byl zase vidět, nebyla na něm znát nějaká únava.

V extralize září také další Filip z Detroitu. Zadina drží v Třinci průměr jednoho gólu na zápas a po zranění je jedním z tahounů Ocelářů. Ukazuje i on, že domácí soutěž přerostl?

Filipa Zadinu jsem měl jen na jednom turnaji, když byl mladší, ale jsou u něho vidět ty silné stránky, které měl vždycky. Výběr místa a parádní zakončení. Určitě bych zmínil i další kluky, které jsem dříve vedl v mládeži. Radost mi dělají David Kaše v Karlových Varech, Kuba Zbořil a Libor Hájek v Kometě. Jsem rád, že se s kluby NHL domluvili a hrají tady. Je to jen dobře.

Co z pozice trenéra reprezentační osmnáctky říkáte na zapojení vaší kategorie v českých soutěžích?

Je to záležitost, kterou neustále řešíme. Hokej není pupek světa, vnímáme situaci okolo nás, ale chtěli bychom, aby kluci hráli. Je fajn, že někteří mají šanci dostat se aspoň do tréninku s dospělými. Jsme rádi, že dost našich kluků z osmnáctky je ve Skandinávii, hlavně ve Finsku, kde zatím všechno běží. Snad se brzy rozběhne první liga a zahrají si další.

V aktuální sezoně extraligy si zahráli zatím tři hráči kategorie U18. Vedle Jakuba Brabence a Stanislava Svozila z Komety je to plzeňský David Jiříček. Jak vnímáte vzestup teprve šestnáctiletého beka?

Už v minulé sezoně vyskočil na turnaji osmnáctek v Klášterci, přestože tam byl jako mladší hráč. V létě v Brně na zápasech dvacítky se Slováky patřil také určitě k lepším hráčům. Jde o to, že mu Plzeň dala prostor. A není to jen on, za poslední dobu tam vyletěli David Sklenička, Michal Moravčík, David Kvasnička. Plzeň s obránci pracuje perfektně. V téhle hokejové "době temna" je to trochu povzbuzení. Doufám, že se David i se Svozkou prosadí na mistrovství světa dvacítek a pokud možno, pomůžou nám i na osmnáctkách.

Zmiňujete dobrou práci Plzně s mladými. K tomu teď indiáni vedou neúplnou tabulku extraligy.

Ukazuje se, že je to správná cesta. U obránců tam očividně Jarda Špaček dělá dobrou práci, což je vidět i u nároďáku, kde byl už dříve. Myslím, že to bylo znát i na Karjale, i když po jednom turnaji je těžké něco hodnotit. Jardův rukopis je poznat.