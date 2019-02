Jágr zase spustil mánii. Spoluhráče dohnal k slzám, havířovská hala bouřila

před 1 hodinou

Jaromír Jágr přitáhl do havířovské haly narychlo více než čtyři tisíce diváků. Foto: ČTK

"Raději už by toho měl nechat a rozloučit se důstojně. Bude na jeho návrat ještě vůbec někdo zvědavý?" Tato a podobná tvrzení škarohlídů se (nejen) v uplynulém půlroce množila kolem situace Jaromíra Jágra. Návrat čísla 68 v Havířově dal jasnou odpověď.

Od rána byl Jágra plný internet. Je na cestě do Havířova. Bude konečně zase hrát? Ano, přesně po roce a jednom dni od domácího utkání proti Havířovu a nešťastné bouračce na mantinel po ataku Marka Sikory se dvojnásobný vítěz Stanley Cupu plnohodnotně vrátil do akce.

Pokud nebudeme počítat několikasekundové štěky před loňskou baráží, do které Jágr nakonec stejně nezasáhl, nebo pár zápasů v letní přípravě.

Informace o Jágrovi zjišťovali přes den pochopitelně i v kabině soupeře. "Byl to pro nás svátek. Jsou to ikony a lidé přišli na ně," přiznal brankář Havířova Ondřej Bláha a zahrnul také Tomáše Plekance, který nastoupil s Jágrem a Antonínem Melkou v první lajně, nebo Petra Vampolu.

"Dlouho jsme nevěděli jistě, jestli bude hrát, ale známí chtěli lístky. Psali nám o ně, to je jasné," usmíval se Bláha. Průměrná domácí návštěvnost Havířova činila před zápasem proti Rytířům 1475 diváků, na utkání 57. kola jich přišlo 4231. I když vyprodáno (5100) nebylo.

Když viděli havířovští hokejisté, jak se tribuny plní už před rozbruslením, vtipkovali mezi sebou. "Hele, to jsou zase ti, co byli v sobotu na Kadaň," prohodil kdosi. "Byly to lístky v balíčku na dva zápasy, ale v sobotu jsou různé oslavy. Proto přišli všichni až dneska," přidal k dobru někdo jiný.

Jágrův návrat zkrátka táhne o trochu více než bitva proti beznadějně poslednímu týmu soutěže. Ovšem když moderátor zápasu začal svůj projev před utkáním větou, že vítá fanoušky, kteří přišli na Jágra a Plekance, ozval se lehký pískot. Přišlo se přece fandit Havířovu.

Na druhou stranu při čtení kladenské soupisky nezapomněl moderátor zdůraznit úspěchy Jágra, Plekance i Vampoly, a to už většina fanoušků sympaticky ocenila hlasitým potleskem.

Rozbruslení ve stylu let minulých a aktivní začátek

Jágr vyjel na rozbruslení bez helmy, rozcvičoval se spíše individuálně a nechal za sebou vlát bujnou kštici. "Hrozně se soustřeďoval na zápas, měl hlavu plnou svých věcí. Když nehraje, říká nám po třetinách hodně věcí, ale dneska byl tichý," popisoval Jágrův spoluhráč Šimon Jelínek.

V 18 letech si kroutí v kladenském áčku svou první sezonu a daří se mu velice slušně. Vždyť ho v rozhovoru po zápase Jágr také pochválil. Před zápasem byl ale Jelínek stejně docela nervózní. "Je nádhera se na Jardu nebo Plekyho koukat. Vyvede vás to z rovnováhy," přiznal mladík.

"Úplně se mi podlamovala kolena. Podívejte se, i teď mám skoro slzy v očích," smál se kladenský rodák, který měl o Jágrovi dobré povědomí už odmalička a v šesté třídě se s ním fotil po tréninku. "Ale opravdu jsem nečekal, že si s ním někdy zahraju ve formaci na přesilovku," doplnil.

Hned první Jágrovo střídání trvalo minutu a čtvrt, legendární útočník se dostal ke střele a pomohl Kladnu k tlaku. Navzdory pomalejšímu bruslení předvedl v celém zápase výborné držení puku. Ani v 47 letech neodstaví mohutného hráče, který však plánuje shazovat kila, jen tak někdo.

V přesilovkách sice Rytíři neskórovali, i tak fungovala očekávaná souhra mezi Jágrem a Plekancem velmi dobře. Když do ní sáhl Jelínek, dostal se dvakrát do dobré šance. Poprvé se na střídačce snad omlouval, že raději nepustil Plekancovu přihrávku za sebe na Jágra.

Fanoušci na schodech, u zábradlí i u východů

Atmosféra v hale, která pamatuje extraligu z let 1999 až 2003, byla od začátku úžasná. Havířovský kotel střídal chorály, lomozem dal najevo spokojenost po vyloučení Jágra za hákování v první třetině.

Přestože byly k vidění volné sedačky, mnoho diváků se raději tísnilo na schodech nebo v průchodech u zábradlí, aby na led lépe viděli. Některé zvědavce nechala ochranka nahlížet zpovzdálí a přes hradbu těl i bez placení. Byla to připomínka výlukových let NHL v sezonách před 14 či šesti lety, kdy bruslily na domácích kluzištích největší české hvězdy.

Ve své největší šanci střílel Jágr v druhé třetině z úhlu těsně nad bránu po Plekancově akci. To už Kladno vedlo po trestném střílení kapitána Jakuba Strnada 1:0. "Říkal jsem si, kdo pojede. Dostal jsem gól, takže jsem si mohl přát někoho jiného, třeba Jardu," podotkl brankář Bláha.

Druhou branku inkasoval po polovině zápasu od Ladislava Zikmunda a Havířov už se na snížení nezmohl. Ačkoliv hrál s Rytíři vyrovnaný part.

Havířov bude o play off nejspíš bojovat do posledního kola, zato Jágr a spol. mají čtvrtfinále jisté a tři kola před koncem základní části by mohli zabojovat o druhé místo. "Ještě určité věci vypilujeme a v play off pak všechny smeteme," prohlásil rázně, ale zároveň s úsměvem Jelínek.

Návrat olympijského šampiona z Nagana a konec angažmá Plekance v Kometě jsou pro Kladno nepochybně pozitivními signály, na druhé straně teď po Rytířích soupeři o to více půjdou. V play off ani v případné baráži to nebudou mít Středočeši vůbec jednoduché.

Jágr i v prvním utkání po roční pauze ukázal, že je na ledě stále platný. A pokud vydrží zdravotně, bude ještě mnohem platnější. "Na to, že hrál po tak dlouhé době, vypadal Jaromír velmi dobře. Věříme, že mu to zdraví vydrží. A ono to tak bude," pousmál se kladenský kouč Jindřich Lidický.

Mánie kolem Jágra může pokračovat ve středu, kdy hraje Kladno doma proti Ústí nad Labem. V sobotu se představí v Třebíči a základní část uzavře za týden v úterý s Litoměřicemi.