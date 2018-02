Jágr už je doma. Slavný útočník přiletěl z Calgary a podepsal smlouvu s Kladnem

AKTUALIZOVÁNO před 11 hodinami

Slavná osmašedesátka už má vyřízenou transferkartu a čeká ji ještě dnes prohlídka u lékaře.

Kladno - Hokejový útočník Jaromír Jágr dnes přiletěl z Calgary do Česka a podpisem na hráčské smlouvě stvrdil svůj přesun z NHL do prvoligového Kladna. V dresu Rytířů s největší pravděpodobností nastoupí poprvé v sobotním utkání proti Benátkám nad Jizerou. Zápas by se měl hrát od 17.30 v Liberci, pokud Jágr coby majitel kladenského klubu přesun utkání schválí.

Po dnešním návratu domů se v příletové hale Letiště Václava Havla objevila jen jeho bagáž se znaky Calgary, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se médiím vyhnul. Klub už dopředu upozornil, že Jágr po příletu nebude poskytovat rozhovory a odkázal na čtvrteční tiskovou konferenci po tréninku.

Není jisté, jestli se jej pětačtyřicetiletý Jágr zúčastní. "Měsíc jsem nebyl na ledě, byl jsem se jenom jednou sklouznout," uvedl Jágr na svém facebookovém profilu. Na odpoledne si naplánoval návštěvu fyzioterapeuta Pavla Koláře, který by mu měl pomoci v řešení potíží s kolenem.

Rytíři večer nastoupili k zápasu 45. kola první ligy s Karlovými Vary, s kterými prohráli 0:4. Klub už dopředu avizoval, že v tomto utkání se Jágr ještě neobjeví. Po náročné cestě a vyšetření dorazil na zápas jako divák a nenechal si počínání svých spoluhráčů ujít z VIP prostor ČEZ Stadionu. "Teoreticky nastoupit mohl. Vše potřebné bylo vyřízené už před zápasem," podotkl Heral.

Start v sobotu proti Benátkám nad Jizerou je pro Jágra a Kladno důležitý kvůli dalšímu možnému vývoji v sezoně. Olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný mistr světa a majitel dvou prstenů za vítězství ve Stanleyově poháru potřebuje odehrát 15 zápasů, aby případně mohl nastupovat i v baráži o extraligu.

Aby Rytíři nemuseli spoléhat na delší než čtyřzápasové série ve čtvrtfinále a semifinále play off první ligy, musí Jágr naskočit nejpozději v sobotu.

"Stále věřím, že se nějakým způsobem dám dohromady, než se ve WSM lize začne hrát play off. Pro mě je teď trošku nepříjemný, že vzhledem k pravidlům musím odehrát patnáct zápasů," uvedl Jágr. "Nikde není přesně napsáno, kolik minut musím odehrát. Může se stát, když nebudu moct hrát víc, že nastoupím zezačátku třeba jenom na jedno dvě střídání," varoval fanoušky, kteří skupují vstupenky na jeho zápasy.

O Jágra je zájem i v extralize, kde by mohl naskočit v rámci takzvaných střídavých startů. K zájemcům patří i Plzeň, kde je majitelem, generálním manažerem a trenérem Jágrův bývalý spoluhráč a kamarád Martin Straka. Kladenský klub ale nechává veškeré komentáře, včetně toho, jestli by se teoreticky mohl v sezoně ještě vrátit do NHL, na samotném Jágrovi.

Hrající legendu trápily v sezoně problémy s třísly a kolenem. Za Calgary sehrál Jágr jen 22 zápasů, v nichž zaznamenal gól a šest asistencí. Za Flames nastoupil naposledy 31. prosince proti Chicagu.

Kladenský odchovanec, který 15. února oslaví 46. narozeniny, přišel během svých potíží o naději dorovnat v této sezoně rekord legendárního Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).

"Přestože jsem velice zklamaný, že se věci nevyvinuly tak, jak jsme si představovali z důvodu řady okolností, jsem nesmírně vděčný Flames, fanouškům a celému městu Calgary, jak velkoryse mě přijali. Teď už se těším, že budu pokračovat v Kladně," uvedl Jágr v pondělí na webu Calgary.