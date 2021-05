Nekončící Jágr? Je to smutné, elitní um dávno ztratil, napsal kanadský deník

Jaromír Jágr ve 49 letech dotáhl hokejové Kladno jako hrající majitel do extraligy. Že stále neplánuje ukončit kariéru, některé překvapilo. I za mořem.

Jágr zažil s Rytíři postup do nejvyšší české soutěže už podruhé. Jenže zatímco před dvěma roky zazářil v baráži 10 góly v 11 kláních, tentokrát byl "jen" řadovým útočníkem. V 16 zápasech play off posbíral 10 bodů (2+8).

V základní části první ligy na tom byl podobně - z 19 startů si odnesl statistiku 2+10.

I bez zázračných výkonů však cíl splnil. Kladno je zpět mezi elitou, kde snáz přitáhne fanoušky a udrží sponzory. Kdo ale čekal, že Jágr po úspěšné misi skončí, byl na omylu.

"Já ani končit nemůžu. Máme skoro vyprodaný Winter Classic," připomněl odložené klání pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně.

Chce se tak dostat zpátky do formy. Podle svých slov už nemůže vážit 120 kilogramů. Pokračovat prý musí i z ekonomických důvodů.

"Víte, proč ještě hraju? Mám zodpovědnost ke klubu, jinak bych tu nelítal a neztrapňoval se až skoro," líčil. "Vím, že když odejdu, tak odejde spousta partnerů a klub možná zanikne. Nemám na výběr a lidi to nechápou. Je mi to ale jedno. Důležité je, že lidi, kteří jsou za mnou, to ví. Jediný, kdo mě bude soudit, je Bůh."

O Jágrově postupu do extraligy psala v týdnu také velká zámořská média. Pokračující kariéra slavného veterána nicméně vyvolala i kritické reakce.

"Je tak nějak smutné, že jeden z nejlepších hráčů hokejové historie se cítí nucený hrát až do svých 50 let," napsal Don Brennan z deníku Ottawa Sun.

"Pravdou možná je, že se prostě nedokáže odříznout od hraní bez ohledu na to, jak moc poskvrňuje svou někdejší hvězdnou auru," zamyslel se. "I v takovém případě by to bylo smutné."

Brennan v komentáři připomenul nepřebernou kupu Jágrových úspěchů. A současnou uvadající výkonnost: "Pokud jde o elitní dovednosti, Jágr je ztratil už dávno."

Došlo i na srovnání s legendárním Kanaďanem Gordiem Howem, který ukončil kariéru v NHL, když mu bylo 52 letech.

"Jágr není jako on," myslí si Brennan. "Howe ve své poslední sezoně vstřelil 15 gólů a nasbíral 41 bodů v 80 zápasech, přičemž NHL je něco jiného než nižší liga v Evropě."

"Howe odešel se vší slávou. Tohle je tak nějak smutné," dodal novinář.