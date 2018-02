Jágra vítali fanoušci v Kladně vestoje, ale jeho Rytíři proti Litoměřicím znovu propadli

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Jaromír Jágr odehrál po návratu ze zámoří třetí utkání za Kladno a Rytíři podruhé prohráli. Litoměřicím podlehli na vlastním ledě 1:4, Jágr nebodoval. Vyprodané hlediště přivítalo legendu ovacemi vestoje.

Kladno - První vystoupení Jaromíra Jágra na domácím ledě po návratu z Calgary sledovalo vyprodané hlediště, ale fanoušci Kladna museli strávit porážku s Litoměřicemi 1:4. Kladenský ČEZ stadion se zcela zaplnil poprvé po pěti letech a čtyřech měsících. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL po příchodu ze zámoří sehrál třetí duel. Předtím hrál před týdnem v Liberci proti Benátkám nad Jizerou (7:2) a ve středu v Přerově (1:2).

"Návratu krále" předcházel ceremoniál, při kterém zaplněný stadion pro 5200 diváků sledoval na kostce nad ledem fragmenty z Jágrovy bohaté kariéry s úspěchy v NHL a národním týmu i předešlých startů v kladenském dresu. Na ledě hrající legendu s číslem 68 přivítali fanoušci ovacemi vestoje. Řada z nich si nenechala ujít už předzápasové rozbruslení.

"Samozřejmě to nedopadlo dobře pro naše diváky ani pro nás. Za to se jim omlouváme. Poslední zápasy nehrajeme moc dobře. Začalo to už proti Ústí, kde jsme prohráli 0:6, a od té doby jsme v nějaké křeči," řekl novinářům Jágr.

"Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se na té slavnosti před utkáním podíleli. I když jsem většinu neviděl a byl jsem v kabině, tak doufám, že se to povedlo. Na druhou stranu výkon byl hrozivý a musíme se z toho nějakým způsobem dostat," doplnil.

Do utkání Jágr, který ve čtvrtek oslaví 46. narozeniny, nastoupil v první formaci s Adamem Kubíkem a Miloslavem Hořavou mladším. Na ledě strávil 18 minut a 43 vteřin a čtyřikrát vystřelil na branku. Největší šanci měl ve 22. minutě při přesilové hře za stavu 0:2, ale ztroskotal na brankáři Jakubu Škarkovi.

Jágr se představil na kladenském stadionu poprvé od 8. ledna 2013, kdy nastoupil v extralize proti Litvínovu a pomohl dvěma asistencemi k vítězství 3:2. Nastoupil tehdy jako hráč Dallasu ještě dva dny po rozhodnutí o ukončení výluky v NHL jako jediný z pětice hráčů ze zámoří.

Litoměřice pokazily fanouškům Rytířů na vyprodanému ČEZ stadionu náladu už v první třetině, kterou vyhrály 2:0. V 17. minutě otevřel skóre Ondřej Smetana a za dvě minuty se trefil Jan Václavek. Před polovinou utkání ještě zvýšil v přesilové hře Lukáš Chalupa.

"Měli bychom mít větší tlak, což nemáme. Nejsme schopní soupeře přidržet v útočné fázi, aby šla jedna šance za druhou a oni se unavili. To nám tam schází. Když máme jednu šanci, tak to jde pryč. Tím my skončíme v ofenzivní třetině," podotkl Jágr.

Rytíři sice snížili v 35. minutě díky Janu Klozovi, ale ještě v závěru druhého dějství vrátil Severočechům tříbrankový náskok Denis Kusý a domácí se snažili o odpověď marně.

"Bohužel se nám nedaří, ale pořád máme čtyři zápasy a doufáme, že se zvedneme. To, co jsme předvedli dneska, v play off nemůže stačit ani náhodou," uvedl asistent trenéra Kladna Pavel Patera. Přiznal, že na tým mohlo zapůsobit dění kolem Jágra. "Na druhou stranu to byl třetí zápas, ve kterém Jarda nastoupil. Už by to mělo přestat. Dalo se to omluvit v jednom ve dvou zápasech, ale teď už to nejde. Už musíme zabrat," doplnil Patera.

Z pronásledovatelů Rytířů promarnil šanci se na ně dotáhnout Přerov, který prohrál na ledě Benátek nad Jizerou 2:3. Další duely se ještě hrají.

48. kolo první hokejové ligy:

Benátky nad Jizerou - Přerov 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky: 4. Hrabík, 26. Bittner, 32. Psota - 8. Fryšara, 35. Malina. Rozhodčí: Veinfurter, Wagner - Krátký, Špringl. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Diváci: 206.

Kladno - Litoměřice 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Branky: 35. J. Kloz - 17. Smetana, 19. Václavek, 29. L. Chalupa, 39. Kusý. Rozhodčí: Jechoutek, Zubzanda - Štofa, Beneš. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Frýdek-Místek - Kadaň 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Branky: 4. Štumpf, 9. M. Kovařčík, 16. J. Kalus - 14. Polák. Rozhodčí: Doležal, Fiala - Gančarčík, Konvička. Vyloučení: 8:8, navíc Kůs (Kadaň) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1114.

Ústí nad Labem - Havířov 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)

Branky: 24. a 27. Roubík - 13. a 28. Rác, 43. a 54. M. Kalus, 7. Tomi, 28. Krisl, 49. Hudeček. Rozhodčí: Sýkora, Vokřál - Kotlík, Votrubec. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:3. Diváci: 792.

Karlovy Vary - Slavia Praha 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky: 38. a 45. Stloukal, 2. Balán, 11. Flek - 19. M. Ondráček, 30. Šafránek, 55. Z. Doležal. Rozhodčí: Kostourek, Grech - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 3116.

Vsetín - Prostějov 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky: 45. a 56. Březina, 22. Holomek, 37. Markovič, 50. Ostrčil - 58. Rašner. Rozhodčí: Přikryl, Veselý - Lučan, Maštalíř. Vyloučení: 8:6. Bez využití. Diváci: 2792.

Třebíč - Motor České Budějovice 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 7. Kristl, 35. Ferda - 51. Kutlák. Rozhodčí: Obadal, Kašík - Zídek, Otáhal. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 2472.