Jágr viděl famózní obrat. Čtvrté finále zase rozhodlo až prodloužení

Hokejisté Edmontonu smazali na ledě Floridy třígólové manko a po výhře 5:4 v prodloužení vyrovnali stav finálové série NHL na 2:2. Obhájce Stanleyova poháru v sestavě s útočníkem Tomášem Noskem ovládl i díky dvěma trefám Matthewa Tkachuka úvodní třetinu 3:0.

Oilers v prostřední části vyrovnali a v 54. minutě vedli 4:3. Hosté sice o náskok přišli dvacet sekund před koncem třetí třetiny, ale v 72. minutě zařídil týmu výhru Leon Draisaitl.

"Nevzdáváme se. Věříme si a pereme se s osudem, ať už to vypadá jakkoli špatně. Bojujeme, dokud se to nezlomí. Samozřejmě se nechcete dostat do takových situací často. Ale když už se stanou, tak jsme v nich skvělí," uvedl Draisaitl, který skóroval v letošním play off už čtyřikrát v prodloužení.

Florida korunovala v první třetině střeleckou převahu 17:7 třemi góly v rozmezí 12. až 20. minuty.

První dvě branky zápasu vstřelil v přesilových hrách Tkachuk. Lídr týmu bleskově zužitkoval výhodu pět na tři střelou z levého kruhu k bližší tyči a poté zvýšil z dorážky.

Úspěšnou pasáž završil Lundell, který se prosadil zblízka po přihrávce zpoza branky. Gólu ale předcházel faul vysokou holí, který rozhodčí přehlédli.

"Chtěli jsme začít mnohem lépe. Ale dostali nás do úzkých a vypadalo to, jako bychom se flákali. Na to ale rozhodně není čas, obzvláště po minulé facce (prohra 1:6). O přestávce k nám promluvil Corey (Perry). Když vystoupí, každý poslouchá, co říká. Vzali jsme si jeho slova k srdci a zabrali," řekl Draisaitl, který si v utkání připsal tři body (1+2).

Edmonton provedl před druhou třetinou změnu v brankovišti a ožil. Z první přesilové hry v zápase udeřil z levého kruhu Ryan Nugent-Hopkins. Hosty podržel za stavu 3:1 Calvin Pickard, když kryl únik Lundella. Poté snížil Darnell Nurse precizní střelou z levého kruhu pod horní tyč a Vasilij Podkolzin vyrovnal bekhendem z předbrankového prostoru. Oilers zlikvidovali třígólovou ztrátu v rozmezí 24. až 36. minuty.

V závěru prostřední třetiny mohl zkompletovat Tkachuk střelou do prázdné branky hattrick, ale Pickarda skvěle zastoupil Mattias Ekholm. Na druhé straně se vytáhl ve 49. minutě gólman Sergej Bobrovskij, poté co vytěsnil špičkou betonu dorážku Corey Perryho do odkryté branky.

Edmonton dokonal obrat v 54. minutě, Jake Walman se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy. Oilers ale vedení neudrželi, dvacet sekund před koncem třetí třetiny poslal zápas do prodloužení z úhlu Sam Reinhart. V prodloužení trefily oba týmy tyčku. Zápas rozhodl Draisaitl, jehož přihrávku si srazil do vlastní sítě Niko Mikkola.

Edmonton je tak prvním týmem v historii finále NHL, který zvítězil, přestože po první třetině prohrával 0:3. Stejný stav otočilo ve finále předtím jen šest týmů, naposledy Carolina v roce 2006 právě proti Oilers.

"Tyto zápasy jsou nesmírně vyčerpávající, stresující. V sázce je hodně a je to jak na horské dráze. Ale je to taky velká zábava a věřím, že si naši hráči tento moment užívají," uvedl trenér Edmontonu Kris Knoblauch.

V každém zápase padlo alespoň sedm branek, celkově 32 ve čtyřech utkáních. "Neustále hrozí na obou stranách nebezpečí. Oba týmy jsou mimořádně psychicky odolné. Zápas neskončil, dokud nezazní siréna. Tři ze čtyř zápasů rozhodlo prodloužení. Máme ve finále dva velmi dobré a vyrovnané týmy. Hraje se teď na dva vítězné zápasy. Co více si přát? Je to jak Vánoce," řekl trenér Panthers Paul Maurice.

Čtvrtý útok Floridy vedl opět Nosek. Český útočník si připsal během jedenácti minut dva hity a jeden záporný bod za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Vyhrál šest z 13 vhazování.

Utkání přihlížel v hale i Jaromír Jágr, který na sklonku své kariéry v NHL odehrál za Floridu necelé tři sezony.

Finále Stanleyova poháru:

Florida - Edmonton 4:5 v prodl. (3:0, 0:3, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 12. M. Tkachuk (Barkov), 17. M. Tkachuk (Reinhart, Barkov), 20. Lundell (Verhaeghe, Reinhart), 60. Reinhart (M. Tkachuk, Bennett) - 24. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 33. Nurse (Ekholm, Henrique), 36. Podkolzin (Nurse, Draisaitl), 54. Walman (K. Kapanen, Nugent-Hopkins), 72. Draisaitl (Podkolzin, Ekholm). Rozhodčí: Hebert, Rooney - Berg, Gibbons. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Střely na branku: 40:35. Diváci: 19.994. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Reinhart, 3. M. Tkachuk (oba Florida). Stav série: 2:2.

Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, S. Jones, Mikkola, Kulikov, Schmidt - Reinhart, Barkov, Verhaeghe - M. Tkachuk, Bennett, Rodrigues - Marchand, Lundell, Luostarinen - Gadjovich, Nosek, Greer. Trenér: Paul Maurice.

Edmonton: S. Skinner - Bouchard, Kulak, Stecher, Nurse, Walman, Ekholm - C. Brown, McDavid, Nugent-Hopkins- K. Kapanen, Draisaitl, E. Kane - Frederic, Henrique, J. Skinner - Perry, Janmark, Podkolzin. Trenér: Kris Knoblauch.