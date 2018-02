Bolesti jsem neměl, proto jsem hrál celý zápas, pochvaloval si Jágr. A smekl před kamarádem Nedvědem

před 13 hodinami

Nevěděl, zda mu pochroumané koleno dovolí odehrát víc než pár střídání, nakonec Jaromír Jágr strávil na ledě přes 20 minut. Díky třem nahrávkám a hlasitým aplausům z hlediště byl vedle Petra Nedvěda hlavní hvězdou večera. Ve druhé nejvyšší lize tak prožil velkolepou premiéru. Kladno ve vyprodané aréně Liberce porazilo Benátky nad Jizerou 7:2.

Jaké to pro vás bylo utkání?



Nevěděl jsem, jestli vydrží koleno. Ale hrál jsem s ortézou, bylo to dobré. Žádné bolesti jsem neměl.

Upozorňoval jste, že se zraněním možná nezvládnete celý zápas. Proč jste nakonec odehrál na ledě přes dvacet minut?

Vím, že zápasy play off budou mnohem těžší. Nějakým způsobem se do toho musím dostat. Tréninkem to nepůjde. Protože jsem necítil žádnou bolest, vydržel jsem celý zápas.

Nastoupil jste po více než měsíci. Nabíral jste v průběhu utkání jistotu?

Musím zaklepat, noha byla v klidu. Hraju s ortézou, na kterou nejsem vůbec zvyklý. Díky ní je ale vaz pevnější. Nemusel jsem se bát v osobních soubojích. A fyzička? Samozřejmě je to jiné tempo než v NHL, dá se vydržet i po měsíci bez tréninku.

Co říkáte na výkon Petra Nedvěda, který se loučil s kariérou?

Neskutečný. Klobouk dolů. Na to, že nehrál několik let a přijel z lyžování… Není to pro nás moc dobrá vizitka. Hrál výborně. Připadalo mi, že z nás byl nejrychlejší.

Není divné, že dva nejstarší hráči vydrželi až do konce a ještě byli celkem u pěti gólů?

Já jsem pořád aktivní hráč, takže u mě by to nemělo být překvapivé. Ale před Méďou klobouk dolů. Na druhou stranu nevím, jaká je to vizitka pro mladé hráče. Budeme do toho muset šlápnout. Nebo se ho zeptat, co dělá.

Po návratu chcete pomoct Kladnu do extraligy. Fanoušci od vás hodně čekají. Cítíte tlak?

Žádný tlak necítím. Je mi 46 let. Já už jsem si to odehrál. Chci získat zpátky radost ze hry, což mi momentálně chybí.

Šlo v utkání z vašeho pohledu všechno podle plánu?

I když jsem nebyl na ledě měsíc, tréninky v Calgary jsou úplně jiný level. Náš kouč tam byl na tréninky totální blázen. Vydržet je opravdu umění. Navíc je tam řídký vzduch, což mi tady pomohlo, protože s dechem jsem neměl problémy. Mohl jsem hrát každé druhé střídání. Akorát nohy už jsou pomalejší.

Nechali se vaši spoluhráči ovlivnit humbukem kolem vás? Hala byla beznadějně vyprodaná.

Ne vždycky ve druhé lize na tebe přijde přes sedm tisíc lidí. Někteří hráči, kteří třeba nehráli extraligu, na to nejsou zvyklí. Mohlo je to vyvést z míry, na druhou stranu je lepší, když si na to zvyknou dřív, protože zápasy play off budou hodně vyhecované. Věřím, že bude stále plný dům.

Cítil jste respekt od soupeřů? Šli do vás méně tvrdě?

Byl bych radši, kdyby do mě šli. S hrou do těla nemám problém. Myslím, že jsem pořád tak silný, že mě málokdo srazí.

Pohltil vás zápas? S ostatními jste hodně komunikoval, radil jste jim.

To není tak, že bych někomu radil. Jsou to zkušenosti. Hráči spolu potřebují komunikovat. Telepatii nemáme tak zvládnutou, abychom ji využívali. Musíme o sobě vědět předem. Pokud nejsme, musíme spolu mluvit. Připadá mi, že málokdo v dnešním hokeji to vezme na sebe a řekne: Budeme to hrát takhle a takhle. Hráči se před sebou stydí nebo nechtějí převzít zodpovědnost. Není to o tom, že bych se nad někým povyšoval. Rozhodují detaily. Když je zvládáš, méně se nadřeš a máš lepší výsledky.

Jak jste spokojený s výkonem Kladna?

Bylo to hodně vyrovnané, čekal jsem, že budeme hrát lépe. Po první třetině, která skončila 2:0, jsme je pustili do hry, což by se nám nemělo stávat. Ve zbytku sezony to bude fuška, ale je to pro nás velká výzva.

Co musíte zlepšit?

Hodně věcí. Nevím, jak jsou na tom ostatní mužstva, ale musíme se soustředit na sebe, aby náš celkový projev byl lepší. Dělali jsme spoustu školáckých chyb. Připadalo mi, že moc nebruslíme a panikaříme.