Jágr: Přál jsem si, abych byl až do konce sezony na tribuně, užil bych si to

před 1 hodinou

Kladenský útočník má stále šanci na start v případné baráži, příliš ho to však netěší. Raději by bral čtvrtou výhru nad Motorem.

Kladno - Šance, že si Jaromír Jágr zahraje baráž o extraligu, žije. Kladno totiž nevyužilo první možnost ukončit semifinálovou sérii první hokejové ligy, Českým Budějovicím podlehlo doma 2:4, a vede tak už jen 3:1 na zápasy.

Díky tomu však útočník a majitel kladenského klubu dostane možnost připsat si v úterý na jihu Čech v pátém utkání potřebný patnáctý start. Pokud by Rytíři postoupili a Jágr se uzdravil, mohl by tudíž zasáhnout do baráže o extraligu.

"Já si hrozně přál, abychom to zvládli. A zbytek sezony jsem si užil na tribuně. Teď je to všechno složitější," řekl s úsměvem Jágr.

Šestačtyřicetiletý útočník, kterého stále sužují problémy s kolenem, si dnes rychle odbyl tři vteřiny pobytu na ledě a díky tradičnímu nucenému koloritu posledních týdnů má na kontě 14 zápasů.

"Jestli si všichni mysleli, že toužím po tom, aby Kladno prohrálo, tak to vůbec ne. Mně to takhle vyhovovalo. Byl jsem s klukama a koukal na zápas z dobrého místa. Takže jsem teď spíš naštvanej, že budu muset zase začít trénovat," uvedl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL s nadsázkou.

O tom, jak by vypadaly následující týdny, kdyby Kladno dnes postup dovršilo, nespekuloval. "Vážně jsem to neřešil. Nevím přesně, jaká jsou tady pravidla, ale myslím, že za Třinec bych případně mohl nastoupit pouze v případě, že by Kladno vypadlo. A kdybychom postoupili, tak baráž končí v dubnu v podobné dny, jak končí finále extraligy. Takže i proto jsem tyhle věci vůbec neřešil. A hlavně jsem hned od začátku říkal, že pro mě je Kladno prioritou," zdůraznil Jágr.

Jen o trošku déle pobyl na hrací ploše zkušený bek Motoru Filip Novák, který už po 35 sekundách obdržel za faul na Redlicha trest na pět minut a do konce utkání za zásah do hlavy a krku. "Je na vyšetření v nemocnici, ale má podezření na otřes mozku a zlomený nos," řekl domácí kouč Miloslav Hořava.

"Tahle série si zaslouží více zápasů, než aby jeden z týmů prohrál 0:4. A teď to s naším dnešním vítězstvím dostává nový náboj," věří asistent českobudějovického kouče Luboš Rob.