Jágr má další rekord. Howea hodlá v bodech porazit i po padesátce

Florida Panthers uspěla na ledě New Yorských Rangerů, když zvítězila 4:3 po samostatných nájezdech. Český útočník Jaromír Jágr si v utkání připsal dvě nahrávky a stal se nejúspěšnějším hráčem kanadskoamerické NHL po čtyřicítce.

New York - Hokejový útočník Jaromír Jágr nasbíral po dosažení čtyřiceti let nejvíce bodů v historii NHL. Český hráč překonal rekord Gordieho Howea dvěma asistencemi na ledě New Yorku Rangers, kterými přispěl k výhře Floridy 4:3 po samostatných nájezdech a stal se první hvězdou zápasu. Jágr si po svých čtyřicátinách připsal v soutěži 269 bodů za 104 gólů a 165 přihrávek.

"Je to obrovská čest, o tom není pochyb," prohlásil Jágr, který 15. února oslavil 45 let. "Ne náhodou mu říkali Mr. Hockey, proto je pro mě velkou poctou, že jsem ho překonal," doplnil český útočník, který legendárního hokejistu přeskočil minulou sezonu i v klasickém historickém pořadí soutěže. "A hodlám ho porazit i v bodech po padesátce," podotkl. Howe ukončil kariéru v NHL v 52 letech a ve své poslední sezoně nasbíral 41 bodů.

Florida sice po úvodní třetině prohrávala 0:2, ale v 48. minutě už vedla 3:2. Jágr si připsal asistenci u kontaktního gólu, který z dorážky vstřelil Jonathan Huberdeau. Vyrovnání zařídil Jussi Jokinen a třetí branku přidali hosté z přečíslení po kombinaci celého útoku. Jágr se po přihrávce od Huberdeaua neukvapil a vylepšil pozici pro Aleksandera Barkova, který skóroval do odkryté branky a později rozhodl i penaltový rozstřel.

"Věřím Barkymu více než sobě. A to si věřím hodně," vysvětloval Jágr s úsměvem přihrávku na třetí gól. "Úvod zápasu se nám ale nepovedl. Vletěli na nás, nebyli jsme na to připravení. Bylo to pro (brankáře) Reimera těžké," připomněl český útočník špatný start do zápasu, ve kterém hosté inkasovali první gól při vyloučení Jakub Kindla a druhý padl v čase 4:11.

V té chvíli to vypadalo, že Rangers podruhé za posledních deset dnů zdolají Floridu celkem snadno. "V předchozím utkání nás jasně přehráli a kdo čekal, že tu vyhrajeme? Nikdo nám nedával šanci a věřit nám lidé nebudou pravděpodobně ani v neděli v Pittsburghu. Ale člověk nikdy neví, začíná se od stavu 0:0," konstatoval Jágr.

Hokejistům Floridy možná pomohlo, že si jejich kouč Tom Rowe vzal po druhém inkasovaném gólu oddechový čas. "Hráče jsem uklidňoval, říkal jsem jim, že to bude dobré a že nám zbývá ještě dost času. Řekl jsem jim také, ať se vrátí k naší hře, a přesně to udělali," prohlásil trenér Panthers, kteří na poslední postupové místo do play off ztrácejí pěti bodů. "Na tabulku ale vůbec nekoukáme. Jen hrajeme a pokusíme se vyhrát co nejvíce zápasů," dodal Barkov.

V pátečním programu NHL se jako jediný z českých hokejistů gólově prosadil Michael Frolík, který šestnáctou trefou v sezoně pomohl Calgary k výhře 3:1 nad Dallasem. Kladenský odchovanec otevřel gólový účet utkání v závěru první třetiny, když zamířil přesně z mezikruží.

Po něm zvýšili náskok kanadského klubu do poloviny zápasu Matthew Tkachuk a Mark Giordano. Gólman Brian Elliott, který v utkání skvěle chytil teč Jiřího Hudlera po střele Radka Faksy, přišel o čisté konto v 54. minutě.

Jednu gólovou přihrávku si připsal Pavel Zacha, který ale s New Jersey podlehl Pittsburghu 4:6. Výhru Penguins řídil kapitán Sidney Crosby, který se dvěma zásahy opět vyrovnal v čele tabulky střelců Bradu Marchandovi. Oba dali 37 branek. Crosby zároveň zaznamenal 640. asistenci v dresu Pittsburghu a v historickém klubovém pořadí dostihl v počtu přihrávek druhého Jágra.

NY Rangers - Florida 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 3. a 52. Zuccarello, 5. Miller - 48. a rozhodující sam. nájezd Barkov (na první Jágr), 22. Huberdeau (Jágr), 27. Jokinen. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Jágr (Florida), 2. Zuccarello (NY Rangers), 3. Huberdeau (Florida).

Pittsburgh - New Jersey 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)

Branky: 20. a 60. Crosby, 7. Kessel, 14. Guentzel, 36. Bonino, 46. Rowney - 6. a 57. Palmieri, 15. Noesen (Zacha), 40. Bennett. Střely na branku: 43:36. Diváci: 18.651. Hvězdy zápasu: 1. Rowney, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Palmieri (New Jersey).

Calgary - Dallas 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky: 17. Frolík, 26. Tkachuk, 29. Giordano - 54. Ritchie. Střely na branku: 24:25. Diváci: 19.227. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Elliott, 3. Tkachuk (všichni Calgary).

Anaheim - Buffalo 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 12. Rakell - 36. O'Reilly, rozhodující sam. nájezd Girgensons. Střely na branku: 40:31. Diváci: 14.556. Hvězdy zápasu: 1. Bernier (Anaheim), 2. Eichel (Buffalo), 3. Fowler (Anaheim).

