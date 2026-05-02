Jak nám to mohlo utéct? nechápal smolař. Češi i tak mají jedinečnou šanci

Euforii z příznivého vývoje vystřídalo těžké zklamání. Čeští hokejisté do 18 let vyšli z dramatické semifinálové bitvy proti Švédsku jako poražení, což skousávali těžko. Na mistrovství světa ale pořád mají jedinečnou příležitost zlomit „prokletí“.
Nedlouho poté, co domácí Slováci v prvním semifinále udolali Lotyšsko, bylo snadné si představit, že je ve finále doplní Česko. Skoro v polovině pátečního zápasu totiž vedlo 3:1.
Šlo by o nefalšovanou senzaci. Federální derby přímo ve finálovém duelu se na mistrovství osmnáctek nikdy neuskutečnilo. Ani na dvacítkách nebo Hlinka Gretzky Cupu, čili na žádném prestižním mládežnickém turnaji.
Jediným příkladem z nejvyšší mezinárodní úrovně je seniorské MS 2000 v Petrohradu, kde Češi ve finále porazili Slováky 5:3.
Další federální finále se ovšem nezrodilo. Čeští dorostenci Švédsku nakonec podlehli 3:4 v prodloužení.
Měli i smůlu. Od nájezdů je dělilo 42 sekund. Rozhodující branka padla poté, co útočník René Řehák hrál dlouho bez hokejky. A předtím mohli Češi sami skórovat.
„Nevím, jak nám to mohlo utéct,“ divil se obránce Ondřej Ruml. „Ve třetí třetině jsme měli hrát chytřeji, ale to se holt stává. Pak v prodloužení jsem trefil tyčku a oni vzápětí skórovali, to je děs.“
Utkání mělo grády. Velké šance na obou stranách za nerozhodného stavu v závěru nebo neúspěšnou trenérskou výzvu Čechů po druhém švédském gólu, který zaváněl ofsajdem. To vše se slušnou kulisou. Do trenčínské haly přišlo skoro čtyři a půl tisíce diváků.
Nakonec to ale byli Češi, kteří v mnoha případech neudrželi slzy.
„Myslím, že jsme odehráli náš nejlepší zápas na turnaji a že jsme si zasloužili vyhrát,“ cítil nespravedlnost obránce Jakub Vaněček.
„Byl to náš suverénně nejlepší zápas na mistrovství,“ souhlasil trenér osmnáctky Jan Tomajko. „Byl to naprosto vyrovnaný zápas. Škoda toho gólu v prodloužení, ale klukům nejde nic vytknout. Jsme opravdu hrdí na to, jak hráli.“
Osmnáctka čeká na medaili ze světového šampionátu už dvanáct let od stříbra.Sobotní zápas o třetí místo rozehraje v 15:00 proti nečekanému soupeři, papírově slabšímu Lotyšsku. Blízko medaile byla už v letech 2018 a 2022, ale boj o bronz pokaždé prohrála. Nejdřív se Švédskem, pak s Finskem.
Tentokrát ovšem stojí před unikátní šancí.
Baltská země ve čtvrtfinále šokovala vyřazením Spojených států, ale jinak na turnaji porazila už jen Norsko. V kategorii do 18 let dosud skončila nejlépe sedmá.
„Abych řekl pravdu, tak vůbec nevím, jaký to bude soupeř,“ přiznal webu hokej.cz kapitán českých dorostenců Petr Tomek. „Na jejich semifinále jsem moc nekoukal, protože jsme se s kluky soustředili hlavně na náš zápas, což bylo vidět. Určitě si k nim něco řekneme, ale nejdůležitější bude, co předvedeme na ledě.“
