Jágr už trénuje s Kladnem. Chtěl by na "inspekci" do extraligy

před 28 minutami

Jaromír Jágr do hry nespěchá, avšak nevyloučil, že by mohl nastoupit už ve středu doma proti Jihlavě.

Kladno - Hvězdný útočník Jaromír Jágr začal po zranění z přípravy opět trénovat s hokejisty Kladna a jeho první start v soutěžním ročníku první hokejové ligy se blíží. Šestačtyřicetiletý hrající majitel Rytířů ale zatím neví, kdy bude po zranění zadního stehenní svalu připravený do sezony naskočit.

"Může se stát, že ve středu půjdu, když se budu cítit dobře. A možná, že ne. Možná v sobotu na Slavii. Těžko říct, tam jde jen o to, abych se znovu nezranil a cítil jsem se dobře. Nechci tam být jen do počtu. To by moc nepomáhalo a já věřím, že se nám bude dále dařit a není potřeba se tam cpát," řekl Jágr novinářům v Kladně na akci Týden hokeje, kterou pořádá Český hokej.

Jágr se zranil 23. srpna v domácím přípravném duelu s Litoměřicemi. "Bylo to v poslední vteřině. Upadl hráč za mnou, podrazil mi jednu nohu a já jsem šel celou váhou na druhou. Při tom jsem se otáčel a natrhnul jsem si hamstring. Byla to náhoda, to se prostě ve sportu stává," popsal Jágr.

Jágr se po problémech s kolenem z minulé sezony připravoval na nový ročník, ale zranil se ve svém čtvrtém vystoupení v přípravě. Minulou sezonu začal druhý nejproduktivnější hráč historie NHL ještě v dresu Calgary, za které ale nastoupil naposledy 31. prosince v utkání proti Chicagu.

Limitovalo jej zraněné koleno, na konci ledna se tak vrátil do prvoligového Kladna. V pátém utkání za Rytíře si ale obnovil po nárazu na mantinel zranění kolena a v play off první ligy naskakoval na led pouze na pár vteřin, aby si připsal potřebný počet startů pro účast v baráži o extraligy. Nakonec do hry zasáhnout nestihl.

"Já jsem měl během své hokejové kariéry velké štěstí, že jsem nebyl tak často zraněný, což je ohromná výhoda, ale bylo to štěstí. Teď se trošku otočilo proti mě. Je to horší tím, že jsem trošku starší a rekonvalescence trvá trošku déle," doplnil Jágr, který je se 1733 zápasy třetí v historické tabulce základní části NHL.

I přes komplikace Jágr pokračuje v kariéře a chce pomoci Kladnu v boji o návrat do extraligy. "Když je motivace a chuť, tak se to pořád dá. Nechci omílat ten věk, ale je to opravdu jen o té chuti tomu dát maximum. Pak je to jednoduché. Ale je to těžší a těžší. Nejhorší jsou ta zranění a nejtěžší je to vracení se do hry," doplnil Jágr.

Uvažuje i o tom, že by si v případě formy zahrál v sezoně i extraligu. Už v té minulé byl dohodnutý na případný střídavý start v Třinci, ale k tomu při jeho zranění nedošlo. "Kdybych na to měl, tak bych si rád nějaké zápasy v extralize zahrál. Věřím tomu, že by to pomohlo našemu mužstvu, abych měl přehled, jakým stylem se to hraje," dodal Jágr.