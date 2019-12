Bláznivá sezona, žasne Krejčík. Ve Finsku udivil dvěma hattricky a pořád se směje

Mezi hokejisty je známý jako pohodář s nakažlivým smíchem, ale v aktuální sezoně má k němu Jakub Krejčík ještě víc důvodů než kdy jindy. S Kärpätem Oulu válcuje finskou ligu, z pozice obránce se mu podařil husarský kousek v podobě dvou hattricků a zcela zaslouženě se znovu dočkal reprezentační pozvánky.

Při pohledu na vaše čísla a na to, jak se daří celému týmu, se zdá, že prožíváte zatím naprosto perfektní sezonu. Cítíte to stejně?

Jasně. Je to super a momentálně si to hrozně užívám. Po všech stránkách není nic špatného, co bych mohl říct. Takový rozjezd sezony jsem nikdy nezažil, je to specifické. Všichni si to užíváme.

Máte 24 výher oproti čtyřem porážkám, náskok před druhou Tapparou sedm bodů a na třetí IFK Helsinky propastných 16 bodů. Odpovídá tato dominance značné síle vašeho týmu?

Naprosto. Je vidět, že si věříme a hráči na všech pozicích odvádí maximum. Všem se daří, takže máme zdravé sebevědomí a víme, že i když prohráváme, dokážeme zápas otočit. I kdyby to mělo být třeba v poslední minutě.

Kärpät má tradičně nejvyšší cíle. Vloni vyhrál základní část i play off, letos po triumfu v základní části padl až ve finálové bitvě o pohár. Teď se s Oulu chcete vrátit na vrchol, že?

Tady se finále hraje často, nic jiného se nečeká. Tým se každý rok skládá tak, aby se dalo počítat s nejvyššími příčkami. Věřím, že tato sezona nebude výjimkou.

Minulou sezonu jste hrál v jiném finském klubu Lukko Rauma. Už jste si definitivně zvykl na herní styl ve finské Liize?

Myslím, že ano. Ta soutěž mi sedí a zvykl jsem si na ni. V takovém týmu, jaký má Kärpät, je to o to jednodušší. (úsměv) Ale třeba tréninky v Raumě a v Oulu se moc neliší, tempo na ledě i suchá příprava jsou obdobné. To, jak je tady ve Finsku hokej nastavený, mi vyhovuje.

Platí i po životní stránce, že se vám na severu líbí? Vedle Finska jste si v letech 2014 až 2016 pochvaloval i švédské Örebro.

Určitě, je to tady krásné. Teď začíná být sníh, akorát s ním přichází i dřívější tma. Sluníčko zapadá lehce před třetí hodinou, dny nejsou moc dlouhé. Ale co se týče životního stylu a úrovně, to nám s manželkou vyhovuje. Je tady všechno, co člověk potřebuje, navíc Oulu je větší město než v minulé sezoně Rauma. Jsme naprosto spokojení.

Pomáhá vám v Oulu přítomnost krajana Radka Koblížka a Slováků Patrika Rybára s Michalem Krištofem?

To je vždycky příjemné. Držíme pohromadě, každý den se bavíme a nepotkáváme se jen na zimáku. Je fajn popovídat si v rodném jazyce.

Koblížek působí v Kärpätu už řadu let. Pomohl vám zkraje angažmá užitečnými informacemi?

Naprosto. Byl jsem s ním v kontaktu už od doby, kdy se začalo řešit, že bych v Oulu měl podepsat. Pomáhal nám od začátku a pomáhá pořád. Už má dost zkušeností a zná v Oulu každý kout.

Jak jste na tom v druhé sezoně ve Finsku s finštinou?

Základní slovíčka jsem se naučil, ale přeci jen je to dost těžký jazyk. (úsměv) Moc věcí celkově nepochytím, jsem rád za těch několik slovíček. Větu jsem dohromady ještě nedal.

V rozmezí jednoho měsíce jste zaznamenal dva hattricky. To obyčejně obránce nezvládne ani za celou kariéru, co říkáte?

Je to pravda, ani já jsem v dospělém hokeji do té doby žádný nedal, naposled snad v deváté třídě někde na turnaji. Je to hodně úsměvné a musím říct, že tomu pořád nemůžu uvěřit. Asi je to odraz celého týmu a toho, jak se mu daří. I pro mě je pak jednodušší dostávat se dobrých šancí. Ale dva hattricky, to je opravdu neskutečné.

Pomýšlí vůbec obránce v dobře rozjetém zápase na to, že by mohl dát hattrick?

V říjnovém zápase proti Kuopiu jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, bylo to hrozně spontánní. V listopadu proti Jyväskylä už všichni po mém druhém gólu říkali, že teď je jasné, co od tebe čekáme. (úsměv) To už jsem v hlavě trochu měl, ale na ledě na to opravdu nemyslíte. Neděláte nějaká unáhlená rozhodnutí, abyste dal třetí gól. Vyplyne to ze situace.

První hattrick Jakuba Krejčíka při výhře Kärpätu 7:1 nad Kuopiem:

Proti Jyväskylä vyplynul třetí gól do prázdné branky.

No, přesně tak. Bylo to vtipné, protože Michal Krištof vyhazoval puk ze třetiny golfákem a trefil mě v rohu do břicha. Já jsem si puk hodil před sebe, zkusil jsem ho poslat na bránu a vyšlo to. Potřebujete k tomu i štěstí.

Jaké jste měl ohlasy na dva třígólové večery?

Příjemné, dělali jsme si z toho v šatně legraci. Já jsem se tomu musel pořád jenom smát. Nikdy se mi nestalo, abych dal hattrick, natož abych to takhle brzo zopakoval.

Druhý hattrick Jakuba Krejčíka při výhře Kärpätu 3:1 nad Jyväskylä:

S bilancí sedmi gólů a 13 nahrávek jste druhý nejproduktivnější obránce finské ligy a nejlepší střelec mezi zadáky. Potěší to?

Jednoznačně. Maximální počet gólů v jedné sezoně je pro mě osm. Po 26 zápasech mít sedm gólů, to bych si před sezonou ani nevysnil.

Do toho ve statistice účasti na ledě 26 kladných bodů a suverénní vedení v rámci finské soutěže. To je skvělé číslo, ne?

Jasně, je to suprové, ale jak už jsem říkal, to je odraz celého týmu. Gólů celkově dostáváme strašně málo, takže se plusy sbírají jednoduše.

Ale spolu s nejvyšším ice-timem v týmu - 22 minut a 15 sekund na zápas - to zároveň potvrzuje, že jste si vybudoval dobrou pozici, ne?

Za to jsem rád. Už před příchodem jsem měl náznaky, jakou pozici bych měl v týmu hrát, a myslím, že jsme si sedli s Kanaďanem Shaunem Heshkou, s nímž hraju v první obraně. Trenér mi věří, jsem za to vděčný.

Do toho přilétla pozvánka i na druhou reprezentační akci v sezoně. Jak se těšíte do Plzně a Moskvy na Channel One Cup?

Těším se moc. Pokaždé je to zpestření a něco jiného oproti klubu. Česká kabina a srandičky, které v Oulu v takové míře nejsou. Vždycky je to čest, a navíc příjemná změna oproti stereotypu sezony.

Po dvou hattricích vás asi přivítají jako střelce, ne?

(úsměv) To nevím, ale nějaký vtípek možná proběhne.

Na Karjala Cupu jste utkání proti Finsku rozhodl vítězným nájezdem a všechny tehdy vaše nasazení mezi exekutory překvapilo. To asi skvěle dokresluje nevšední průběh sezony, viďte?

Přesně, zatím je to taková bláznivá sezona. Uvidíme, jak to skončí.

Jak důležité podle vás bylo, že jste s národním týmem první turnaj ve Finsku vyhráli? Byť v očích mnoha lidí jde pouze o ne tolik významnou akci seriálu Euro Hockey Tour.

Myslím, že je to dost důležité, hlavně co se týče sebevědomí týmu. Ukázali jsme si, že můžeme porazit kohokoliv, a teď na to budeme chtít navázat. Někdo může namítnout, že třeba Rusové neměli tak silný tým, ale pořád jsou to kvalitní soupeři. Jsme za ten triumf rádi, máme teď vyšší sebevědomí, máme na čem stavět a s tím půjdeme do dalšího turnaje.