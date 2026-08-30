Jágrova památná sezona mezi nejlepšími. Česko-slovenská stopa v žebříčku ohromuje

Kanadská stanice Sportsnet sestavila žebříček nejlepších sezon v NHL v podání hokejistů po 41. narozeninách. Mezi jedenácti jmény se umístili hned dva Češi a jeden Slovák.
Žebříček vznikl s ohledem na blížící se narozeniny ruského křídelníka Alexandra Ovečkina. Tomu během září bude právě 41 let a čeká ho možná poslední sezona v zámořské lize.
S Washingtonem, kde nastupuje celou zámořskou kariéru, podepsal v létě už jen roční smlouvu. Má jistých 4,25 milionu dolarů a s výkonnostním bonusem (spočívajícím v odehrání pouhých deseti zápasů) si může přijít na celkem devět milionů.
V minulé sezoně odehrál nejlepší střelec historie 82 zápasů a nasbíral slušných 64 bodů, z toho 32 gólů.
Že může zářit i po 41. narozeninách, dokazují výkony jeho předchůdců.
Televize Sportsnet se podívala na jedenáct nejlepších ročníku. Má je na svědomí pět Kanaďanů, dva Češi a jeden Slovák, Švéd a Američan.
Sedmý skončil slovenský obránce Zdeno Chára, šestý český brankář Dominik Hašek.
Nejlepší z úctyhodné česko-slovenské stopy byl ale Jaromír Jágr na čtvrté pozici. Dodnes se vzpomíná na to, co předvedl v sezoně 2015/16, kterou odstartoval ve 43 letech.
V lize, kde se už tehdy naplno projevoval trend omlazování, byl jasně nejstarší. Přesto dokázal Floridu dovést do play off jako její nejproduktivnější hráč.
V 79 utkáních základní části zaznamenal 66 bodů, z toho 27 branek. Lépe to v kádru Panthers střílelo jen Aleksanderu Barkovovi, jenž vsítil o gól víc.
„Jágr pak obdržel hlasy v anketě o nejužitečnějšího hráče ligy, a to 25 let poté, co v 18 letech debutoval za Pittsburgh,“ poznamenal obdivně autor žebříčku Ryan Dixon.
Konkrétně Jágr obdržel 60 bodů a skončil sedmý. Jeden novinář ho na svém lístku s pěti jmény zapsal na první místo.
V hlasování, které ovládl Patrick Kane před Sidneym Crosbym, předčil Jágr třeba Anžeho Kopitara nebo Henrika Lundqvista.
Jméno české osmašedesátky padlo i v hlasování o All Star týmu, Lady Byng Memorial Trophy (nejslušnější hráč ligy) a Selke Trophy (nejlépe bránící útočník), což bylo možná nejpřekvapivější. Jeden novinář ho na svém lístku zapsal na čtvrtou příčku.
Jednu cenu si pak Jágr odnesl. Byla to Masterton Trophy za oddanost lednímu hokeji.
Na Floridě poté strávil ještě jednu sezonu. Následně se přestěhoval do Calgary, kde ale ročník nedokončil a přesunul se do mateřského Kladna. Tam nastupoval až do minulé sezony. Po ní naznačil konec kariéry, ale definitivní tečku stále neoznámil.
Nejlepší sezony od hráčů starších 41 let podle Sportsnet:
1. Gordie Howe - 41 let, Detroit, 1969/70
2. Jacques Plante - 42 let, Toronto, 1970/71
3. Nicklas Lidström - 41 let, Detroit, 2011/12
4. Jaromír Jágr - 43 let, Florida, 2015/16
5. Johnny Bower - 43 let, Toronto, 1967/68
6. Dominik Hašek - 42 let, Detroit, 2006/07
7. Zdeno Chára - 41 let, Boston, 2018/19
8. Dwayne Roloson - 41 let, Tampa Bay, 2010/11
9. Chris Chelios - 46 let, Detroit, 2007/08
10. Mark Recchi - 42 let, Boston, 2010/11
11. Gordie Howe - 51 let, Hartford, 1979/80
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